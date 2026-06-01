Britské listy jako celoživotní výlet mimo provinční český diskurs
1. 6. 2026
Bohumil Kartous
Britské listy pro mě byly od počátku vysvobozením ze společenské debaty svázané posttotalitním dogmatismem. Ani po dekádách se na této jejich cenné vlastnosti mnoho nezměnilo. Technologie sice během 30 let změnily informační universum, v nichž se Britské listy staly z inovativního DIY média staromódním informačním zdrojem, svou výsadu si ale stále drží.
Může za to zesnulý učitel Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Milan Valach. Vzpomínám si na to, když někdy v roce 2002, vášnivě, jak to uměl jen on, mluvil o tom, že v česku neexistují mainstreamová média, která by se pokoušela zachytit skutečnost bez toho, aniž by vytěsňovala, zdůrazňovala, kritizovala, vyzdvihovala, ostrakizovala či schvalovala podle ideologického rámce s posttotalitní (posttraumatickou) poruchou. Ta se projevovala nápadnou snahou potlačovat zejména vše, co se jevilo jako levicové, případně vše, co bylo možné jako levicové nálepkovat a prohlásit za “komunismus”.
Tehdy mě šablonovitost a nevynucená dogmatičnost dokola se opakujících deníkových komentářů začala otravovat a Valach, otevřený levičák, mi dal vodítko k tomu, kde hledat. Britské listy se významně lišily. Jan Čulík, který už tehdy žil dlouho ve Velké Británii, vytvořil médium, které v prvé řadě poskytovalo českému čtenáři možnost vykročit mimo ten posttraumatický český diskurs omezený jakousi přetrvávající “artrózou” mentality neschopné překračovat omezení daná vlastní problematickou zkušeností. V době na začátku rozvoje české demokracie to byl velmi osvěžující způsob, jak pravidelně opouštět českou komentářovou vesnici.
Jan Čulík nebyl a není jediný mediálně činný člověk, který měl či má dlouhodobou zahraniční zkušenost. Byl však jedním z mála, kteří dokázali zkombinovat intelektuální kapacitu s potřebou neuhýbat před dominantním, vnucujícím se vnímáním reality a bez obav se postavit do opozice vůči převažujícím postojům. Ne oportunisticky, ale proto, že díky možnosti pohledu zvenčí bylo mnohem patrnější, jak omezující v některých ohledech český diskurs je. To ostatně platí dodnes a lze to v posledním období doložit hlavně na tématu dění v Palestině a Izraeli, které česká média - oproti kredibilním západním zdrojům - systematicky ohýbají ve prospěch Izraele a deformují tak český diskurs.
Druhou zásadní výjimečností Britských listů, kterou si také drží dodnes, byla možnost sledovat názorový střet, který se na komentářových stránkách tehdejších médií neodehrával. V době důležitosti jednosměrných médií, kdy Britské listy vznikly, tu byla převážně pravicová mediální scéna, otřepávající Klausova “moudra”, a oproti tomu levicová mediální minorita, která se soustředila na otřepávání konzervativně levicových postojů. V obou případech převládal vysoce restriktivní gate keeping (propustíme jen naše osvědčené autory, u nichž jsme si jisti, že dopředu víme, s jakou banalitou přijdou a jaký postoj budou zastávat) a provinčně laděný agenda setting (o čem budeme psát, o tom rozhodují naše žabomyší pohledy na svět). Britské listy, které Jan Čulík redigoval záměrně ke střetu různých postojů, v obou ohledech český průměr významně překonávaly a vytvořily tak prostor mnohem svobodnější a pestřejší diskuse.
Netvrdím, že se vším, co v Britských listech vychází, souhlasím. Historicky jsem měl vždy problém s demagogiemi Štěpána Kotrby, který se rád pohyboval v zákulisí sociálnědemokratického a komunistického “pantatismu” a který miloval (dodnes to tak asi je) svou roli samozvaného “spin doctora”. Stejně tak v Britských listech vycházeli další autoři, kteří v průběhu minulé dekády ochotně a přičinlivě “přestoupili” do Parlamentních listů a dodriftovali tak konečně tam, kam skutečně patří, tedy do šedé zóny dezinformačně populistického názorového šmejdu. K pocitu štěstí jim stačí čísla a pocit dosahu. I dnes občas skřípu zuby nad některými názory mých kolegů, nicméně i u těch největších bizarností jsem přesvědčen, že vycházejí z autentického přesvědčení autora, nikoliv z potřeby zaujmout publikum tím, že mu nabídnu jeho vlastní postoj zaobalený do nějakého politováníhodného intelektuálního recyklátu. To je v současném, autenticitu postrádajícím názorovém prostředí, plném stále povrchnějších a zištných postojů, cenný unikát, který si Britské listy drží a který jim pomáhá vytvářet sice okrajovou, ale stále živou enklávu pro věrnou část čtenářů a přispěvatelů.
Jan Čulík, kterému vděčím za rozvoj vlastního kritického přístupu k úvahám o důležitých fenoménech naší doby, s oblibou poukazuje na skutečnost, že Britské listy byly od svého počátku vyzdvihovány i zavrhovány příznivci různých názorových proudů, a to podle aktuální politické situace. Pobaveně na tom dokumentuje tendenci české společnosti nahrazovat kritický pohled na skutečnost potřebou přihlásit se k postoji svého kmene, ať už je jakýkoliv. Byť se domnívám, že se v českém prostředí podařilo za posledních 30 let tuto intelektuální “ztuhlost” poněkud rozhýbat (myslím v intelektuálních kruzích), stále se na některých tématech ukazuje, jak málo emancipovaný český diskurs vlastně je a jak hloupé a směšné názorové dominanty z něj čouhají. Ať už je to bizarní a zaslepená potřeba deklarovat “pravicovost” za každou cenu, nebo myšlenková závislost mnoha lidí na různých diskursivních selháních minulosti, jako v případě klimatických změn, nebo smutně politováníhodná potřeba stranit Izraeli i v případě, kdy páchá zjevné zločiny na civilním obyvatelstvu Palestiny.
Britské listy nemají sílu na to změnit provinční diskurs české společnosti. Stále ale velmi dobře slouží těm, kterým tato skutečnost vadí a potřebují se cítit svobodněji a kritičtěji zároveň. Věřím, že tato důležitá služba dává Britských listům naději na dlouhou a užitečnou budoucnost. Jsem vděčný za to, že u toho mohu být. Díky, Honzo. A všechno nejlepší.
