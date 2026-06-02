Krize na Blízkém východě: Americká ambasáda v Libanonu uvádí, že Hizballáh souhlasil s „vzájemným“ příměřím s Izraelem na základě návrhu USA
2. 6. 2026
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu mezitím pohrozil útokem na Bejrút a prohlásil, že IDF bude pokračovat v operacích v jižním Libanonu
Írán pozastavuje všechna mírová jednání na protest proti izraelské ofenzivě v Libanonu
Hizballáh podporuje „úplné příměří“ na celém libanonském území, tvrdí poslanec
Netanjahu říká, že Izrael zaútočí na Bejrút, pokud Hizballáh nepřestane s útoky, a bude pokračovat v operacích v jižním Libanonu
Prohlášení libanonské ambasády ve Washingtonu, bylo zveřejněné prostřednictvím účtu X kanceláře Josepha Aouna, prezidenta Libanonu.
„Libanonské úřady [obdržely] potvrzení, že Hizballáh souhlasí s návrhem USA, který vyzývá k vzájemnému zastavení útoků,“ uvádí se v prohlášení.
„Podle navrhované dohody by izraelské údery na jižní předměstí Bejrútu ustaly výměnou za to, že Hizballáh upustí od útoků proti Izraeli, přičemž rámec příměří by byl rozšířen tak, aby zahrnoval všechna libanonská území.“
Prohlášení dodává, že Donald Trump telefonoval s libanonskou velvyslankyní v USA, Nadou Maawadovou, a informoval ji, „že získal souhlas izraelského premiéra Benjamina Netanjahua s navrhovanou dohodou“.
„Velvyslankyně Maawadová předala výsledky jednání prezidentovi Aounovi, který o nich následně informoval Hizballáh,“ pokračuje prohlášení. (Není jasné, zda právě na toto Trump odkazoval, když řekl, že měl „velmi dobrý telefonát“ s Hizballáhem „prostřednictvím vysoce postavených zástupců“.)
S odkazem na nadcházející jednání mezi Izraelem a Libanonem prohlášení končí slovy: „Plánovaná jednání v úterý a ve středu se mají konat za účelem projednání tohoto pokroku a jeho dalšího rozvíjení.“
Jak izraelští představitelé, tak Hizballáh vydali prohlášení, která zpochybňují trvalost dohody oznámené Donaldem Trumpem.
Poslanec Hizballáhu Hassan Fadlallah uvedl, že skupina odmítla nabídku částečného příměří, které by ušetřilo Bejrút výměnou za ukončení útoků Hizballáhu na Izrael.
Zatímco Benjamin Netanjahu v prohlášení na X uvedl, že Trumpovi sdělil, že Izrael zaútočí na Bejrút, pokud Hizballáh nepřestane útočit na Izrael a jeho občany, a dodal, že Izrael bude v jižním Libanonu pokračovat v operacích „podle plánu“.
Jak Izrael, tak Hizballáh pokračovaly v útočení na sebe v jižním Libanonu i po Trumpově prohlášení.
Izrael provedl letecké údery u Nabatiehu, zatímco Hizballáh uvedl, že zasáhl skupinu izraelských vojáků u hradu Beaufort.
Poslanec za Hizballáh Hassan Fadlallah uvedl, že skupina podporuje „úplné příměří na celém libanonském území“.
Příměří by bylo předzvěstí stažení izraelských vojsk z Libanonu, dodal Fadlallah v komentáři pro televizní stanici al-Manar, jak informovala Al Jazeera.
Dříve libanonská prezidentská kancelář uvedla, že Hizballáh přijal „vzájemné zastavení útoků“, ale izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že IDF bude v jižním Libanonu „pokračovat v operacích podle plánu“.
Itamar Ben-Gvir, izraelský ministr národní bezpečnosti, vyzval Benjamina Netanjahua, aby řekl Donaldu Trumpovi „ne“ – a přesto zaútočil na Hizballáh.
Na X napsal:
Pane premiére,
řekl jste, že silný premiér říká prezidentovi Spojených států – „ano“, když je to možné, a „ne“ – když je to nutné.
Nastal čas říct našemu příteli, prezidentu Trumpovi, ‚ne‘.
Nastal čas udělat to, co je nutné a nezbytné, abychom zaútočili na Hizballáh, uvolnili ruce našim bojovníkům a obnovili bezpečnost na severu.
A nyní máme reakci izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Netanjahu uvedl, že sdělil Donaldovi Trumpovi, že jeho země zaútočí na Bejrút, pokud Hizballáh nepřestane útočit na Izrael.
„Dnes večer jsem hovořil s prezidentem Trumpem a sdělil mu, že pokud Hizballáh nepřestane útočit na naše města a naše občany, Izrael zaútočí na teroristické cíle v Bejrútu,“ uvedl Netanjahu podle prohlášení vydaného jeho kanceláří.
Dodal: „Náš postoj k této věci zůstává nezměněn. Zároveň bude IDF pokračovat v operacích v jižním Libanonu podle plánu.“
Dříve došlo podle britské organizace UK Maritime Trade Operations (UKMTO) k „velkému výbuchu“ na nákladní lodi poté, co byla v Perském zálivu zasažena projektilem.
UKMTO uvedlo, že k incidentu došlo kolem 14:00 britského času, přibližně 40 námořních mil jihovýchodně od přístavního města Umm Qasr v jižním Iráku.
Loď byla zasažena „neznámým projektilem“ na pravoboku, což způsobilo „velký výbuch“, uvedlo UKMTO. Úřady incident vyšetřují.
Izraelské ministerstvo obrany uvedlo, že Francie zakázala zástupcům izraelské vlády účast na obranném veletrhu Eurosatory v Paříži tento měsíc.
Francie údajně také zakázala izraelským výrobcům zbraní vystavovat jakékoli systémy kromě produktů protivzdušné obrany, „přičemž útočné systémy byly výslovně vyloučeny“.
„Jedná se o hanebné rozhodnutí, které zavání politickými a obchodními kalkulacemi, a bohužel nepřichází jako překvapení,“ uvedlo izraelské ministerstvo obrany ve svém prohlášení.
V neděli francouzský prezident Emmanuel Macron požádal o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN v souvislosti s postupem Izraele dále do jižního Libanonu.
„Nic nemůže ospravedlnit pokračování izraelských vojenských operací v Libanonu a stále hlubší okupaci libanonského území,“ řekl ministr zahraničí Jean-Noël Barrot francouzské televizní stanici BFMTV.
Trump tvrdí, že jednání s Íránem „pokračují rychlým tempem“
Ve druhém příspěvku na Truth Social americký prezident tvrdil, že „jednání s Íránskou islámskou republikou pokračují rychlým tempem“.
A to navzdory dřívějším zprávám, že Teherán pozastavil výměnu zpráv s Washingtonem kvůli pokračujícím útokům Izraele v Libanonu.
Zatímco Izrael vyhrožuje bombardováním Bejrútu a USA a Írán si vyměňují raketové údery, Donald Trump trvá na tom, že „všechno nakonec dobře dopadne“, a vyzývá své kritiky, aby „se posadili a uklidnili se“.
Jsme tedy o něco blíž k dohodě? V dnešním vydání podcastu The Latest hovoří Lucy Hough s diplomatickým redaktorem Patrickem Wintourem.
Trump říká, že Izrael nepošle vojáky do Bejrútu po hovoru s Netanjahuem
Kromě toho Donald Trump uvedl, že Izrael nepošle vojáky do Bejrútu po hovoru s B Benjaminem Netanjahuem.
„Měl jsem velmi produktivní hovor s izraelským premiérem Bibim Netanjahuem a žádné jednotky do Bejrútu nepošleme a všechny jednotky, které jsou na cestě, již byly otočeny zpět,“ napsal Trump v příspěvku na Truth Social.
Dodal, že měl také „velmi dobrý telefonát“ s Hizballáhemprostřednictvím zástupců a že „se dohodli, že veškerá střelba ustane“.
„Izrael na ně nezaútočí
Trump říká, že mu je „úplně jedno“, jestli jsou rozhovory s Íránem u konce
Další zprávy od Donalda Trumpa, který řekl CNBC, že mu je „úplně jedno“, jestli jsou jednání s Íránem u konce.
Americký prezident, který se nad možným kolapsem mírových jednání jen mávl rukou, řekl: „Upřímně řečeno, je mi jedno, jestli skončila.“
„Opravdu mi to je jedno. Je mi to úplně jedno,“ pokračoval Trump a dodal, že si myslí, že zdlouhavá jednání „začala být velmi nudná“.
„Pokud skončila, tak skončila. Pokud ne, víte, myslím si, že trvala příliš dlouho. Upřímně řečeno, myslel jsem si, že začínají být velmi nudná,“ řekl.
Jak jsme již informovali, k tomuto kroku došlo poté, co Írán zastavil výměnu zpráv s USA uprostřed pokračujícího útoku Izraele na Libanon.
Íránský ministr zahraničí Abbas Araghči v pondělí dříve uvedl, že příměří mezi Íránem a USA „je jednoznačně příměřím na všech frontách, včetně Libanonu. Jeho porušení na jedné frontě je porušením příměří na všech frontách.“
Agentura Reuters informovala, že Trump později telefonoval s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.
Trump také řekl stanici CNBC – jak již mnohokrát dříve – že se neobává cen ropy, které v pondělí po oznámení Íránu prudce vzrostly.
Írán varuje obyvatele severního Izraele, aby uprchli, pokud Izrael provede útoky na Bejrút
V návaznosti na ten poslední příspěvek Írán dříve pohrozil útokem na severní Izrael, pokud Izrael znovu zaútočí na Bejrút.
Íránské ústřední vojenské velení varovalo obyvatele v této oblasti, aby odešli, aby se vyhnuli zranění v případě, že Izrael provede své plánované útoky na jižní předměstí Bejrútu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho ministr obrany Israel Katz v pondělí dříve uvedli, že nařídili armádě zaútočit na „teroristické cíle“ v jižních předměstích kvůli tomu, co popsali jako „opakované a pokračující porušování příměří ze strany Hizballáhu“.
Izraelská armáda následně vydala evakuační rozkaz pro obyvatele jižních předměstí Bejrútu – jak to již několikrát udělala v posledních třech měsících – což vedlo k hromadnému útěku obyvatel a k ucpání silnic vedoucích z této oblasti auty.
Trump říká, že ho Írán neinformoval o pozastavení jednání
Donald Trump řekl NBC News, že nebyl předem informován o rozhodnutí Teheránu pozastavit jednání s Washingtonem, ale že „myslím, že je v pořádku, pokud už nechtějí jednat.“
„Je to vhodné říci, protože jsou lepší vyjednavači než bojovníci,“ řekl během krátkého telefonátu. „Ale neinformovali nás o tom.“
„To neznamená, že tam začneme shazovat bomby,“ dodal americký prezident. V pátek řekl, že brzy rozhodne o navrhované dohodě na prodloužení křehkého příměří, které platí od začátku dubna. „Blokádu zachováme,“ řekl.
Dodal: „Pokud nechtějí jednat, nevadí mi to. Myslím, že je to v pořádku. Já také nijak zvlášť jednat nechci. Myslím, že jsme toho už namluvili příliš, pokud chcete znát pravdu. Myslím, že mlčení by bylo velmi dobré, a to by mohlo trvat dlouho.“
Dříve íránská polooficiální agentura Tasnim informovala, že Teherán prohlásil, že s USA nebudou probíhat žádné mírové rozhovory, dokud nebudou splněny jeho požadavky na zastavení izraelských operací v Libanonu a Gaze.
Vyjednávací tým Teheránu se stahoval z výměny zpráv prostřednictvím zprostředkovatelů s Washingtonem ohledně pokračující ofenzívy Izraele v Libanonu, informovala agentura Tasnim.
Agentura Tasnim dále informovala, že Írán a jeho spojenci se budou snažit zcela zablokovat Hormuzský průliv. Uvedla, že se také bude snažit „aktivovat“ další fronty, včetně průlivu Bab el-Mandem, který leží u pobřeží Jemenu.
Íránský ministr zahraničí Abbas Araghči řekl, že „jednoznačné porušení příměří na jedné frontě je porušením příměří na všech frontách“ a že USA a Izrael budou za to nést odpovědnost.
Tisíce obyvatel Bejrútu v pondělí uprchly ze svých domovů poté, co Benjamin Netanjahu nařídil izraelské armádě bombardovat jižní předměstí města. Izraelský premiér v neděli vyhrožoval, že postoupí ještě hlouběji do země, kde IDF již okupuje velké části jihu.
Íránské centrální vojenské velení varovalo obyvatele severního Izraele, aby opustili své domovy v případě, že Izrael provede takové útoky na Bejrút nebo jeho jižní předměstí.
- Íránské Revoluční gardy pohrozily otevřením „nových front“ a uzavřením Hormuzského průlivu v reakci na izraelskou ofenzivu v Libanonu, informovala státní média. „Írán považuje překročení červených čar v Libanonu a Gaze za přímou válku,“ citovala státní televize slova zpravodajské organizace Gardy.
- Izrael vydal evakuační rozkazy obyvatelům sedmi vesnic v jižním Libanonu, včetně Houmine al-Faouqa, Bnaafoul, Arab Salim, Roumine, Aazze, Arki a Jbaa. „Z obavy o vaši bezpečnost musíte okamžitě opustit své domovy a vzdálit se od vesnic a měst do vzdálenosti nejméně 1000 metrů do otevřených oblastí,“ uvedl mluvčí IDF pro arabský jazyk Avichay Adraee v příspěvku na X.
