Rakovina je dnes příběhem o dobrém, špatném i ošklivém – ale také o naději
2. 6. 2026
Je přirozené soustředit se na průlomové objevy, ale v Británii i
po celém světě existuje mnoho výzev. Neexistuje žádný zázračný lék, ale
je tu prostor pro optimismus, píše profesorka Devi Sridhar
Rakovina způsobuje téměř jedno ze šesti úmrtí na celém světě každý rok,
celkem asi 10 milionů. To je ohromující číslo, ale také zakrývá
skutečnost, že některé druhy rakoviny jsou smrtelnější než jiné. Stali
jsme se například pozoruhodně dobří v detekci a léčbě melanomu a rakoviny prostaty
a dnes je pětiletá míra přežití u těchto druhů rakoviny ve většině
bohatých zemí výrazně nad 90 %. Jiné, jako je rakovina slinivky břišní,
jsou obtížnější. Ve Velké Británii je pouze něco málo přes jeden z dvaceti lidí s rakovinou slinivky břišní naživu pět let po stanovení diagnózy.
Proto byl nový lék na rakovinu slinivky břišní, nazvaný daraxonrasib a oznámený o víkendu na výročním zasedání Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) v Chicagu, přijat s takovým jásotem. Tento lék – užívaný ve formě tablety jednou denně – zdvojnásobil dobu přežití u účastníků klinické studie s 500 lidmi a vykazoval méně vedlejších účinků ve srovnání s tradiční chemoterapií. Lék působí tak, že blokuje protein Kras, který způsobuje růst a dělení rakovinných buněk. Jedna dlouholetá výzkumnice v oblasti rakoviny uvedla, že při čtení výsledků plakala. Vzhledem k tomu, že je k dispozici tak málo účinných léčebných postupů pro tento typ rakoviny, bude tento lék pravděpodobně skutečným zlomem.
Stejně jako u všech zpráv z oblasti výzkumu rakoviny však může být pro ty, kteří se ptají, zda děláme pokroky a co to všechno znamená pro jejich blízké i pro ně samotné, těžké se v tom všem zorientovat. Někdy slýcháme příliš optimistické řeči o potenciálním „léku“ nebo vymýcení. Jindy zase, že se nám nikdy nepodaří dosáhnout průlomového úspěchu v boji proti rakovině. Pokusím se rozebrat, kde se právě nacházíme – a představit vám to dobré, špatné i ošklivé.
Za prvé, rakovina není jedna nemoc: popisuje širokou skupinu onemocnění, která mají podobný základ – konkrétně nekontrolovaný růst buněk a schopnost těchto druhů zhoubných buněk napadat tkáně a šířit se po celém těle. Existuje více než 200 různých typů rakoviny, z nichž každý má odlišné biologické mechanismy, rizikové faktory, příznaky a možnosti léčby. I u jednoho typu rakoviny – například rakoviny prsu – se ukazuje, že existují desítky molekulárních podtypů, které se pro účely rozhodování o léčbě zjednodušeně dělí do čtyř skupin.
To znamená, že je nepravděpodobné, že bychom měli jediný „lék“ na rakovinu – spíše musíme dosáhnout pokroku u konkrétních typů rakoviny, pokud jde o lepší prevenci, diagnostiku, léčbu a přežití.
Existuje však mnoho dobrých zpráv: daří se nám zlepšovat přežití u většiny typů rakoviny, a to jak v nabídce léků, tak v tom, komu jsou tyto léky nabízeny. Kromě pokroku v oblasti daraxonrasibu se tento víkend objevila také zpráva o nové vakcíně (amivantamab) proti rakovině hlavy a krku, která je šestým nejčastějším typem rakoviny. U více než třetiny pacientů zařazených do studie se 102 účastníky došlo ke zmenšení nádorů. Funguje tak, že aktivuje imunitní systém k útoku na nádor a blokuje dva proteiny, které napomáhají růstu nádorů. Pokrok v léčbě jednoho druhu rakoviny nemusí nutně znamenat, že se bude vztahovat na všechny druhy rakoviny, ale někdy tomu tak je. Obě tyto terapie se nyní testují u dalších typů rakoviny.
