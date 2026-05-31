BBC: Prohrává Rusko na Ukrajině?
31. 5. 2026
Vítejte v pořadu „World This Weekend“. Tady Johnny Diamond. Na Ukrajině panuje patová situace, ruské síly jsou drženy na uzdě.
"Obě strany prohrávají, ale Rusko prohrává rychleji."
Válka, která měla trvat jen pár dní, je již pátým rokem. Rusové jsou neustálým konfliktem unaveni".
"Lidské ztráty znamenají konec pozitivního efektu válečné ekonomiky."
"I mezi zasvěcenci panují velké pochybnosti o budoucnosti."
"Problémem je, že tato válka je již nyní delší než druhá světová válka. Kde je vítězství? To je hlavní otázka."
O tom, zda to skončí na bojišti nebo při jednáních, budeme diskutovat s historikem sirem Lawrencem Friedmanem a pozorovatelkou Putina, profesorkou Ninou Chruščovovou.
Válka v patové situaci, unavené obyvatelstvo, napjatý rozpočet a elitní třída, která se drží zpátky. To je pozadí, na kterém bude Vladimir Putin hovořit v Petrohradu koncem tohoto týdne. Jeho projev bude pečlivě sledován a zkoumán, zda neobsahuje nějaké známky změny taktiky nebo strategie ve válce, která měla trvat jen pár dní, ale na Ukrajině trvá již pátým rokem. Dostat se pod kůži uzavřené společnosti je těžké, ale co je právě teď pozoruhodné, je to, jak se v Rusku objevuje další debata o směřování války na Ukrajině. Většinu dní v týdnu prochází ruské noviny redaktor BBC pro Rusko Steve Rosenberg. V úterý upozornil na zprávu o rozporu ohledně dalšího postupu na nejvyšší úrovni:
"V Rusku zjevně probíhá debata o tom, kam se válka bude ubírat dál. Jak vyplývá ze všech dnešních ranních zpráv listu Moskevskij komsomolec, ruská odborná veřejnost se rozdělila ohledně budoucích scénářů pro SVO, takzvanou speciální vojenskou operaci. Právě toto rozdělení se stalo dominantním tématem na zasedání Rady pro zahraniční a obrannou politiku o uplynulém víkendu. Politolog Alexander Noševič to formuluje takto: odborná veřejnost se dělí na ty, kteří jsou pro pokračování SVO, dokud nebudou dosaženy stanovené cíle, a na ty, kteří se domnívají, že je čas ji ukončit, protože nejhorším scénářem není ani porážka, ale nekonečná SVO."
Rozdělení panovalo i v ruské státní televizi Rusko 1, kde se odehrávaly debaty o válce. Alexej Žoravljov je nacionalistický člen ruského parlamentu. Za nedostatek pokroku vinil politiku.
"Všimněte si, že během celé speciální vojenské operace nebyla provedena ani jedna strategická operace. Nebyla ani jedna, ani jediná. Stačila by jediná strategická armádní operace, aby se tam vše zásadně změnilo."
Příčinou frustrace je válka, která nikam nevede, která pohltila ruské lidské zdroje a zlato, izolovala jeho elitu a stále více zasahuje do životů běžných Rusů. Během čtyř hořkých let Ukrajina vydržela, nejprve odrazila invazní armádu, poté odolávala bombardování a přílivové vlně ruské pěchoty, přizpůsobila své zbraně a ekonomiku a vypořádala se s nepřátelstvím Bílého domu za vlády Trumpa. Požádal jsem Dominica Nicholse, zástupce šéfredaktora deníku Daily Telegraph a moderátora nejnovějšího podcastu „Ukraine“, aby shrnul současnou fázi války.
"Obě strany prohrávají, ale Rusko prohrává rychleji. Jejich strategie v zásadě spočívá v pokusu rozvrátit ukrajinskou společnost prostřednictvím útoků, nebo leteckých útoků, ale také zimních útoků na infrastrukturu, aby se pokusili lidi zmrazit. To nefungovalo. Ruská strategie na frontě, která se snaží ukusovat území, nyní nefunguje. V každém měsíci tohoto roku ztratili více území, než získali. A konečně k politice: Rusko, Putin, spoléhal na to, že mu Donald Trump přijde na pomoc a vyvine tlak na Zelenského. Ukrajinci jsou schopni tomu odolat v delším časovém horizontu. To podle mě znamená, že má Putin dvě možné cesty. Putin buď musí zkusit najít nějaké východisko, nějakou deeskalaci, mírovou dohodu, nebo eskaluje. A už nezbývá moc prostoru pro eskalaci, než začneme vést velmi vážné rozhovory o taktických jaderných zbraních. Takže tohle je pro Ukrajinu moment relativní radosti, ale to, kam se to odtud posune, není v žádném případě snadné ani přímočaré."
