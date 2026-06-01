Revoluce v oblasti domácích baterií, která snižuje účty za energii… a mění celý svět
1. 6. 2026
Austrálie je průkopníkem revoluce v oblasti domácích obnovitelných zdrojů a využívání baterií a dokazuje, čeho lze dosáhnout se správnou politikou
Načasování bylo plné symboliky. Zatímco Evropu a Asii sužovaly intenzivní vlny veder a ropné trhy po celém světě skákaly a kolísaly, byly bourány dva velké komíny jedné z největších australských elektráren. Mezitím australský ministr energetiky pořádal tiskovou konferenci, aby oslavil pokles referenční ceny elektřiny až o 10 % v některých částech země.
Tichým způsobem a s překvapivě malým ohlasem ze zbytku světa je Austrálie průkopníkem revoluce v oblasti domácích obnovitelných zdrojů a využívání baterií, čímž dokazuje, čeho lze dosáhnout se správnou politikou. Země již patřila mezi světové lídry v oblasti domácí solární energie, s panely na každém třetím domě. Stále však zůstává významným přispěvatelem ke klimatické krizi prostřednictvím svého rozsáhlého vývozu fosilních paliv. Jsou to však baterie, které Austrálii dodávají nový impuls.
Podle nedávné analýzy bude téměř 60 % kapacity baterií pro domácnosti nainstalovaných v tomto finančním roce v téměř 200 dalších zemích umístěno na jižním kontinentu. Od července bylo připojeno asi 415 000 jednotek – zhruba jedna na každých 25 australských domácností.
Baterie v průmyslovém měřítku se budují téměř stejně rychle, přičemž Austrálie (27 milionů obyvatel) zaostává v nové kapacitě pouze za Čínou (1,4 miliardy) a USA (350 milionů), poté co se počet připojení v loňském roce více než zdvojnásobil. Nárůst využívání velkých i malých baterií začíná snižovat náklady na elektřinu z rozlehlé národní rozvodné sítě, která zahrnuje více než 40 000 km přenosových vedení a kabelů mezi tropickým severním Queenslandem a jižním ostrovním státem Tasmánií.
„Je to úžasné,“ říká Tristan Edis, autor analýzy a ředitel poradenské společnosti Green Energy Markets. „Opět to ukazuje, že pokud s nějakou technologií vsadíte na velkorysé řešení a od začátku do toho jdete ve velkém, můžete dosáhnout opravdu významného rozdílu. Pokud jste výrobcem baterií zaměřeným v současné době na rezidenční trh, musíte se opravdu soustředit na Austrálii.“
Baterie vyvrací dlouho používané argumenty proti obnovitelným zdrojům – že jsou nepředvídatelné a přerušované, a proto kladou další zátěž na národní rozvodnou síť, která musí mít k dispozici drahý záložní zdroj energie, jako je plyn. Baterie naopak znamenají, že solární energii lze ukládat a využívat, když je to potřeba.
Od samého počátku revoluce v oblasti obnovitelných zdrojů byly baterie považovány za klíčovou součást skládačky. Domácnosti by si mohly na střechy instalovat panely k zachycování a přeměně sluneční energie a do svých domovů baterie k ukládání energie a jejímu využití v případě potřeby. Ale zatímco ceny solárních panelů před několika lety rychle klesly, teprve v posledních letech se baterie staly stejně dostupnými a cenově přijatelnými. Válka mezi USA a Íránem a následný nárůst cen energie zdůraznily výhody takovýchto technologií využívajících obnovitelné zdroje a počet instalací po celém světě se posunul od několika málo případů před několika lety (fotbalový stadion Arsenalu byl nečekaným průkopníkem) k rostoucí vlně. Čína je daleko vpředu a utrácí za to více než všechny ostatní země dohromady. Mezi ostatními však vyčnívá Austrálie.
Dříve ceny elektřiny večer prudce stoupaly, protože se zapínaly plynové elektrárny – nejdražší forma výroby energie v australské síti – aby pokryly špičkovou poptávku. Nyní, když sluneční a větrná energie poskytují téměř polovinu elektřiny a uhelné elektrárny se postupně zavírají, se plyn používá k vyplnění mezer po západu slunce.
