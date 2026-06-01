Co když "multitasking" prostě jen ničí váš mozek?
1. 6. 2026
Jmenoval se Clifford Nass.
Na Stanfordu strávil desetiletí studiem toho, jak lidé interagují s technologií - a do roku 2009 byl přesvědčen, že ještě před zahájením studie ví, co ukážou výsledky.
Mýlil se ve všem.
Nass a jeho kolegové rozdělili 262 studentů Stanfordu do dvou skupin: těžké mediální multitaskery a lehké mediální multitaskery.
Lidi, kteří pravidelně žonglovali s e-mailem, SMS, více kartami prohlížeče, hudbou a televizí současně, oproti těm, kteří většinou dělali jednu věc naráz.
Předpoklad byl jasný. Těžcí multitaskeři si museli vybudovat nějakou superschopnost. Jejich mozky trénovaly pod neustálou zátěží už roky. Měli by být rychlejší při přepínání mezi úkoly, lepší ve filtrování nepodstatných informací, přesnější při uchovávání věcí v pracovní paměti.
Testovali všechny tři hypotézy.
Nejdřív paměť.
Studentům byly ukázány sekvence písmen a byli požádáni, aby identifikovali, kdy se písmeno opakuje. Těžší multitaskeři byli horší a čím dále pokračovali, tím víc se zhoršovali. Čím víc řešili v reálném životě vícenásobné úkoly, tím méně jejich mozek dokázal udržet přítomný okamžik.
Filtrování je druhá hypotéza.
Studentům byla ukázána mřížka červených a modrých obdélníků, které zmizely, a byli dotázáni, zda se některý z červených pohnul. Pokyn byl jasný: ignorujte modré. Lehčí multitaskeři neměli problém. Těžcí multitaskeři nemohli přestat koukat na modré obdélníky. Byli přitahováni k nerelevantním informacím, i když jim bylo výslovně řečeno, aby je ignorovali.
Třetí hypotéza je přepínání mezi úkoly.
To byla ta kauza, která ukončila spor. Výzkumníci očekávali, že pokud budou těžcí multitaskeři v něčem lepší, bude to rychlé přecházení mezi úkoly. To je celý princip multitaskingu jako dovednosti. Ale těžcí multitaskeři byli výrazně pomalejší a méně přesní v přepínání než lidé, kteří téměř vůbec nemultitaskovali.
Nass to popsal slovy, která si budu opakovat po zbytek života.
Jsou zajati v bezvýznamnosti. Všechno je rozptyluje.
Šel hledat, v čem jsou multitaskeři lepší. Nic nenašel. Ani jednu věc.
To, co zjistil bylo opakem toho, čemu všichni věřili. Multitasking není dovednost, která by se praxí zlepšovala. Je to zvyk, který rozkládá samotný mechanismus, který potřebujete k myšlení. Čím víc to děláte, tím horší je váš mozek v soustředění, když to konečně zkusíte.
O pět let později neurovědci na University of Sussex provedli MRI sken u 75 dospělých. Měřili, jak často každý člověk používá více obrazovek současně, a pak se podívali na strukturu jejich mozku.
Těžké multitaskeři měli menší hustotu šedé hmoty v přední cingulárním kortexu. To je oblast odpovědná za pozornost, kontrolu impulzů a rozhodování. Ne slabší aktivace. Méně fyzické tkáně. Poškození bylo strukturální, zapsané přímo do architektury mozku.
Nass před tím firmy varoval už roky. V roce 2012 stál před místností plnou manažerů a řekl jim, že nutit zaměstnance k multitaskingu není produktivní strategie.
Byl to problém s bezpečností mozku. Použil přesná slova: problém OSHA. Stejný jazyk, jaký používáte, když tovární hala zraňuje pracovníky.
Nikdo nic neměnil.
Oznámení zůstala zapnutá. Open space kanceláře zůstaly otevřené. The Slack kanály neustále pípaly. Očekávání, že dobrý zaměstnanec reaguje na všechno okamžitě a vyřeší deset věcí najednou, zůstalo přesně tam, kde bylo.
Clifford Nass zemřel v listopadu 2013 ve věku 55 let, když se zhroutil po túře poblíž jezera Tahoe. Celou svou kariéru věnoval měření, co neustálé přepínání dělá lidskému mozku. Svět zdvořile poslouchal a vrátil se k telefonu.
Psychiatr v Londýně před pár lety našel něco souvisejícího. Dělal IQ testy pracovníkům, zatímco na pozadí přicházely e-maily a telefonní notifikace. Jejich skóre kleslo o 10 bodů. Více než pokles způsobený kouřením marihuany. Víc než jen přijít o celou noc spánku. Rozptýlení jen nepřerušilo práci. Během něj se lidé stávali měřitelně méně inteligentními.
Většina lidí si to přečetla, zasmála se a vrátila se ke své schránce.
Gloria Mark z Kalifornské univerzity strávila roky sledováním, jak dlouho kancelářští pracovníci skutečně zůstávají u jednoho úkolu, než něco odvede jejich pozornost. Průměr byl tři minuty. A po každém přerušení trvalo 23 minut a 15 sekund, než se plně vrátili k hloubce soustředění, kterou měli předtím.
Spočítáte si to během běžného pracovního dne a dorazíte tam, kam by se většina lidí raději přímo nepodívala.
Nejsi špatný v soustředění. Léta jsi cvičil špatné věci v systémech navržených tak, aby rozdrtily tvou pozornost, a za to jsi byl po celou dobu odměňován.
Těžcí multitaskeři v Nassově pracovně nebyli nedbalí. Byli to oni, kdo říkali ano na všechno, reagovali na všechny, udržovali všechny kanály otevřené. Dělali přesně to, co od nich moderní práce vyžaduje.
A jejich mozky za to zaplatily způsoby, které nikdo zvenčí neviděl, dokud je někdo nestrčil do skeneru.
Jedna věc, která tohle rozhodně nevyřeší, je snažit se více soustředit, když jsou notifikace stále zapnuté.
Nass to věděl. Říkal to nahlas roky.
Lidé, kteří neposlouchají, stále sedí v open spacech s otevřenými čtrnácti záložkami a přemýšlejí, proč po obědě nemohou rovnou začít myslet.
Zdroj v angličtině: ZDE