Ano, řekl jste, že obě strany prohrávají. Jak prohrává Ukrajina?
"Na asi 20 procentech území jsou stále Rusové a je velmi, velmi těžké si představit, jak by Ukrajina toto území získala zpět. Mluvíme o dronech a šedé zóně mezi frontami, kde dominuje technologie a pohyb je extrémně obtížný, takže šance na posun fronty jsou velmi malé."
Srovnání, které mi z vašeho popisu přichází na mysl, je první světová válka, kde po dlouhou dobu převládala obranná technologie a žádná ze stran nebyla schopna dosáhnout významného pokroku. Myslíte si, že je to platná paralela?
"Je. A pokud se podíváme na první světovou válku, to, co prolomilo tuto patovou situaci, bylo to zavedení tanku. Nejbližší paralelu bych viděl v těch dronech. To, co drony dělají na zemi, ve vzduchu, na moři i pod mořem, je naprosto mimořádné z hlediska významu pro vojenské povolání a jeho uplatnění."
To byl Dominic Nichols. Reakce na invazi na Ukrajinu uvnitř Ruska byly sporadické a z velké části zůstaly bez povšimnutí. Otevřený odpor byl potlačen tvrdou rukou. Mnoho mladších občanů, kteří byli proti válce, prostě odešlo. Očekávalo se, že válka potrvá několik dní. Nyní trvá již pátým rokem. Těžko se hledají tvrdá fakta o ztrátách na životech a materiálu. Ale tento týden šéfka jedné z britských bezpečnostních služeb, GCHQ, uvedla, že bylo zabito půl milionu ruských vojáků. Jiní odhadují, že dalších až milion bylo zraněno. Již v září 2022, pouhých sedm měsíců po začátku války, byla oznámena částečná mobilizace záložníků. Výsledkem byly pouliční protesty. O devět měsíců později přišel jiný druh odporu, když velitel žoldáků Jevgenij Prigožin poslal své síly prakticky bez odporu směrem na Moskvu. To, co vypadalo jako pokus o převrat, skončilo náhle. Prigožin zemřel později při havárii svého letadla. Ale vzpoura byla dalším připomenutím toho, že válka vede k rozkolu. V roce 2025 už válka nebyla záležitostí pouze Ukrajiny.
"Jen několik hodin předtím, než Ukrajina podpořila příměří, spustila na Rusko masivní útok dronů, největší, jaký moskevský region kdy zažil. Rusko neustále bombarduje Ukrajinu. Ale včera v noci bylo tady v obraně."
Kampaň s drony se stala tak účinnou, že právě tento týden ruský stát dal centrální bance a dalším finančním institucím povolení k zřízení vlastních obranných systémů proti dronům. A strach z útoku z nebe způsobil, že se velká ruská vojenská oslava výrazně ztenčila. Prvomájová přehlídka, dnes již tradiční průvod raket a těžkých zbraní přes Rudé náměstí, se stala událostí pouze pro pěchotu. Ukrajinský vůdce s posměškem udělil povolení k jejímu konání. Nikdo mimo Rusko ani uvnitř země nemohl přehlédnout symboliku této osekávané přehlídky. A zatímco ruská ekonomika odolala jedné vlně sankcí za druhou, napětí války je patrné. Provozování muničních a zbrojních továren dnem i nocí a zároveň povolávání zdatných mužů do armády vysálo pracovní sílu z ostatních sektorů ekonomiky. Rusko vynakládá téměř 40 % svého rozpočtu na obranu a bezpečnost. Financial Times tento týden informoval, že letos překročilo výdaje na válku na Ukrajině o téměř 21 miliard liber. A že ruské ministerstvo financí hledá možnosti rozsáhlých škrtů v jiných výdajích. Aby se udržela inflace na uzdě, úrokové sazby přesahují 14 %. Silný rubl dusí to, co z exportu zbývá. Jekaterina Šulmanová je ruská politická analytička žijící v exilu. O víkendu jsem s ní hovořil a zeptal se jí, jaký dopad má válka na životy obyčejných Rusů.