Tuto roli však stále častěji přebírají baterie. Celková výroba elektřiny z plynu byla o 24 % nižší během tří měsíců tohoto léta ve srovnání s předchozím rokem. Tennant Reed, ředitel pro klimatické změny a energetiku v Australian Industry Group, která zastupuje více než 60 000 podniků, říká, že to „zcela změnilo způsob, jakým se tvoří ceny elektřiny“.
„Úlohou plynu bývalo pokrýt večerní špičku, což mělo svou cenu, protože plyn není levné palivo. Ale každým dnem stále více vstupují na trh v 18:00 baterie,“ říká. „Plyn bude stále hrát záložní roli, ale v průměru nejsou baterie tak drahé jako plynové špičkové elektrárny a vytlačují je, i když poptávka po elektřině roste.“
Abychom byli spravedliví, nárůst využívání baterií byl částečně možný díky tomu, že Austrálie je světovým lídrem v oblasti solární energie v domácnostech na jednoho obyvatele, ačkoli žádná vláda to takto neplánovala. Více než třetina domů má solární panely díky šťastné náhodě nekoordinovaných politik, jednoduchému a rychlému schvalování a široké veřejné podpoře. Austrálie je samozřejmě obdařena velkým množstvím slunečního svitu a solární energie nemusí být v zemích s mírnějším podnebím tak produktivní.
Ale je to globální příběh, podle Davea Jonese z energetické analytické organizace Ember. „Domácí baterie procházejí revolucí, ceny velkých baterií pro rozvodné sítě se za poslední dva roky zhroutily a jejich kvalita se výrazně zlepšila – obsahují mnohem méně kritických minerálů, mají mnohem delší životnost a riziko požáru je prakticky eliminováno. To se nyní promítá do trhu s domácími bateriemi a dnešní domácí baterie jsou mnohem lepší než ty před pár lety.
„V Kalifornii už v roce 2025 byla díky bateriím produkce solární energie v podvečer vyšší než v poledne,“ řekl Jones. „Baterie jsou nyní dokonce natolik dobré, že dokážou dodávat elektřinu 24 hodin denně, 365 dní v roce, přičemž největší elektrárna o výkonu 1 GW, která bude v provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce, je ve výstavbě.“
Revoluce v oblasti baterií nebyla zadarmo. Byla odstartována štědrou dotací financovanou z peněz daňových poplatníků labouristickou vládou Anthonyho Albanese. Od loňského července vláda vyčlenila 2,3 mld. australských dolarů na čtyři roky, aby snížila počáteční náklady pro domácnosti o 30 %.
Očekávalo se, že tato sleva podpoří instalaci 1 milionu baterií do roku 2030, ale rychle se ukázalo, že to je nereálné. S více než 1 000 instalovanými bateriemi denně poptávka daleko překonala prognózy.
Tváří v tvář výzvám politických oponentů, aby byl program zkrácen s cílem snížit náklady, vláda v prosinci oznámila, že sníží slevu na větší baterie, ale zvýší celkové financování na 7,2 mld. australských dolarů, aby program mohl pokračovat až do konce desetiletí. Celkový cíl byl zdvojnásoben na 2 miliony baterií.
Někteří kritici vnímali tuto změnu jako promarněnou příležitost. Thomas Longden, vedoucí výzkumný pracovník na Western Sydney University, který studoval, kde byly baterie instalovány, říká, že vláda měla tuto příležitost využít k zajištění toho, aby se zavádění baterií zaměřilo na všechny části země a nezvýhodňovalo bohaté.
„Zajímá nás, kam tyto baterie směřují? Myslím, že by mělo,“ říká Longden. „Musíme zajistit, aby byly baterie po celé zemi, a ne jen v ojedinělých oblastech velkých měst. Pokud to znamená, že program bude pomalejší, ale lépe zacílený v rámci rychlého a spravedlivého přechodu, pak je to něco, co bychom měli zvážit.“
Ministr pro změnu klimatu a energetiku Chris Bowen uznává, že program neoslovuje přímo všechny – zejména nájemníci jsou v podstatě vyloučeni. Říká však, že program byl přijat v jeho volebním obvodu v západním Sydney a jeho okolí, což není bohatá část města, a tvrdí, že program je investicí pro celou zemi. „Když tito lidé [s bateriemi] v noci nevyužívají plyn nebo ho spotřebovávají méně, snižuje to ceny pro absolutně všechny.“
Vláda se také pokusila využít přebytečnou solární energii – a utišit rozhořčení nad rostoucími životními náklady – oznámením programu „solar sharer“, v rámci kterého budou muset prodejci elektřiny nabízet tři hodiny denně elektřiny zdarma všem zákazníkům, včetně nájemníků. Program byl obecně přijat s nadšením, i když panují obavy, že úspory na účtech za elektřinu mohou být zmařeny, pokud na to energetické společnosti zareagují zvýšením jiných poplatků.
