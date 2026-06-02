Rakovina: Studie prokázala, že „chytrý“ lék, který zbavuje rakovinné buňky „pláště neviditelnosti“, dokáže zmenšit nádory až o 30 %
2. 6. 2026
čas čtení
5 minut
Experimentální tableta přináší povzbudivé výsledky u pacientů s nejčastějšími formami této nemoci na světě
Chytrý
lék, který zabraňuje rakovinným buňkám „skrývat se“ před léčbou, dokáže
zmenšit nádory nejméně o 30 % u šesti nejčastějších forem této nemoci
na světě, jak ukazují předběžné výsledky klinických studií.
Zatímco
imunoterapie zlepšila míru přežití u mnoha pacientů, její účinnost se
může zastavit nebo selhat, když se nádorové buňky skryjí a poté se
rozšíří.
Vědci v Oxfordu vyvinuli lék, který má zabránit
rakovinným buňkám v tom, aby se skrývaly před imunitním systémem, a
umožnit tak imunoterapii je identifikovat a zničit.
V rámci studie prováděné ve Velké Británii, Francii, Španělsku a Austrálii bylo 83 pacientům s rakovinou děložního čípku, močového měchýře, jater, tlustého střeva, plic nebo hlavy a krku podáván experimentální lék GRWD5769 spolu s imunoterapií cemiplimabem.
Výzkumníci pod vedením nadace Christie NHS Foundation Trust v Manchesteru v Anglii zjistili, že u 26 pacientů došlo ke zmenšení nádorů. Z nich u 15 došlo ke zmenšení nádoru o nejméně 30 %.
Všichni účastníci předtím nereagovali na léčbu a většina z nich již neměla žádné další možnosti, když se do studie zapojili. Rozhodující bylo, že imunoterapie nefungovala nebo přestala fungovat.
Tento „chytrý“ lék dokázal odstranit „pláště neviditelnosti“ z nádorových buněk a vystavit je tak částem imunitního systému, které útočí na infekce a nemoci. To umožnilo imunoterapii cemiplimabem přesně lokalizovat a zničit rakovinu.
Výsledky byly představeny na výročním zasedání Americké společnosti klinické onkologie v Chicagu, největší konferenci o rakovině na světě.
Ukázalo se, že GRWD5769 zmenšuje nádory u všech šesti typů rakoviny zahrnutých do studie. Lék zastavil progresi onemocnění na nejméně šest měsíců u 18 % pacientek s rakovinou děložního čípku, 32 % pacientů s rakovinou jater, 36 % pacientů s rakovinou močového měchýře, 38 % pacientů s rakovinou krku a hlavy a u více než poloviny pacientů s rakovinou tlustého střeva (51 %) a plic (55 %).
Výsledky studie fáze 1 na konferenci představila její hlavní řešitelka, prof. Fiona Thistlethwaite, konzultantka v oboru lékařské onkologie a lékařská ředitelka klinického výzkumného centra Christie.
V rozhovoru pro deník Guardian v Chicagu Thistlethwaite uvedla: „Na lék podávaný ve formě tablet je to velmi působivé. Je ještě brzy a potřebujeme další studie, ale jedná se o nový lék s novým mechanismem, který zjevně pomáhá imunoterapii působit účinněji.“
Tablety, které lze užívat doma, vyvinula oxfordská společnost Greywolf Therapeutics a pacienti je dobře snášeli. Studie stále probíhá a plánuje se její rozšíření.
Imunoterapie využívá T-buňky – buňky imunitního systému, které napadají infekce a nemoci – k vyhledávání a ničení rakoviny. Ačkoli revolučně změnila péči o pacienty s rakovinou, u přibližně dvou třetin pacientů selhává. Důvodem je, že imunoterapie má potíže, když se nádory skrývají před imunitním systémem.
Nádory se mohou imunitnímu systému vyhnout manipulací s enzymem zvaným ERAP1 (endoplazmatická retikulární aminopeptidáza 1). Změnou tohoto enzymu se rakovinné buňky mohou skrýt před T-buňkami pacienta.
GRWD5769 tento problém řeší inhibicí ERAP1. To v podstatě odstraňuje neviditelný plášť rakoviny a činí nádorové buňky viditelnými pro T-buňky, které je dříve nemohly najít.
„Imunoterapie zásadně změnila způsob, jakým léčíme rakovinu, ale počet lidí, kteří z ní mohou mít prospěch, je stále relativně nízký,“ řekl Thistlethwaite. „Na této studii mě nadchlo spojení toho, co vidíme – silné signály účinnosti u šesti typů nádorů, které vykazovaly velkou rezistenci vůči imunoterapii, a to s velmi malými vedlejšími účinky. To je v tak rané fázi neobvyklé, kdy se obvykle zaměřujeme pouze na bezpečnost.
„Než se lék dostane do klinické praxe, čeká nás ještě spousta práce, ale skutečnost, že zcela nový lék vykazuje takový profil tak brzy – a u tolika různých typů obtížně léčitelných rakovin – mě naplňuje opravdovým optimismem.“
Hlavní britský výzkumník studie, prof. Stefan Symeonides, konzultant v oboru lékařské onkologie v Edinburgh Cancer Centre a profesor experimentální onkologie na Institutu genetiky a onkologie Univerzity v Edinburghu, popsal počáteční výsledky jako „vzrušující“. „Je fantastické, že se nám podařilo tento slibný nový přístup k imunoterapii dostat do klinických studií a vidět, jak z něj mají prospěch naši pacienti,“ řekl.
Vedoucí výzkumných informací organizace Cancer Research UK, dr. Samuel Godfrey, který se na studii nepodílel, uvedl: „Imunoterapie změnila léčbu některých druhů rakoviny, ale zatím nefunguje u všech. Tato studie podle všeho ukazuje, jak by tento nový lék mohl zvýšit účinnost imunoterapie, a to i v některých případech, kde imunoterapie dříve selhala.
„Je neobvyklé vidět takové výsledky u pacientů, u nichž rakovina již přestala reagovat na léčbu, zejména u několika těžko léčitelných typů rakoviny, takže tyto výsledky jsou povzbudivé. Jedná se však stále o studii v rané fázi a k určení, zda tento přístup může pacientům přinést trvalé výhody, budou zapotřebí rozsáhlejší studie.“
Zdroj v angličtině ZDE
581
Diskuse