Jekaterina Šulmanová: "Pokud se podíváme na trend od roku 2022, vidíme, jak byl rok 2022 rokem šoku. Začátek takzvané speciální vojenské operace byl zjevně velkým překvapením, zejména když začala mobilizace. Tehdy dosáhla úroveň úzkosti rekordních hodnot. Ruští občané se obecně začali přizpůsobovat této šokující situaci, aniž by chápali, jak dlouho to potrvá. Na druhou stranu byl rok 2023 rokem něčeho, co můžeme nazvat euforií, protože přizpůsobení se v té době zjevně podařilo. Válka pokračovala úspěšně. Lidé, kteří se jí účastnili, dostávali zaplaceno. Obecně se příjmy zvýšily díky vyšším mzdám vypláceným vojensko-průmyslovým komplexem a souvisejícími odvětvími. Tento pocit poněkud nepřiměřené úlevy, který nazývám euforií, tedy charakterizoval náladu roku 2023. Rok 2024 byl rokem přizpůsobování se, přizpůsobování se abnormalitě jako nové normě. Rok 2025 byl naopak rokem, kdy systém i společnost opět dosáhly hranic své přizpůsobivosti a začaly vyčerpávat své zdroje. To bylo zejména způsobeno tím, že na začátku roku 2025 byly vkládány velmi velké naděje do tehdy nově nastupující americké prezidentské administrativy. Předpokládalo se tedy, že bude proruská, že americký prezident za nás ukončí válku podle našich podmínek. A válečná únava se již začínala projevovat. Když se tato naděje nenaplnila, společnost se ocitla v horší situaci než dříve. A v průběhu roku 2025 se začaly skutečně projevovat rozmanité dopady války. Lidské ztráty znamenají konec pozitivního efektu válečné ekonomiky, vedení, které tvrdí, že je vše v pořádku a že budeme pokračovat."
Mluvili jsme opravdu o náladě mezi lidmi. Existují neoficiální důkazy o deziluzi i mezi elitou. Vnímáte náladu ruské elity jako změněnou?
Jekaterina Šulmanová: "Existuje velmi respektovaná ruská oficiální publikace s názvem Russian Global Affairs. A máme tam článek od, je to vlastně odborník na Čínu jménem Vasilij Kašin, ve kterém nastiňuje svou myšlenku, že, no, v podstatě musíme speciální vojenskou operaci zastavit. Pak máme uniklou prezentaci, zřejmě zadanou Ředitelstvím pro vnitřní politiku prezidentské administrativy, o tom, jak prodat obyvatelstvu zastavení nepřátelských akcí jako vítězství. A máme četné, řekl bych, provojenské blogery, kteří se víceméně ubírají stejným směrem. Myslím, že to odráží obecnou náladu."
Máte nějaké pochybnosti ohledně pozice Vladimira Putina?
Jekaterina Šulmanová: "Víme o izolaci. Víme, že bezpečnostní služby již nějakou dobu hromadí nepřiměřené množství moci, čímž ohrožují obvyklou rovnováhu systému. To vše proto, že prezident dává přednost bezpečnosti před čímkoli jiným. Vidíme kuriózní obraz autoritářského vůdce, který narušuje rovnováhu systému, který sám vybudoval a jehož je zároveň symbolem i základem. Pokud se tedy stabilizující síla stane destabilizující silou, uvidíme, co se stane."
To byla Ekaterina Šulmanová, politická analytička. Andrej Fedorov je bývalý náměstek ruského ministra zahraničí. Stále poskytuje Putinově administrativě poradenství v oblasti zahraniční politiky. Dnes ráno jsem s ním hovořil přes, obávám se, poněkud nekvalitní telefonní linku a zeptal jsem se ho, zda je správné říci, že ruská veřejnost je nyní otevřeněji unavená válkou na Ukrajině.
Andrej Fedorov: "Samozřejmě, že v současnosti dochází k určitým změnám ve veřejném mínění, protože válka trvá příliš dlouho. Nikdo samozřejmě nečekal, že bude trvat tak dlouho. A pro mě je jedním z jasných momentů to, že v mnoha ruských městech už není povoleno dávat vlajky na hroby vojáků a důstojníků, kteří padli ve válce. Lidé viděli na hřbitovech příliš mnoho vlajek. A reakce se samozřejmě stala čím dál negativnější, protože lidé jsou válkou unavení. Mnoho lidí proto říká, že je lepší ji ukončit příměřím a zahájit jednání, než ztrácet vojáky a důstojníky na ukrajinské frontě. Problém je, že tato válka je již nyní delší než velká vlastenecká válka. Druhá světová válka. A nelze vymazat z paměti lidí, že tato velká válka trvala 1 498 dní a my jsme porazili nacisty. A teď je to déle a déle než trvala ta válka a nic se zásadně nemění. Kde je vítězství? To je hlavní otázka. Proto mnoho lidí velmi očekává Putinův velký politický projev 5. června v Petrohradě. Chtějí tedy pochopit, co se děje, zda válka bude pokračovat, nebo zda existuje nějaká šance na příměří."
