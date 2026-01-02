Zničí umělá inteligence přicházející generaci?
2. 1. 2026
Moderátorka, pořad The World at One, středa 31. prosince 2025:
V dnešní době hovoříme o generaci X, generaci Z, generaci Alfa. Letos
jsme přivítali na světě generaci Beta. Jsou to děti narozené v letech
2025 až 2034. A my jsme si mysleli, že stojí za to zvážit, jaký bude
jejich život, zejména s ohledem na technologii. Pokud jsou generace Z a
generace Z digitálními domorodci a generace Alfa jsou obrazovkovými
domorodci, kdo může předpovědět, jak bude vypadat život jejich dětí?
Jonathan Haidt je sociální psycholog, autor knihy The Anxious Generation
(Úzkostná generace)
. Chloe Combi je spisovatelka a autorka knihy
Generation Z, Their Voices, Their Lives (Generace Z, jejich hlasy,
jejich životy)
. Nejprve jsem se zeptala Chloe, jak si představuje
budoucnost generace Beta.
Cloe Combi: Myslím, že jsme tak trochu na křižovatce a máme na výběr, kterou cestou se vydáme, protože je zcela zřejmé, že budoucnost bude buď zcela ovládána online existencí, umělou inteligencí a syntetickými přáteli, a že práce budou vykonávány uměle a dojde k zániku kreativity v knihách a myšlenkách a dokonce i věcí, jako jsou pravdy a fakta, i když jsou poněkud nejasné a otevřené diskusi, což si můžete všimnout u mladších a mladších lidí. Ale myslím si, že rodiče generace Beta a generace Alfa, kteří sami vyrostli v souladu s dobou a mají podle mě větší pochopení pro negativní dopady toho všeho, se mnohem více přiklánějí k tomu, aby to trochu omezili a vrátili svým dětem dětství prožité v reálném světě. Ale myslím si, že jsme opravdu na křižovatce.
Moderátorka: V online světě budou ke svým dětem mnohem přísnější.
Cloe Combi: Rozhodně. Do jisté míry si myslím, že generace jsou jakýmisi nevědomými účastníky experimentu, ke kterému nemohou dát souhlas. Proto si myslím, že budou mnohem více dbát na to, co jejich děti konzumují a sledují. A myslím si, že to je opravdu dobrá věc.
Moderátorka: Jonathane, když se zamyslíte nad světem, do kterého generace B vstupuje, jak ho vidíte?
Jonathan Haidt: Rád bych se trochu vrátil a zeptal se, proč máme tyto různé generace. Většina z nás si v 20. století myslela, že jsou to velké události, jako druhá světová válka, které nám daly největší generaci, a že nám to dalo baby boomery, kteří se narodili hned poté. Ale myslím si, že Jean Twenge ve své knize Generations ukázala, že technologie je přinejmenším stejně důležitá, a dnes bych řekl, že mnohem důležitější. Je tedy zcela jasné, že generace Z se liší od mileniálů. Pokud jste se narodili po roce 1995, je nárůst duševních onemocnění neuvěřitelně výrazný. Myslím si, že sociální média a smartphony poškodily generaci Z a snížily její životní šance a duševní zdraví. Ale jaká bude další technologie? Bude to TikTok nebo umělá inteligence? Myslím, že můžeme být přesvědčeni, že umělá inteligence bude mnohem větší a destruktivnější a změní mozky mnohem více než jakákoli předchozí technologie.
Moderátorka: Hned říkáte, že je destruktivnější. O tom nepochybujete?
Jonathan Haidt: Ano, umělá inteligence je mnohem mocnější. Bude děti mnohem více vtahovat. Ztratí se možnost poznat pravdu. Takže mnoho věcí, které Chloe právě zmínila, bude pro generaci Beta a generaci Alfa určitě mnohem závažnějších. Myslím si, že uvidíme, jak rodiče budou kopírovat to, čemu v Americe říkáme amishský model. To znamená, že se oddělíme a pokusíme se vychovávat své děti v odděleném světě. Nevím, jestli je to správné, ale myslím, že to bude zkoušet čím dál víc lidí. Právě jsem slyšel podcast o tom, jak to dělají Amishové, ortodoxní židé v Brooklynu a mormoni. Bez digitálních sítí a umělé inteligence. A myslím, že tyto náboženské komunity mají šanci vychovávat své děti s pocitem smyslu a účelu života. Myslím, že sekulární rodiny to budou mít mnohem těžší.
Moderátorka:
Nebudou ale z AI plynout nějaké dobré věci, které budou prospěšné pro tuto generaci?
Jonathan Haidt: Řekl bych, že jednou z opravdu zajímavých věcí, když mluvíte zejména s generací Alfa, je to, že už nyní vnímají AI, mnozí z nich docela negativně, a vnímají AI jako něco, co prospívá velmi, velmi malé menšině a už se šíří a má docela negativní dopady na většinu.
