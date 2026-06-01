TZ: Židovský spolek pomůže Palestincům v Gaze a izraelským kritikům vlády
1. 6. 2026
Vít Strobach z Židovského hlasu solidarity říká: „Ani po letech okupace, bombardování a každodenního násilí nesmíme přijmout utrpení civilistů jako něco normálního nebo vzdáleného. Ve chvíli, kdy veřejný prostor stále více zaplavuje jazyk militarismu, odvety a dehumanizace, považujeme za důležité vytvářet prostor pro solidaritu, empatii a odpor vůči bezpráví — bez ohledu na národnost nebo původ."
5. června si svět připomíná 59. výročí takzvané Šestidenní války, při které Izrael obsadil území Západního břehu, Gazy a Golanských výšin a začala okupace území, která mezinárodní společenství považuje na základě mezinárodního práva za palestinská území, na kterých měl vzniknout samostatný Palestinský stát. Palestinci si tento den každoročně připomínají jako Naksa Day („Den Naksy", arabsky „den porážky, zvratu" - neplést s Nakbou v roce 1948). Právě tato okupace vede k roztáčení spirály násilí, které dnes vidíme na Palestinských územích. Proto se Židovský hlas solidarity rozhodl několik dní před tímto výročím uspořádat další solidární akci.
Benefiční koncert "Židovský hlas pro Palestinu" se uskuteční v úterý 2. června 2026 od 18:30 před holešovickým Cross Clubem. Hlavní výtěžek z koncertu věnuje Židovský hlas solidarity konkrétním rodinám v Gaze. Část výtěžku bude také předán izraelské organizaci Mesarvot, která podporuje lidi odmítající sloužit v izraelské armádě.
"Pomoc rodinám v Gaze předáme prostřednictvím Gaza Support Network, sítě solidarity budované mezi podporujícími komunitami a rodinami v Gaze," vysvětluje Carolina Sidon ze Židovského hlasu solidarity. "Tato síť stojí na dlouhodobých vazbách a pravidelné podpoře, každý přispívá podle svých možností, peníze putují přímo rodinám a pomáhají jim pokrýt to nejnutnější, překlenout další dny nejistoty a udržet alespoň kousek stability tam, kde ji ničí vojenská agrese."
Kromě toho bude z výtěžku symbolická částka věnována také na podporu izraelské lidskoprávní organizace B'Tselem, která dlouhodobě monitoruje násilné útoky izraelských ilegálních radikálních osadníků na okupovaném Západním břehu.
Na koncertě vystoupí indie popová zpěvačka Kvietah, folková hudební skupina Blaho, slam poetrista Tukan a koncert uzavře klezmerová skupina Ganifim, která hraje tradiční židovskou hudbu a balkánský a východoevropský folklór.
Kontakt:
Vít Strobach, Židovský hlas solidarity
Carolina Sidon, Židovský hlas solidarity
Dalibor Zíta, Hudební skupina Ganifim (www.ganifim.com)
