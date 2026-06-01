Pytlák vědění

1. 6. 2026
Francouzský sociolog a filozof Edgar Morin zemřel. Světově proslulý intelektuál zemřel v pátek ve věku 104 let, sdělila v sobotu jeho manželka Sabah Abouessalam Morin agentuře AFP. Francouzský prezident Emmanuel Macron vzdal Morinovi hold v online službě X jako bojovníkovi odporu proti nacistickému Německu, spisovateli a "mysliteli století". Byl "ztělesněním humanismu," napsal Macron v online službě X.
"Až do svých posledních dnů zůstal Edgar Morin pozorný vůči světu, svým bližním a velkým lidským otázkám, které živily jeho myšlení," vysvětlila manželka.
Morin se proslavil především svým konceptem "komplexního myšlení". Podle jeho vlastního vyprávění chtěl spojit "to, co není spojeno v našem běžném vnímání" a tím spravedlivě vyjádřit "složitost reality". Politicky levicový autor se považoval za "pytláka znalostí" a stavěl se proti přísnému rozdělení vědeckých disciplín.
Morin se narodil jako Edgar Nahoum 8. července 1921 v Paříži v židovské rodině z řeckého přístavního města Soluň. V roce 1941 vstoupil do Komunistické strany a připojil se k odboji proti německé okupaci pod krycím jménem Morin. Jeho první kniha vyšla v roce 1946 pod názvem "L'An zéro de l'Allemagne", v němčině se jmenovala "Rok nula. Jak Francouz vidí Německo."
V roce 1959 Morin upoutal pozornost "Autokritikou", v níž reflektoval svou slepotu vůči stalinismu a vyloučení z Komunistické strany. Později se stal průkopníkem "sociologie současnosti" a zabýval se mimo jiné filmem, technologií, sportem, mládeží a ekologickými otázkami. Jedním z jeho nejvýznamnějších děl je šestisvazková série "La méthode" (1977–2004). Morin napsal přibližně 40 knih, z nichž mnohé byly přeloženy, a obdržel čestné doktoráty od 38 zahraničních univerzit.
