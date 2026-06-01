Antisemitské akce v Evropě jsou financovány Kremlem
1. 6. 2026
Dokumenty ukazují, že operace organizovala vysoce postavená představitelka Kremlu Sofia Zacharova, která definovala jejich cíl jako vytvoření "kognitivních zranitelností" v západních zemích s cílem je oslabit a destabilizovat.
Hlavní zdokumentovanou akcí byla interní operace s krycím názvem "Zelené synagogy". Kreml během ní zorganizoval útok na synagogu a památník holokaustu v Paříži v roce 2024. Srbští občané byli najímáni k operacím v západní Evropě, kde polévali zelenou barvou muzeum holokaustu a několik synagog ve Francii, a plastové vepřové hlavy byly rozmístěny u Braniborské brány v Berlíně poblíž památníku holocaustu jako úmyslná antisemitská provokace.
Pachatelé byli zadrženi a později soud v Paříži uvedl, že účelem těchto činů bylo "podnítit náboženskou a národní nesnášenlivost" mezi Židy a muslimy, stejně jako "destabilizovat" Německo a Francii.
Současně Ruská federace budovala síť vlivových agentů uvnitř Izraele, uvádí vyšetřování. Podle úniku zmíněná skupina spolu s ruskou PR agenturou SDA vyvíjela plán na vytvoření fiktivního "výzkumného ústavu" v Izraeli, který by najímal místní vědce a intelektuály k formování narativů vyhovujících Kremlu a jejich šíření ve společnosti. Rozpočet na prvních šest měsíců provozu počítal s částkou 125 000 dolarů, výběrem tří izraelských spoluzakladatelů a pronájmem kanceláří v Haifě. V dokumentech není žádný důkaz, že by byl institut skutečně vytvořen.
