Úroveň této vlády je novým historickým minimem

Vládní chaos ve věci veřejnoprávních médií: Levá neví, co dělá pravá, natož co dělá ocas

2. 6. 2026

Dokonalý chaos, píše senátor David Smoljak na sociální síti.

Ministr Klempíř včera oznámil, že do půli června vyspořádá všechny připomínky ke svému zákonu o médiích veřejné služby.

Premiér Babiš zároveň řekl, že žádný takový zákon nepotřebuje. A že jediné, co ho zajímá, je úplně zrušení poplatků

A poslanec Nacher ve stejnou dobu předložil zákon, který poplatky zachovává, ale zavádí rozsáhlé výjimky pro povinnost platit.

A týden předtím koaliční většina zrušila jedinou expertní skupinu, která se otázce financování veřejné služby měla věnovat.

Řekli jsme se v Senátu, že tomuhle chaosu nemůžeme nečinně přihlížet. 

Proto jsme si dnes na můj návrh odhlasovali vznik pracovní skupiny, která se otázce dalšího fungování médií veřejné služby bude odborně věnovat.

Fungování tohoto státu nemůžeme nechat jen na rozmarech a destruktivních rozhodnutích diletantů s populisty! 

