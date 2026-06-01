Estonsko začalo u hranic s Ruskem rozmisťovat prvky protidronové obrany
1. 6. 2026
Zařízení se nacházejí na třech úsecích pozemní hranice mezi hraničním přechodem Luhamaa a křižovatkou hranic Estonska, Lotyšska a Ruské federace. "První systémy jsou nainstalovány a fungují. To je samozřejmě teprve začátek: směřujeme k vytvoření celostátní monitorovací sítě dronů," uvedl šéf Ministerstva vnitra Estonska Igor Taro, jehož slova cituje tisková služba ministerstva.
Dále probíhá výstavba protidronových systémů v blízkosti Saatské boty (jedná se o část ruského území obklopeného ze tří stran Estonskem) a podél řeky Piusa. Na místech, kde ještě nebylo instalováno stacionární vybavení, používá Policejní a pohraniční stráž mobilní systémy sledování dronů, uvedlo ministerstvo.
"Nedávné incidenty s drony ukazují, že jsme rizika vyhodnotili velmi realisticky... Naše východní hranice je dobře střežena a zlepšení schopností boje proti dronům zvyšuje pocit bezpečnosti pro celou Evropu," uvedl šéf estonského ministerstva vnitra. Stavební a přípravné práce probíhají podle plánu nebo dokonce předčasně, ujistil Taro.
Minulý týden byl dron, který letěl z Ruska, opět zaznamenán v jihovýchodní části Estonska. Cíl byl sestřelen rumunským stíhačem NATO, který prováděl výcvikový let. Estonská armáda uvedla, že incident se odehrál v kontextu intenzivní elektronické války ze strany Ruska, včetně rušení a potlačení GPS signálů.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse