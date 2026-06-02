Steve Rosenberg, BBC, z Moskvy: Článek, který zmizel
2. 6. 2026
Dobré ráno z Moskvy, vážení. Je pondělí 1. června. A než se podíváme na to, co přinášejí dnešní ruské noviny, krátká aktualizace minulého týdne.
Pokud jste sledovali můj přehled tisku minulé pondělí, možná si vzpomínáte, že v „Moskovském komsomolci“ vyšel článek, který mě opravdu překvapil. Tvrdil, že v celé ruské historii byly velké geopolitické ztráty někdy užitečnější než brilantní vítězství. A zdálo se to být v rozporu, v naprostém rozporu s poselstvím, které ruské úřady rády prezentují, že Rusko je zemí vítězů a vítězství. Tehdy jsem si myslel, že to možná byl pokus naznačit, že by bylo v pořádku, kdyby Rusko ukončilo válku na Ukrajině, a to ne za svých maximalistických podmínek a s maximalistickými požadavky.
Tento článek však již není k dispozici, není již přístupný. Na webových stránkách listu Moskovskij komsomolec, což naznačuje, že tento konkrétní argument se mocným nelíbil, a to, co tento muž řekl na Moskevském ekonomickém fóru v dubnu, se nelíbilo ani ultraprovládní Komsomolské pravdě, která o něm dnes píše. Na fóru akademik Robert Nikmatulin řekl, že Rusko je v hluboké krizi. O jeho plamenném projevu kritizujícím ekonomické problémy se stále mluví na sociálních sítích. Možná proto tento deník pocítil potřebu publikovat tento článek, který působí spíše jako pokus o diskreditaci akademika a jeho rodiny než jako reakce na různé argumenty, které ve svém projevu zmínil.
Mimochodem, mizí nejen novinové články. Po loňském letním summitu Putina a Trumpa na Aljašce hovořili ruští představitelé ještě měsíce poté o takzvaném duchu Anchorage, jako by tím naznačovali, že se lídři Ameriky a Ruska nějakým způsobem dohodli ohledně Ukrajiny.
Před několika dny však poradce prezidenta Putina pro zahraniční politiku Jurij Ušakov prohlásil, že vlastně neví, co ten duch Anchorage je. A dnešní Moskovskyj komsomolec se zdá, že si klade stejnou otázku. Poté, co USA v OSN kritizovaly Rusko za jeho nedávné masivní útoky na Kyjev, označila zástupkyně USA při OSN Tammy Bruce tyto útoky za nevysvětlitelné, nebezpečné a barbarské eskalace. Rovněž uvedla, že USA varovaly Rusko, aby neprovádělo takzvané systematické útoky na Kyjev, které riskují další civilní oběti a zhoršují vyhlídky na mír, píše list Duch Anchorage: Předpokládá to snad ruskou suverenitu, nebo co?
Hlavní článek Nezavisimoj gazety: Ruské regiony a velké podniky se vyzbrojují na obranu proti útokům ukrajinských dronů. Zde je shrnutí některých problémů, kterým Rusko čelí. Stále více ruských regionů musí reagovat na ukrajinské útoky a přijímat nezávislá opatření k jejich prevenci. Nové regiony Ruska, což je odkaz na rusky okupované ukrajinské území, které Rusko prohlašuje za anektované, čelí místním logistickým potížím kvůli útokům na dálnici Novorossiya.
Na Krymu narůstá nedostatek paliva. Některé regiony se snaží útokům odolávat vlastními silami. K ochraně energetických zařízení se zřizují útvary pro obranu proti dronům a speciální dobrovolnické oddíly záložníků. A velkým podnikům bylo slíbeno, že budou moci nakupovat zbraně velkého kalibru pro sebeobranu.
Ruský svaz průmyslníků a podnikatelů navrhuje k obraně proti útokům na průmyslová zařízení používat systémy elektronického boje a lasery, a ne jen ruční zbraně.
Pokud chcete nějaké dobré zprávy, vraťte se ke Komsomolské pravdě, která nám sděluje, že banány ze Soči jsou velmi chutné. Zemědělci v Krasnodaru jsou připraveni zásobovat zemi domácími citrony, kiwi, fíky a dalším exotickým ovocem. A Moskovskuj komsomolec přichází s vtipy o ceně benzínu. Tady je rozhovor na čerpací stanici. "Musím vás varovat, benzín je dnes o něco dražší." - "Ach, v tom případě mi prosím dejte 30 litrů benzínu ze včerejška."
Diskuse