- Předseda libanonského parlamentu sdělil USA, že Hizballáh je připraven k úplnému a okamžitému příměří s Izraelem a zavázal se zaručit jeho dodržování. Nabih Berri o tom v neděli informoval Trumpovu administrativu, sdělil Berriho hlavní poradce Ali Hamdan serveru Axios.
- Izraelský ministr obrany uvedl, že pokud budou útoky Hizballáhu pokračovat, „v Bejrútu nebude klid“, a slíbil zřídit vojenskou kontrolovanou zónu v oblasti řeky Litani v jižním Libanonu. „Dahiyeh v Bejrútu se neliší od komunit v severním Izraeli – pokud nebude klid na severu, nebude klid ani v Bejrútu,“ uvedl Israel Katz v prohlášení vydaném jeho kanceláří s odkazem na jižní předměstí libanonského hlavního města, baštu Hizballáhu, kde on a izraelský premiér Benjamin Netanjahu dříve nařídili údery.
- Ceny ropy v pondělí vyskočily a akcie klesly, když mírové rozhovory na Blízkém východě uvízly na mrtvém bodě a napětí mezi Íránem a Spojenými státy narůstalo. Futures na ropu vystřelily o více než 5 % nahoru poté, co íránská tisková agentura oznámila, že Teherán pozastavil jednání se Spojenými státy prostřednictvím zprostředkovatelů, informovala agentura AFP.
- Izraelské noční letecké údery na jižní Libanon si vyžádaly šest mrtvých, včetně syrského občana ve vesnici poblíž města Nabatiyeh, informuje AP s odvoláním na libanonskou státní agenturu National News Agency. Izraelská armáda mezitím uvedla, že zachytila dva projektily vystřelené z Libanonu směrem na izraelské území, stejně jako podezřelý vzdušný cíl v oblasti, kde izraelští vojáci operují v jižním Libanonu. Armáda uvedla, že nebyly hlášeny žádné zranění.
- Příměří, které již platí mezi Íránem a Spojenými státy, je jednoznačně příměřím na všech frontách, včetně Libanonu, uvedl v pondělí nejvyšší íránský diplomat poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil útoky na jižní předměstí Bejrútu ovládané Hizballáhem. „Porušení na jedné frontě je porušením příměří na všech frontách. USA a Izrael nesou odpovědnost za důsledky jakéhokoli porušení,“ napsal ministr zahraničí Abbas Araqchi na X.
- Hizballáh uvedl, že jeho bojovníci stále bojují s izraelskými jednotkami poblíž hradu Beaufort v jižním Libanonu, den poté, co Izrael oznámil, že pevnost obsadil a vojáci tam vztyčili izraelskou vlajku. V prohlášení vydaném operačním střediskem Hizballáhu skupina uvedla, že její bojovníci vedou „vyčerpávací bitvu proti silám izraelské nepřátelské armády, které se v oblasti nacházejí“.
- Americké síly v neděli pozdě večer zachytily dvě íránské balistické rakety mířící na americké jednotky v Kuvajtu, uvedla v pondělí americká armáda. Dodala, že žádný americký personál nebyl zraněn.
- Evropská unie v pondělí vyzvala Izrael, aby zastavil svou vojenskou operaci v Libanonu poté, co Izrael obsadil strategický hrad Beaufort a oznámil, že obnoví útoky na jižní Bejrút. „Vyzýváme Izrael, aby zastavil eskalaci vojenských operací v Libanonu a respektoval suverenitu a územní celistvost Libanonu,“ uvedl mluvčí EU Anouar El Anouni.
- Nákladní loď plující Perským zálivem asi 40 námořních mil jihovýchodně od iráckého Umm Qasru byla zasažena neznámým projektilem na pravoboku, což způsobilo velký výbuch, uvedla britská organizace Maritime Trade Operations (UKMTO). UKMTO uvedla, že nemá informace o žádném bezprostředním dopadu na životní prostředí.
- Íránský prezident Masoud Pezeshkian slíbil Japonsku, že umožní průjezd jeho lodí Hormuzským průlivem, který je od začátku války na Blízkém východě v únoru z větší části uzavřen. „Pokusíme se zajistit hladký a snadný průjezd japonských lodí,“ řekl Pezeshkian japonské premiérce Sanae Takaichi během telefonického rozhovoru, podle informací prezidentské kanceláře.
- Americké síly v posledních týdnech pomohly desítkám obchodních plavidel proplout Hormuzským průlivem, uvádí New York Times s odvoláním na americké úředníky. Americké Centrální velitelství (CENTCOM) za poslední tři týdny provedlo průlivem asi 70 obchodních lodí, uvedl jeden z úředníků, který si přál zůstat v anonymitě.
