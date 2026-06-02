Zelení se v Praze rozhodli pro spolupráci s Prahou Sobě

„První jednání začala už před rokem a půl a
po celou dobu probírala velmi korektně. Praha Sobě je pro Zelené
přirozený partner, máme velkou programovou shodu, kompetentní a zkušené
lidi a dává nám smysl netříštit síly. Vítáme též, že se podařilo
dojednat i podporu pražských lidovců, kteří prošli výraznou personální a
tedy i hodnotovou obměnou " doplňuje k tomu spolupředseda pražských
Zelených, Matěj Žaloudek
„V Zastupitelstvu hlavního
města budu prosazovat Prahu, která je dostupná a přátelská pro všechny;
pro mladé rodiny i starší lidi, děti, menšiny i lidi s postižením. Praha
poslední 4 roky stagnovala, ať už v politice bydlení, v zajištění míst
na školách a školkách v kvalitním veřejném prostoru nebo v naplňování
klimatického plánu. Chceme vrátit do vedení města kompetentnost a
zodpovědnost vůči budoucím generacím," říká Veronika Šmausová
„Zelení
budou samozřejmě zárukou expertízy v oblasti životního prostředí a
klimatické politiky, která vlivem kulturních válek úplně vypadla z
priorit vedení Prahy. Přinášíme kompetentní a zkušené lidi připravené
pracovat. Věříme, že to je to, co lidé v Praze v časech extremistické
vlády útočící na občanskou společnost, vědu, kulturní a neziskový sektor
nebo veřejnoprávní média, budou preferovat a podpoří," uvádí Petr
Palacký. Koaliční smlouva s Prahou Sobě byla schválena na Krajské
konferenci Zelených dne 20. května všemi hlasy přítomných.