Emma Hewitt patří mezi ty, kteří z bateriového programu těží. Jako samoživitelka, která žije se svou sedmiletou dcerou jižně od Perthu, postupně elektrifikovala svůj dům – solární panely, výměna plynového sporáku, leasing elektromobilu přes svého zaměstnavatele – když byla oznámena dotace. To přimělo Hewittovou, zaměstnankyni místní samosprávy, aby si vzala bezúročnou půjčku na pokrytí zbývající části nákladů na 16kWh akumulátor, který jí umožnil snížit závislost na rozvodné síti a ušetřit stovky dolarů na čtvrtletním účtu za elektřinu.
„Nemám obrovské úspory, ale mohu si dovolit splácet věci ze svého platu,“ říká. „ Je to něco, co jsem chtěla udělat už delší dobu, hlavně proto, že mám obavy o planetu, kterou zdědí moje dcera, a o neuvěřitelné škody, které spalování fosilních paliv této planetě způsobuje.“
Revoluce v oblasti baterií také dala solárním panelům nový impuls, a to právě v době, kdy byly zrušeny některé státní dotace. Proti všem očekáváním byl v březnu zaznamenán rekord v instalaci solárních panelů v Austrálii, protože lidé vyměňovali své stárnoucí panely za nové, větší, aby co nejlépe využili své úložné systémy. Tento rekord byl v dubnu opět překonán.
Vzestup Austrálie jako energetické velmoci v oblasti domácností nijak nezměnil její pokračující podporu rozšiřování fosilních paliv. Zůstává předním světovým vývozcem uhlí a plynu, přičemž Albaneseova vláda schválila 36 znečišťujících projektů od svého zvolení před čtyřmi lety.
Čelí také výzvám při zavádění velkých větrných a solárních farem. Rada pro čistou energii, průmyslová lobbistická skupina, tento týden varovala, že zatímco v roce 2025 bylo překonáno několik rekordů, závazky týkající se nových projektů jsou na nejnižší úrovni za posledních deset let kvůli nejistému investičnímu trhu a zpožděním a překročením nákladů na přenosové sítě.
To znamená, že národní vládní cíl 82 % elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2030 zůstává nejistý.
Výstavba baterií však nevykazuje žádné známky zpomalení. Tato transformace je patrná na místě dnes již zničených uhelných komínů v Liddellu, které tento týden tak spektakulárně spadly.
Energetická společnost AGL – po léta nejvíce znečišťující společnost v Austrálii v oblasti fosilních paliv – zadala výstavbu 500megawattového bateriového systému s dvouhodinovou výdrží, který má pomoci nahradit uhelné komíny. Plný komerční provoz by měl být zahájen příští měsíc.
Alison Reeve, ředitelka programu pro energetiku a změnu klimatu v think-tanku Grattan Institute, říká, že to jasně ilustruje, jak se energetický systém téměř přes noc přepsal. V rámci nového modelu jsou domácnosti výrobci a hráči na trhu, nikoli pouze spotřebiteli. Starší formy výroby energie jsou stále více vytlačovány. A příchod baterií s delší výdrží znamená, že dřívější kritika solární energie – že slunce v noci nesvítí – je „zcela vyvrácena“.
„Jedná se o zásadní změnu v tom, jak funguje energetický trh. Poselství je takové, že pokud se podaří zavést střešní solární panely, lze velmi snadno provést řadu dalších změn. A skladování energie přináší do systému mnohem větší flexibilitu,“ říká. „Právě jsme našli nový způsob, jak toho dosáhnout.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse