USA usilují o vysokou pozici v OSN pro Orbána, která by mu mohla zajistit imunitu
1. 6. 2026
Oblast, kterou by bývalý maďarský představitel mohl v OSN řešit, je v tomto scénáři druhotná a úroveň "imunity" závisí na úrovni pozice.
Generální tajemník OSN, jeho zástupci a asistenti, stejně jako vedoucí specializovaných agentur, mají plnou "diplomatickou imunitu", což odpovídá velvyslanci. Současně mají nižší úředníci pouze "funkční imunitu" – tedy ochranu před stíháním za činy související s výkonem úředních povinností.
Jeden z mediálních zdrojů tvrdí, že kromě podpory Spojených států může Orbán spoléhat také na argentinského prezidenta Javiera Milleye. Podle novinářů to může být důležité vzhledem k nadcházejícímu soupeření o post generálního tajemníka OSN, o který usiluje i šéf MAAE Rafael Grossi.
Nedávno vyšlo najevo, že bývalý maďarský premiér plánuje v létě cestu do Spojených států na mistrovství světa a jeho dcera se zetěm se již přestěhovali do New Yorku. Blízcí bývalého představitele nepopírají, že v případě zhoršení politické situace v Budapešti může zůstat ve Spojených státech dlouhou dobu.
Sám Orbán odpovídající na otázky novinářů, zda se obává pronásledování po změně moci v Maďarsku, uvedl, že "dodržuje zákon" a nevidí k tomu žádný důvod.