Zlepšujeme se také v oblasti přesné medicíny – tedy v cíleném podávání určitých léků těm, u nichž je největší pravděpodobnost, že na ně zareagují. Na zasedání Světového ekonomického fóra před mnoha lety mě překvapilo zjištění, že blockbusterové léky – ty, které jsou považovány za průlomové v léčbě – často fungují pouze u relativně malého procenta populace, v závislosti na jejich genetice. Přesto lékaři často předepisují stejné léky všem pacientům, aniž by věděli, kdo na ně zareaguje a kdo ne. Nová mezinárodní studie zjistila, že DNA test dokáže rozlišit mezi pacientkami, které pravděpodobně budou mít prospěch z určitých chemoterapeutických léků na rakovinu prsu, a těmi, které ho mít nebudou – a ušetří tak této skupině vedlejší účinky a stres z podstupování neúčinné (a bolestivé) léčby.
Ale téměř v každé zemi jsou i špatné zprávy: každý den je diagnostikováno 100 000 lidí s rakovinou a není k dispozici dostatek zdravotnického personálu, který by je léčil. Nový výzkum odhaduje, že do roku 2050 bude celosvětový nedostatek 100 milionů pracovníků v onkologické péči, včetně ošetřovatelského personálu (65 milionů) a diagnostického personálu (16 milionů). To je stejná výzva i pro britskou zdravotní službu (NHS): v celé zemi prostě není dostatek laborantů, onkologů a ošetřovatelského a podpůrného personálu.
Včasná diagnostika a rychlá léčba, které závisí na dostupnosti personálu, jsou základem vyššího přežití: v současné době zůstává jeden ze tří případů rakoviny nediagnostikován po celém světě a ačkoli velká část této zátěže leží na Africe a chudších částech světa, je to výzva i v zemích G7, jako je Velká Británie, kde je asi 50 % případů rakoviny diagnostikováno v pokročilém stadiu. I po stanovení diagnózy téměř žádná nemocniční nadace v Anglii nesplnila klíčový cíl NHS, kterým je zahájení léčby do 62 dnů. V Anglii zahájilo léčbu do 62 dnů od urgentního doporučení pouze 69 % pacientů, přičemž srovnatelné údaje činí 71 % pro Skotsko, 61 % pro Wales a 33 % pro Severní Irsko.
Tyto zpoždění mají vliv na přežití: obecně platí, že každé čtyřtýdenní zpoždění snižuje přežití pacienta o 10 % – a toto číslo může být vyšší nebo nižší v závislosti na typu rakoviny. Sama jsem si toho byla velmi dobře vědoma, když výsledky laboratorního vyšetření stěru k detekci potenciálního karcinomu děložního čípku trvaly měsíce, než dorazily, a byly pozitivní (byla jsem léčena v rámci NHS a nyní jsem zcela zdravá).
A teď k té ošklivé stránce. Bohužel pozorujeme nárůst rakoviny u lidí mladších 50 let. Už to není jen nemoc spojená se stárnutím. Jak jsem již dříve psala, v industrializovaných zemích se mezi lety 1990 a 2019 zvýšila míra výskytu rakoviny ve věkové skupině 25–29 let o 22 %. Vědci z Harvardské univerzity tvrdí, že každá kohorta lidí narozených o deset let později má vyšší riziko, že v pozdějším věku onemocní rakovinou.
Data naznačují, že je pravděpodobnější, že onemocníte rakovinou v mladším věku než vaši rodiče a prarodiče, a že vaše děti/synovci/neteře nakonec onemocní rakovinou s větší pravděpodobností než vy. To je opak pokroku. Proč? Neexistuje jediné vysvětlení, ale důkazy stále více naznačují, že vliv má měnící se prostředí, jako je strava, kterou jíme (včetně ultrapřeměněných potravin), rostoucí obezita a přibývání na váze, alkohol, stres a zvýšená nespavost.
Ale neztrácejte naději. V roce 2001, měsíc poté, co mi bylo 17 let, zemřel můj otec, onkolog a výzkumník v oblasti rakoviny plic, ve věku 49 let na leukémii a lymfom. Za 25 let od jeho smrti se míra přežití dramaticky zvýšila, a to díky přechodu od širokospektrální chemoterapie k přesné imunoterapii a cíleným lékům pro jeho konkrétní podtyp rakoviny.
V roce 2026 by jeho šance na přežití byly mnohem vyšší díky důsledným a pokračujícím investicím do vědeckého pokroku a zdravotní péče a díky výzkumným týmům, které za nimi stojí. I když možná nejsme blízko jedinému „léku“, je to důvod k optimismu a trend, který se zřejmě bude v následujících měsících a letech pokračovat.
Pokud tedy při myšlence na rakovinu v nás vyvstávají dobré, špatné i ošklivé představy, držme se myšlenky, že dobrého je více než špatného.
- Prof. Devi Sridhar je předsedkyní katedry globálního veřejného zdraví na Univerzitě v Edinburghu a autorkou knihy How Not to Die (Too Soon)
