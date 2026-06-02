Zelení se v Praze rozhodli pro spolupráci s Prahou Sobě

2. 6. 2026

čas čtení 2 minuty
Podobně jako v posledních sněmovních volbách, které pro ně dopadly návratem do sněmovny, i v Praze volí Zelení předvolební spolupráci. Na kandidátce Prahy Sobě jim tak připadne 8., 17., a 26. místo, celkem na magistrátní kandidátce bude 9 Zelených. Spolupráce se pak v různých variacích zopakuje i na většině velkých pražských městských částí. Zelenou jedničkou bude expertka na komunikaci klimatických politik a učitelka klavíru Veronika Šmausová, jako dvojka byl zvolen Petr Palacký, historik a stávající radní Prahy 6 pro životní prostředí a klima, na třetím místě je studentka etnologie a muzeální pracovnice Luisa Suchochlebová z Prahy 5.


„První jednání začala už před rokem a půl a po celou dobu probírala velmi korektně. Praha Sobě je pro Zelené přirozený partner, máme velkou programovou shodu, kompetentní a zkušené lidi a dává nám smysl netříštit síly. Vítáme též, že se podařilo dojednat i podporu pražských lidovců, kteří prošli výraznou personální a tedy i hodnotovou obměnou " doplňuje k tomu spolupředseda pražských Zelených, Matěj Žaloudek

„V Zastupitelstvu hlavního města budu prosazovat Prahu, která je dostupná a přátelská pro všechny; pro mladé rodiny i starší lidi, děti, menšiny i lidi s postižením. Praha poslední 4 roky stagnovala, ať už v politice bydlení, v zajištění míst na školách a školkách v kvalitním veřejném prostoru nebo v naplňování klimatického plánu. Chceme vrátit do vedení města kompetentnost a zodpovědnost vůči budoucím generacím," říká Veronika Šmausová

„Zelení budou samozřejmě zárukou expertízy v oblasti životního prostředí a klimatické politiky, která vlivem kulturních válek úplně vypadla z priorit vedení Prahy. Přinášíme kompetentní a zkušené lidi připravené pracovat. Věříme, že to je to, co lidé v Praze v časech extremistické vlády útočící na občanskou společnost, vědu, kulturní a neziskový sektor nebo veřejnoprávní média, budou preferovat a podpoří," uvádí Petr Palacký. Koaliční smlouva s Prahou Sobě byla schválena na Krajské konferenci Zelených dne 20. května všemi hlasy přítomných.

0
Vytisknout
325

Diskuse

Obsah vydání | 2. 6. 2026