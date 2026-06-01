"Putinova tajná zbraň"
1. 6. 2026
To je důležité, protože když jsou politická sdělení prezentována pod rouškou astrologie nebo jiného "duchovního" obsahu, oslovují publikum méně podezřele a osobněji.
V červnu obdržela Aruškevič zprávu od přítele z Ruské federace – byl tam odkaz na Telegram kanál ruské astroložky Věry Čubelašviliové, který je, jak říká novinářka, typický kanál tohoto žánru.
Příspěvek, na který upozornila, obsahuje "světové předpovědi". Volodymyr Zelenskyj je posledním prezidentem Ukrajiny, jak "prorokovala" v listopadu 2022, kdy Ukrajina zahájila úspěšnou protiofenzívu v Charkovské oblasti a osvobodila Cherson.
Zelenskyj podle její předpovědi čelil "obtížnému" jaru 2023, poté údajně musel ztratit podporu na Ukrajině i mezi zahraničními partnery. Hrozilo to Ukrajině kolapsem, při kterém měla západní část "vstoupit" do Polska. Další "zjevení" zahrnují tvrzení, že král Karel III. ve Velké Británii abdikuje ve prospěch svého syna Viléma.
"Všechny tyto předpovědi a mnoho dalších mi pomohly vytvořit hvězdy. Žádné osobní nebo předsudečné názory. Komunikuji s tímto světem speciálním, bezemočním jazykem, který funguje s fakty," tvrdila propagandistka. Žádná z "prognóz" se nesplnila.
Kdo bere politické předpovědi od tarotových čtenářů a astrologů vážně? Tato myšlenka Aruškevič poprvé napadla, nejdřív se zasmála příspěvku astroložky, pak zkontrolovala další podobné kanály a zjistila, že Zelenskyj je "slabý", Vladimir Putin je silný a téměř "mesiáš", a Evropa se údajně rozpadá. Narativy, které jsou překvapivě podobné těm, které šíří propagandisté v ruské televizi.
Proč lidé, kteří obvykle mluví o lásce a vztazích, najednou začnou mluvit o geopolitice? V Rusku, vysvětluje Aruškevič, astrologie není okrajovým jevem, ale hlavním proudem.
"Lidé se k těmto službám obracejí z každodenních důvodů – od obav o zdraví a budoucnost až po osobní život. Astrologové mají na sociálních sítích stovky tisíc sledujících. Proto není překvapivé, že ruská státní televize je často zve k diskusi o politice," říká.
Zejména argumentace astroložky Lilie Zaripové (má přes 400 tisíc sledujících na Instagramu a licenci od Ministerstva školství ruské Udmurtie), že Zelenskyj je Vodnář podle znamení zvěrokruhu a že je to "slabá pozice v horoskopu", ale Putin je "stále Váhy, to je spravedlnost, jurisprudence".
"Pro diváky nejsou nezávislé komentátorky. Prezentují se jako věštkyně, které mluví jménem osudu, kosmu nebo Boha. Taková prezentace činí jejich výroky významnějšími než politika a tím pádem věrohodnějšími. Ale v televizi opakují stejnou propagandistickou zprávu. Velké Rusko, špatný upadající Západ a oprávněná válka na Ukrajině," vysvětlila Aruškevič.
Novinářka se rozhodla ověřit podezření, že tito pseudoexperti jsou součástí propagandistické mašinérie Kremlu. Kontaktovala sedm astrologů, kteří se často objevují na propagandistických kanálech, a sama sebe doporučila jako televizní producentku spolupracující "s lidmi shora". Požádala o tvorbu obsahu chválícího Putina, útočícího na Zelenského a prezentujícího informace o válce "správným směrem" – vše okořeněné "hvězdným prachem".
První osobou, které zavolala, byla Jekatěrina Djatlovová, astroložka s velkým publikem a vlastní "školou". Djatlovová se dříve objevila v propagandistických pořadech a reflektovala Zelenského "šéfy". V rozhovoru s Aruškevič uvedla, že neměla "žádné morální problémy" s prací s ruskými úřady. Zmínila také Alexandra Zarajeva, jednoho z nejslavnějších astrologů v Ruské federaci. Už roky předpovídá totéž: Zelenskyj uteče, Evropa se rozpadne a Rusko zvítězí. Když se ho ptali na práci pro propagandu, odpověděl, že "když hrají pomalu, nebudeš tančit boogie-woogie," a popsal tuto zkušenost slovy: "Není to poprvé v tomto manželství."
Svitlana Dragan, která má více než 100 tisíc. sledující na Instagramu a nejdříve se ptala na poplatek, řekla, že za svou práci ve státní televizi dostala milion rublů a ví, jak funguje propaganda. Čubelašvili přiznala, že před vysíláním ve státní televizi jí byl předložen seznam "stop slov" a o čem nemá mluvit.
V rámci vyšetřování byla astrologům nabídnuta legenda, kterou o nich vymysleli Grozev a Aruškevič – a šířili ji, přepracovávali ve svých příspěvcích na sociálních sítích.
Podle Grozeva tito "experti" vědí, co se od nich očekává v jejich propagandistické práci.
"Jsou velmi dobře vycvičení lhát, protože prodej nepravdivých informací je součástí jejich obchodního modelu. A vytvářejí úplné, přesvědčivé lži a přizpůsobují je politickým sdělením, vymýšlejí klišé o vazbách na speciální služby. To však situaci činí ještě nebezpečnější, protože v podstatě oslovují velmi zranitelné publikum, publikum, které je už nyní nakloněno těmto informacím věřit. A to dokonale zapadá do ruského ekosystému šíření dezinformací," zdůraznil Grozev.
Astrologové jsou pro takovou práci ideálně vhodní, říká Aruškevič.
"Dokážou předat politiku tak, aby nezněla politicky. A lidé jim věří, protože si myslí, že jsou neutrální. Někteří to dělají kvůli penězům. Jiní to dělají, protože věří ve stejné příběhy, které prosazují. Takže pokud jim ruská propaganda dá scénář, hvězdy nemají hlas. Astrologové jednoduše opakují, co jim je řečeno, a nazývají to předpovědí. A právě to je činí nebezpečnými, protože jsou prezentováni jako neškodný, apolitický obsah. Proklouzávají obrannými mechanismy lidí a zároveň podporují narativy, které obracejí publikum proti Ukrajině a Západu, a slouží tak cílům Kremlu. A Putina," uzavřela.
