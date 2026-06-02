Když AI lže ne proto, že ještě není úplně dokonalá, ale protože to její tvůrci chtěli
2. 6. 2026
Jiří Hlavenka
"Ráno to opravím", překládá Jiří Hlavenka ironicky text z dialogového okna chatbotu Grok, který je vyvíjen firmou vlastněnou Elonem Muskem, jenž byl opakovaně usvědčen ze snahy "trénovat" jeho vlastní jazykový model podle jeho osobních, zcestných názorů. Grok nejprve na otázku, co je největší současnou hrozbou západní civilizace, odpověděl "dezinformace", nicméně po zásahu Muska změnil odpověď na "populační pokles" (viz printscreen níže).
AI modely bereme jako novou bibli s Ottovým slovníkem naučným, pokračuje Hlavenka, a vůbec vším věděním lidstva splácaným dohromady. Pokud teď AI trošku halucinuje, omlouváme to tím, že je ještě mladá a nedokonalá, ale brzy se to zlepší a bude to skvělé. Stále více ale na ně spoléháme jako na toho, kdo nám dá správnou odpověď, když se zeptáme. Budeme se spoléhat stále více, a časem nám Internet - ani ten Google - nedá jinou informaci než tu, kterou nám předloží AI. Ne to, co na Internetu je, ne to, co tam dali lidé, ale to, co nám předstrčí AI.
Jenomže AI modely nejsou neutrální, nejsou "čestné". Zakomponovat do nich názorové posuny oproti realitě, ohýbání skutečnosti, méně či více viditelné manipulace a klidně i úplné lži je velice snadné. Šéf-majitel nařídí a programátor to tam zadá.
"Pravda neexistuje, všechno je jen názor" dostává ještě novou podobu: "Je zbytečné ptát se, jestli pravda existuje nebo ne. Pravda je to, co vepíšu do algoritmu AI".
