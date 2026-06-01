NATO připravuje baltskou pevnost, aby zastavilo Putina
1. 6. 2026
NATO se snaží opevnit větrný baltský ostrov, který vojenští plánovači stále častěji vnímají jako jednu z nejexponovanějších — a strategicky nejdůležitějších — frontových linií aliance proti Rusku.
Gotland, který leží uprostřed Baltského moře, je jen 300 kilometrů od silně militarizované ruské kaliningradské exklávy. Jak rostou obavy z ruské agrese, hybridních útoků a kolísavého závazku USA k evropské bezpečnosti, Švédsko a jeho spojenci v NATO spěchají, aby Gotland opět proměnili ve vojenskou baštu.
Předminulý týden Švédsko ukončilo své první cvičení koordinované NATO na ostrově od vstupu do aliance v roce 2024. Přibližně 18 000 vojáků ze 13 zemí cvičilo na prašných pláních Gotlandu pro možný ruský útok.
Ruský útok "může nastat kdykoli," řekl švédský náčelník obrany Michael Claesson agentuře POLITICO, zatímco vojáci se proplétali mezi obrněnými vozidly na západní straně ostrova.
Cvičení zdůraznilo obtíže, kterým Švédsko čelilo: USA omezily svou účast — což je součást širšího vzorce, kdy se Donald Trump stahuje z NATO — a ukrajinské jednotky účastnící se výcviku předvedly mistrovství v boji s drony rychlým zničením švédského obrněného oddílu.
Pak je tu potřeba kalibrovat reakci na ruské nenápadné hybridní útoky, které nedosahují plné války.
"Zaznamenali výrazné zvýšené ruské aktivity ... přestřihování kabelů, přelety dronů, poměrně dost špionážních incidentů," řekla Anna Wieslander, ředitelka pro severní Evropu v think-tanku Atlantic Council. "Když máte situaci, kdy máte velkou nejistotu ohledně závazku USA... roste riziko, že Rusko to využije jako příležitost."
Nepotopitelná letadlová loď
Gotland, který se přecházel mezi Dánskem, Švédskem — a krátce i Ruskem — je klíčovým strategickým aktivem.
"S dosahem a polohou dnešních [zbraňových] systémů, pokud ovládnete Gotland, můžete ovládat většinu toho, co se děje v Baltském moři," říká Niklas Granholm, zástupce ředitele vládou podporované Švédské agentury pro obranný výzkum.
Ostrov byl kvůli své roli klíčového odrazového můstku pro letecké operace v celém regionu přezdíván nepotopitelná letadlová loď. Stíhačky startující odtud mohou dosáhnout jakéhokoli baltského hlavního města "během několika minut," uvedl.
Pokud by Rusko ostrov obsadilo a instalovalo protiletadlové systémy, mohlo by podle něj zablokovat lodě a letadla zásobující tři baltské státy a Finsko a uškrtit spojenecké posily. Pokud NATO udrží Gotland, může uzavřít přístup Moskvy k Baltskému moři, použít rakety s delším doletem k obraně regionu a vystřelit munici hluboko do Ruska.
V reakci na ruskou hrozbu Stockholm rychle znovu militarizuje ostrov s 60 000 obyvateli – čímž obrací snižování počtu vojáků po studené válce, které na Gotlandu zanechalo jen několik vojáků. Švédsko investovalo přes 200 milionů eur do modernizace infrastruktury, znovu aktivovalo systémy protivzdušné obrany a obnovilo pluk vyzbrojený obrněnými vozidly CV90 a tanky Leopard 2.
Andreas Gustafsson, velitel gotlandského pluku, řekl POLITICu, že "nejméně tisíc dalších" rotujících vojáků se připojí k 4 500 aktuálně na ostrově "během jednoho roku". Dodal, že doufá, že se k nim "brzy" připojí jednotky dělostřelectva s delším dostřelem. Ostrov by měl od roku 2028 hostit nové systémy protivzdušné obrany středního dosahu IRIS-T.
Jedním z možných scénářů bylo, že Rusko by se pokusilo tajně vysadit vojáky na ostrově z komerční lodi, zatímco by rušilo rádiové signály a potlačovalo protivzdušnou obranu pomocí dronů, uvedla Wieslander.
Navzdory těmto obavám je bezpečnost Gotlandu nyní v "dobré kondici", dodala, zvláště poté, co Švédsko v roce 2024 vstoupilo do NATO.
Cvičení mělo za cíl otestovat spolupráci mezi mnohými národy — spojila kanadské a dánské vojáky, finské proudové stíhačky F-18, britské odstřelovače, americké a norské mariňáky a nizozemské vrtulníky Apache.
Vstup Švédska do aliance znamená, že "jsme přepracovali naše plány," řekl francouzský kontradmirál Frédéric de Rupilly, zástupce náčelníka štábu NATO pro plánování ve společném velení aliance ve Virginii.