Co některé na Západě překvapilo, je míra kritiky ze strany takzvaných elit. Překvapuje vás to, když slyšíte, co lidé říkají?
Andrej Fedorov: "Ne, samozřejmě mě to nepřekvapuje, protože se s těmito lidmi setkávám poměrně často. Problém je, že v této válce, mimochodem, elita trpí mnohem více než běžní lidé, protože elita nemá přístup k cestám do Evropské unie nebo do Velké Británie. Elita nemůže používat své bankovní účty v západních bankách. A nemohou posílat své děti do škol a tak dále. Většině občanů se život příliš nezměnil, s výjimkou pohraničních oblastí, které jsou zde každý den pod palbou."
Pokud jde o mír, myslím, že existovala určitá naděje, že prezident Trump vynutí mír na Ukrajině. Nyní se však zdá, že se o Ukrajinu zajímá méně a mnohem více se zajímá o jiné části světa. Zmizela tato naděje z Ruska?
Andrej Fedorov: "Ano, rozhodně, protože na začátku, dokonce i loni, se vedlo příliš mnoho rozhovorů a diskusí o tom, že Trump bude na Zelenského tlačit, vyhodí ho, nastane mír a tak dále. A z tohoto pohledu jsme v jistém smyslu stále rukojmími USA. Nyní je však zřejmé, že se Trump snaží vycouvat ze hry. A to je, z mého osobního pohledu, pro Rusko nejhorší scénář. Pokud bude Rusko v dalších jednáních o Ukrajině jednat s Evropou, ale ne se Spojenými státy?
Protože Evropa bude... obtížnějším vyjednávacím partnerem?
Andrej Fedorov: "Ano, protože Evropa bude tvrdší. Evropa bude vést jakékoli rozhovory s velmi jasným pochopením své vlastní bezpečnosti, což u USA zatím není. A co je nejdůležitější, Evropa potřebuje jasné záruky, že Rusko nezopakuje zkušenost z Ukrajiny."
Jak vidíte konec války?
Andrej Fedorov: "Nejlepší možností je samozřejmě nějaká forma příměří a jednání. Možná dlouhá jednání, možná rok, možná dva roky, ale mohlo by to situaci zachránit. Druhou možností je samozřejmě to, že za několik měsíců, asi za čtyři nebo pět měsíců, obě strany dojdou k závěru, že ekonomickou zátěž této války už nevydrží, a mohlo by dojít k nějakému řešení. Každopádně bychom měli pochopit, že tato válka neskončí mírovou smlouvou. Maximem, čeho mohou obě strany dosáhnout, je mírová dohoda. Mírová dohoda, která nestanoví hranice a nevyřeší hlavní politické otázky."
To byl Andrej Fedorov, bývalý náměstek ruského ministra zahraničí. V prvních dnech invaze v roce 2022 se mluvilo o tom, že je třeba najít Vladimíru Putinovi únikovou cestu, důstojný způsob, jak válku ukončit a stáhnout své síly. To bylo zjevně jen přáním. Kam ale válka směřuje a bude její konec pravděpodobně výsledkem vojenských nebo politických událostí? Sir Lawrence Friedman je emeritním profesorem válečných studií na King's College v Londýně. Nina Chruščovová je profesorkou mezinárodních vztahů na New School v New Yorku. Vítám vás oba. Lawrenci Friedmane. Mohu začít s vámi? Vidíte, že by jedna ze stran mohla porazit tu druhou?
Lawrence Friedman: Myslím, že záleží na tom, co se rozumí porážkou. Vladimir Putin dával v posledních několika letech jasně najevo, že vítězství znamená získání celého Donbasu, zejména části Doněcku, kterou Ukrajina drží a v současné době se brání docela účinně. Trumpův názor tedy byl, že by bylo možné dosáhnout příměří na základě stávající kontaktní linie. Ukrajinci by z toho sice neměli radost, ale pravděpodobně by s tím mohli souhlasit. Ale to nikdy nestačilo Putinovi. Myslím si tedy, že otázkou nyní je, zda je Putin schopen přijmout, že nebude schopen dobýt zbytek Donbasu vojenskými prostředky, ani politickými prostředky, a proto by se mohl stejně dobře spokojit s tím, kde se nyní nacházejí. Myslím si, že to pro něj bude skutečně velmi obtížné, ale nevidím pro něj mnoho jiných možností."
Nino Chruščovová, vidíte nějaké známky změny v postoji prezidenta Putina?
