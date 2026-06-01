Konzumace menšího množství na bílkoviny bohatých potravin může s přibývajícím věkem poškodit naši fyzickou funkci
1. 6. 2026
Ve velké studii stárnoucí kohorty publikované v časopise Nutrients vědci uvádějí, že pravidelné stravovací návyky, zejména konzumace potravin bohatých na bílkoviny, mohou ovlivnit, jak dobře se lidé později v životě pohybují a jak vykonávají každodenní činnosti.
Studii společně provedl mezinárodní tým výzkumníků z University of Sharjah ve Spojených arabských emirátech, Roskilde University v Dánsku, University of Helsinki ve Finsku, Shifa Tameer-e-Millat University v Pákistánu, King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences v Saúdské Arábii a Lékařské univerzity ve Vídni v Rakousku.
Pod vedením Dr. Rizwana Qaisara, docenta fyziologie svalových buněk na Univerzitě v Sharjahu, výzkumný tým analyzoval data od více než 38 000 dospělých ve věku padesáti let a více z 27 evropských zemí. Data byla převzata z průzkumu zdraví, stárnutí a důchodů v Evropě. Účastníci byli sledováni několik let, což umožnilo výzkumníkům porovnat jejich dlouhodobé stravovací návyky se změnami fyzické síly a každodenního fungování.
Výsledky analýzy vedly výzkumníky k přesvědčení, že dospělí, kteří často konzumovali potraviny s nižším obsahem bílkovin, jako jsou vejce, luštěniny, ryby a kuře, měli časem větší pravděpodobnost snížení svalové síly a zvýšené obtížnosti při každodenních činnostech. To se týkalo například i chůze na krátké vzdálenosti, chůze do schodů, zvedání rukou nad hlavu nebo rutinního nakupování.
Vědci spojují funkční poruchy, jako je postupný pokles schopnosti vykonávat každodenní úkoly, včetně chození po schodech, vstávání ze židle, chůze a udržování rovnováhy, s důsledky běžně spojovanými se stárnutím. Jednoduché pohyby jako chůze, stání nebo nošení nákupu vyžadují svalovou sílu, rovnováhu a koordinaci.
Když je příjem bílkovin po dlouhou dobu nízký, tělo může mít potíže udržet tyto systémy, což zvyšuje riziko funkčního úpadku a ztráty samostatnosti.
Zmíněná omezení nejen snižují nezávislost a kvalitu života, ale také zvyšují riziko pádů, hospitalizace a umístění do zařízení dlouhodobé péče.
Důležité je, že studie zkoumala skutečné stravovací vzorce, nikoli doplňky stravy nebo restriktivní diety. Zdůrazňuje, jak každodenní potraviny, jako jsou mléko, jogurt, vejce, luštěniny, ryby a drůbež, mohou při pravidelné konzumaci společně podporovat zdravější stárnutí.
Vzhledem k tomu, že stravovací návyky lze upravit, výzkumníci zdůrazňují praktické důsledky svých zjištění. Identifikace starších dospělých s nízkým příjmem bílkovin by mohla poskytnout příležitost k raným, nízkonákladovým intervencím zaměřeným na zachování pohyblivosti, samostatnosti a celkové kvality života.
Funkční úpadek a sarkopenie jsou hlavními problémy souvisejícími se stárnutím. Ačkoliv je známo, že příjem bílkovin ovlivňuje zdraví svalů, jeho dlouhodobý vliv na sílu a fyzickou funkci napříč věkem a pohlavím zůstává nedostatečně prozkoumán.
Jak populace po celém světě stárnou, pozornost věnovaná jednoduchým faktorům životního stylu, jako je rutinní volba stravy, může pomoci oddálit fyzický úpadek a podpořit delší období aktivního, samostatného života.
Tato rozsáhlá vícenárodní studie starších evropských dospělých zjistila, že nižší obvyklý příjem bílkovin byl nezávisle spojen s vyšší pravděpodobností snížené síly úchopu a obtížemi při aktivitách souvisejících s pohyblivostí.
Souvislost mezi příjmem bílkovin a silou úchopu byla silnější u mužů, zatímco funkční omezení, jako je chůze 100 metrů, sehnutí se, klečení, natažení paže nad ramena a nakupování potravin, byla častěji uváděna u žen.
Bílkoviny nejsou důležité pouze pro sportovce, kteří chtějí nabírat svaly. Naopak, pravidelný příjem běžných zdrojů stravy hraje klíčovou roli v udržování síly a schopnosti vykonávat každodenní činnosti, zejména s rostoucím věkem.
Celkově studie ukazuje, že nižší než obvyklý příjem bílkovin je spojen s vyšší pravděpodobností krátkodobé svalové slabosti a funkčních obtíží u starších evropských dospělých. Tyto poznatky naznačují, že pravidelný příjem bílkovin může přispívat k udržení fyzické funkce u stárnoucích populací.
Zdroj v angličtině: ZDE