Největším příkladem, který mě momentálně napadá, je trh práce. To vyvolává hlubokou paniku u mladší generace Z a generace A. Ale myslím si, že pozitivní je, že nevnímají AI tak romanticky, jak ji vnímali lidé, myslím, před 10 lety v mnoha online věcech.Moderátorka:
Dobře, Jonathane, nemluvíme tady o generaci Beta, takže vím, že je to ještě nějaká doba. Kdy se vyřeší většina problémů, stejně jako se to stalo v případě sociálních médií? Některé z těžších aspektů, ty obtížnější, destruktivní aspekty AI.
Jonathan Haidt: Nemyslím si. V minulosti technologické změny přinášely nejrůznější výhody, ale také bolestivé porodní bolesti. Postupem času jsme se přizpůsobili, ale trvalo to několik desetiletí. Nyní se však věci vyvíjejí tak rychle. Trvá nám desítky let, než pochopíme, co se s námi děje, ale tempo změn je nyní tak rychlé. A rád bych zdůraznil ještě jednu věc. Technologie nám pomáhá dosahovat našich cílů. Technologie nám pomáhá dělat věci rychleji a snadněji. Umělá inteligence má tedy pro dospělé mnoho využití. Ale děti potřebují dělat těžké věci. Potřebují je dělat tisíckrát a tisíckrát. Potřebují je dělat každý den. A když dáme dětem tolik pomocníků, kolik si jen mohou vytvořit, což bude mít každé dítě do roka nebo dvou, když bude mít každý tolik pomocníků, kolik si jen může vytvořit, nebudou muset dělat nic samy. Zeptejte se kteréhokoli vysokoškolského profesora. Naši studenti nečtou knihy, stačí jim shrnutí od AI. Nemůžeme po nich chtít, aby psali seminární práce, nechají je napsat AI. Děti tedy potřebují dělat těžké věci. A v éře AI nebude generace Beta muset dělat nic těžkého, což znamená, že až vyrostou, nemusí v extrémním případě umět vůbec nic.
Moderátorka: Jonathane, ten obraz, který malujete, je děsivý. A vy to nijak nezmírňujete. Nevidíte žádné světlo. Nevidíte nic, co by mohlo zmírnit dopady tohoto vývoje.
Jonathan Haidt:
No, jistě. Víte, zmírňujícím faktorem je, že to přinese spoustu výhod, jako je léčba rakoviny a další věci. Měl bych říct rychlejší léčba rakoviny, ne že bychom ji bez AI nevyléčili. Ale jistě, pro společnost to bude mít výhody, ale také to bude mít obrovské náklady. A fakt, že mnoho lidí, kteří o tom vědí nejvíc, se toho nejvíc bojí. Takže si myslím, že budoucnost AI bude mít mnoho dobrých stránek, ale ty špatné mohou být tak velké, že vyváží i léčbu rakoviny.
Moderátorka: Poslouchám vás oba, jak malujete poněkud děsivý obraz budoucnosti. A přesto myslím na mladé lidi, které znám, kteří tím prošli, kteří patří do generace sociálních médií. A jsem jimi ohromena. Jsou empatičtější než naše generace. Mají jistě jiné dovednosti. Není tu nebezpečí, že sice uznáváte některé problémy, ale přitom říkáte, bylo to lepší za mých časů?
Jonathan Haidt: No, jistě, můžete to tak argumentovat, protože to platilo o předchozích technologiích. Ale tahle je velmi, velmi odlišná. Předchozí generace neříkaly: „Známe ty komiksy, nemůžeme se na ně přestat dívat. Prosím, pomozte nám překonat naši závislost na komiksech nebo televizi. To nebylo.
Moderátorka: Co to všechno znamená pro kulturu, ve které vyrůstají, Chloe?
Cloe Combi: Co mi přijde opravdu zajímavé, a jsem si jistá, že Dylan má stejné zkušenosti, je to, že když jdete do škol, které jsou možná trochu privilegovanější a velmi se zaměřují na akademické výsledky, vidíte v těchto školách odstranění smartphonů.
A je opravdu zajímavé, že to, co bývalo symbolem privilegia, se podle mě stává čím dál tím více obscénním symbolem privilegia, protože chcete mít přemýšlivé děti, které se zajímají o svět, malují, sportují a tak dále. Myslím si tedy, že je opravdu na nás, abychom zajistili, že mladí lidé budou mít přístup k tomuto kulturnímu bohatství, knihám, hrám a... k životu ve světě. Protože jde o to, že to všechno nemusíme dělat. Být online, umělá inteligence, obrazovky, sociální média nejsou vzduch ani jídlo. Nemusíme je mít, abychom mohli existovat. Není to předem daná věc.