Gotlandský průsmyk
Kromě přípravy na přímý ruský útok čelí Gotland rostoucím hybridním hrozbám ze strany Moskvy.
Během posledních 18 měsíců ostrov zaznamenal náhlý únik vody poté, co bylo sabotováno kriticky důležité čerpadlo, čelil přerušení podmořského optického kabelu a častému rádiovému rušení ovlivňujícímu vše od letadel po sanitky.
Claesson, náčelník armády, řekl, že je "docela znepokojen" hybridními útoky. "Samozřejmě ruská doktrína... se ve skutečnosti snaží identifikovat slabiny a zranitelnosti a udělat vše, co je možné, aby je využili," dodal.
Stejně jako jeho kolegové v NATO se i Švédsko musí vypořádat s hrozbou bojů s menší — nebo žádnou — podporou USA. Jen za poslední měsíc Trump zaskočil Evropu oznámením náhlého stažení vojsk z Německa a Polska, naznačil další dlouhodobé snížení schopností a postupně podkopal důvěryhodnost aliance, což vyvolává další otázky ohledně spolehlivosti Washingtonu.
Jako znamení tohoto váhání USA podle osoby obeznámené s touto záležitostí výrazně snížily počet vojáků nasazených na cvičení na Gotlandu. Mluvčí americké armády v Evropě a Africe řekl agentuře POLITICO: "Úroveň účasti z různých zemí se během plánování často mění," přičemž poznamenal, že se stále připojilo 300 amerických vojáků. Odmítli sdělit, kolik jich bylo původně plánováno.
Američtí vojáci účastní se cvičení na své straně trvali na tom, aby vojenské vazby zůstaly silné. "Naše síly spolupracovaly výjimečně dobře," řekl podplukovník Travis Chamberlain, velitel praporu americké námořní pěchoty vyslaného na Gotland.
"Viděli jsme velkou úroveň integrace... pracovali jsme na velmi podrobných integračních bezpečnostních plánech, jak bychom chránili síly a zajišťovali logistickou podporu po celém ostrově," řekl, zatímco jeho vojáci se mísili se švédskými vojáky v travnaté ohradě.
Jako jeden z největších plátců NATO na obranu s 2,5 % HDP a se silným domácím zbrojárským průmyslem "Švédsko "nespoléhá na USA, že budou bránit Gotland," uvedla Wieslander. Ale potřebuje Washington pro určité zbraňové systémy, včetně raket Patriot PAC-3 a logistické podpory, jako je údržba vybavení.
Cvičení také zdůraznilo novou éru masových útoků drony — něco, kde Ukrajina a Rusko výrazně předběhly alianci v oblasti inovací a výrobních schopností.
Švédské jednotky byly nuceny část cvičení třikrát obnovit poté, co 17 ukrajinských vojáků nasadilo drony ke zničení jejich vojáků, uvedl čtyřiadvacetiletý operátor dronu ze střední Ukrajiny, který používal volací znak Tarik.
"Měli jsme misi se scénářem s... až 20 tanky útočícími v mechanizovaném útoku," řekl agentuře POLITICO, zatímco nad venkovským panoramatem za ním svištěl jednosměrný útočný dron. "Jen jsem letěl se svým dronem — viděl jsem je všechny, takže to byly snadné cíle," řekl.
Příprava na budoucnost
Švédsko — a NATO — trvají na tom, že usilovně pracují na řešení těchto problémů.
Po nedávných hybridních útocích uvedla šéfka regionální vlády Meit Fohlin, že se "každý týden" setkává s pobřežní stráží, policií, hasiči, armádou, nemocničními, vodárenskými a energetickými operátory, aby naplánovala reakce na všechny možné scénáře — od nedostatku energie přes zásobovací blokády až po ozbrojený útok na místní přístav.
"Musíme mít vše pod kontrolou," řekla ze své kanceláře ve středověkém hlavním městě ostrova Visby a dodala, že nyní spolupracuje se všemi 92 farnostmi na ostrově, aby je instruovala, jak reagovat na každou krizovou situaci.
Gustafsson, velitel gotlandského pluku, uvedl, že si okamžitě bere lekce z ukrajinské jednotky drony. "Byl jsem docela překvapen čísly, která skutečně používají a kterým čelí každý den," řekl. "Hlavní je, že musíme s drony trénovat mnohem víc."
Ale vzhledem k důležitosti Gotlandu pro alianci některá hlavní města stále tvrdí, že NATO by mohlo udělat víc. Aliance by měla zvážit umístění trvalých dlouhodobých protiletadlových systémů na Gotlandu, aby odradila Rusko, uvedli dva diplomaté NATO, kterým byla poskytnuta anonymita, aby mohli svobodně hovořit.
Klíčem je nenechat Moskvu převzít iniciativu, řekl Claesson.
"Neměli bychom jen sedět a čekat, až nastane regenerace ruských ozbrojených sil," řekl švédský ministr obrany, "ale měli bychom být neustále ve střehu a připraveni".