Nina Chruščovová: "Ne, nevidím. Nevidím žádnou změnu a nemyslím si, že by se spokojil s méně než celým Donbasem. Bude tedy bojovat, dokud to půjde. A nemyslím si, že by to byla zhoršující se ekonomická situace v Rusku a válka, která se díky ukrajinským dronům stále více přibližuje k ruskému území. Nevěřím, že to, co nyní vidíme, změní Putinovo rozhodnutí, protože pro něj, jak jsme o tom již mluvili, jde o existenční válku. Když vedete existenční válku, bojujete až do samého konce."
Co jste si tedy myslela o úniku toho interního dokumentu? Náčrt toho, jak předložit mírovou dohodu ruskému obyvatelstvu, jak by mohla být prezentována a co by se mohlo stát poté. Myslela jste si, že to bylo zinscenované? Myslela jste si, že to bylo realistické?
Nina Chruščovová: "Nemyslím si, že to bylo realistické. Chci říct, že opět platí, že všechno je možné. Je to válka. Situace se neustále mění a názory se mění, mohly by se změnit. Ale tyto dokumenty jsme už viděli dříve. Byly o tom, jak připravit oslavu vítězství každý 9. květen, přehlídku ke Dni vítězství ve druhé světové válce. Vždy se mluví o tom, že Putin něco řekne, jak to bude prezentováno veřejnosti. Takže by to mohlo být něco skutečného, nebo by to mohlo být jedno z toho. Za 4 a půl roku jsme viděli mnoho takových dokumentů o tom, jak potenciálně prodat válku. A dostáváme se k tomu, myslím, že ve vašem pořadu někdo říkal, že elity trpí. Ve skutečnosti nikdy nebyla válka, nikdy nebyl skutečný válečný tábor, elitní válečný tábor v Kremlu a v Putinově administrativě. Ale nakonec mají tyto myšlenky. Mají tyto nápady. Dávají je na papír. A Putin vždy říká, že budeme bojovat, dokud budeme bojovat. A já věřím, že si myslí, že bude bojovat, dokud bude bojovat."
Lawrenci Friedmane, vidíte nějaké známky vojenského tlaku na ruský politický systém nebo zátěž vojenské operace na politické straně?
Lawrence Friedman: Ano, myslím, že existuje řada indikátorů. Během posledních několika měsíců se situace pro Rusy zhoršila. Ukrajinci, musíte si uvědomit, že frontová linie je velmi propustná. Bojuje tam jen velmi málo lidí, protože je to pro kohokoli velmi nebezpečné. Ukrajinci však trochu postoupili. Ruská ofenzíva se zastavila. Je otázkou, do jaké míry Putin vnímá, protože od ruské armády slýcháte neúnavný optimismus ohledně toho, jak postupují, ale oni nepostupují. Pak tu máte údery dronů s dlouhým doletem, které zasahují zejména ropné rafinerie, ale i další zařízení. A lidé to vědí. Nedávno se dostaly až do Moskvy. Pak tu máme poměrně nedávnou kampaň, kterou ukrajinský ministr obrany popsal jako válku proti logistice, což znamená, že zásobovací trasy jsou zasaženy novou třídou ukrajinských dronů středního doletu, takže zásobovací trasy do Chersonu a Záporoží a možná i na Krym jsou nyní pravidelně bombardovány. To vše možná není rozhodující pro změnu celé trajektorie války, ale působí to velmi jinak než dosud. A Ukrajinci se rozhodně cítí sebejistěji ohledně směru, kterým se věci ubírají. Zajímavou otázkou je, zda si toho Putin uvědomuje a v jakém okamžiku, jaký šok by k tomu byl potřeba? Myslím, že by to vyžadovalo poměrně velký vojenský šok, aby se Putin musel s touto výzvou smířit. Jednou z otázek je, zda přistoupit k další mobilizaci, přímé mobilizaci, protože v tuto chvíli nábor poprvé po delší době nestačí pokrýt ztráty. Myslím si tedy, že jde o novou situaci. Jsem si jistý, že Putin chce pokračovat. Nejsem si jistý, zda to pro něj bude tak snadné, jak předpokládá.
Nino Chruščovová, stručně, pokud byste mohla, existuje něco jako tlak na prezidenta Putina? Má tento tlak nějaký dopad?
Nina Chruščovová: "Nevěřím, že existuje tlak. Myslím si, že čím více je pod tlakem, tím dál je ochoten zajít. To neznamená, že nemůže změnit názor, pokud se rozhodne, že mu to vyhovuje, ale zatím jsem to nezaznamenala. Čím více na něj tlačíte, tím dál jde a tím více eskaluje."
