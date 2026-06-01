Španělé pracují o půl hodiny týdně více než je evropský průměr a o čtyři více než Nizozemci
1. 6. 2026
Podle nejnovějších údajů zveřejněných Eurostatem zaměstnanci ve Španělsku pracovali v roce 2025 v průměru 36,3 hodiny týdně. Toto číslo udržuje Španělsko nad evropským průměrem 35,9 hodiny a je daleko od zemí, kde je průměrný pracovní týden nejkratší. Mezi ně patří některé z ekonomicky nejvyspělejších států kontinentu, což je opak těch s nejdelší pracovní dobou a méně rozvinutými produktivními sektory.
Nejkratší pracovní týdny jsou v Belgii (34,3 hodiny), Rakousku (34), Dánsku (33,9), Německu (33,9) a Nizozemsku (31,9), zatímco nejdelší jsou ve Slovinsku (38,3), Litvě (38,4), Bulharsku (38,7), Polsku (38,7) a Řecku (39,6).
Tato proměnná je neoddělitelná od jiné statistiky práce: podílu zaměstnanců pracujících na částečný úvazek. Země s kratší pracovní dobou jsou právě ty, kde větší podíl na trhu práce pracuje na částečný úvazek. Toto pořadí vede Nizozemsko s 38,6 % svých zaměstnanců, následuje Rakousko (30,2 %) a Německo (29,2 %), zatímco na druhém konci jsou Bulharsko (1,7 %), Rumunsko (2,3 %) a Chorvatsko (2,9 %). Opět platí, že rozvinutější ekonomiky jsou na jedné straně a méně rozvinuté na druhé.
Tato dynamika odráží dvě stránky práce na částečný úvazek: může být pozitivní, pokud je dobrovolná — což je známka snahy najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, nebo fakt, že částečný úvazek může stačit k životu — nebo negativní, pokud je nedobrovolná a je to znak podzaměstnanosti, tedy pracovníků, kteří odpracují méně hodin, než by si přáli. Eurostat tento jev také měří a Španělsko na tom není dobře: 45,7 % pracovníků na částečný úvazek ve Španělsku by rádo pracovalo více hodin, což je třetí nejhorší míra v EU, překonaná pouze Rumunskem s 62,3 % a Itálií s 51 %. Výrazně níže jsou Nizozemsko s 2,2 % a Německo s 5,3 %.
V průměrných týdenních hodinách odpracovaných na částečný úvazek Španělsko spadá pod evropský průměr. Pracovníci v této situaci jsou zaměstnáni 20,2 hodiny, zatímco průměr EU činí 21,8 hodiny. Částečné týdny v Portugalsku trvají 18,3 hodiny, zatímco v Rumunsku se prodlužují až na 25,3 hodiny.
Mezi zaměstnanci na plný úvazek Španělsko odpovídá evropskému průměru s 38,7 hodinami. Tento ukazatel odráží země, kde odbory dosáhly větších snížení v dohodnutém pracovním týdnu, což jsou také ekonomiky s vyšší relativní váhou sektorů s vyšší přidanou hodnotou. Zaměstnanci na plný úvazek s nejmenším počtem hodin jsou v Belgii (37,9), Dánsku (37,8), Švédsku (37,8), Nizozemsku (37,4) a Finsku (37,1). Nejdelší týdny plného úvazku jsou v Řecku (40,6), Polsku (39,9), Slovinsku (39,8), Litvě (39,4) a na Kypru (39,1).
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse