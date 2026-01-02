Thajská armáda obviňuje Kambodžu z narušení příměří více než 250 drony
2. 1. 2026
Sousedé z jihovýchodní Asie se minulou sobotu dohodli na "okamžitém" příměří a slíbili ukončit obnovené hraniční střety, které tento měsíc zabily desítky lidí a vysídlily více než milion lidí.
Nové obvinění z Bangkoku a hrozba přehodnotit propuštění kambodžských vojáků zadržovaných Thajskem však zanechaly trvalé příměří v nejistotě, i když jejich ministři zahraničí ukončili dvoudenní jednání pořádaná Čínou.
Thajská armáda v pondělí uvedla, že "bylo zjištěno více než 250 bezpilotních letadel (UAV), které létaly z kambodžské strany a vnikly do suverénního thajského území" v neděli večer, podle prohlášení.
"Takové kroky představují provokaci a porušení opatření zaměřených na snížení napětí, která jsou v rozporu s dohodnutým společným prohlášením," uvedla během zasedání bilaterálního hraničního výboru.
Znovu vypuklé boje tento měsíc se rozšířily téměř do každé pohraniční provincie na obou stranách a rozbily dřívější příměří, za které si připisoval zásluhy americký prezident Donald Trump.
Kambodža a Thajsko se podle posledního dokumentu dohodly na příměří, zmrazení pohybu vojsk a spolupráci na odminování a boji proti kybernetické kriminalitě.
Také souhlasily, že civilisté žijící v pohraničních oblastech se mohou co nejdříve vrátit domů, zatímco Thajsko mělo vrátit 18 kambodžských vojáků zajatých v červenci do 72 hodin, pokud příměří vydrží.
'Maličkost'
Kambodžský ministr zahraničí Prak Sokhonn popsal incident s dronem jako "malý problém související s létáním drony, které viděly obě strany podél hranice".
V pondělí v kambodžské státní televizi uvedl, že obě strany o záležitosti diskutovaly a dohodly se na vyšetřování a "okamžitém vyřešení".
Mluvčí ministerstva obrany Phnompenhu Maly Socheata později popřela, že by kambodžská strana použila jakékoli drony, protože ministerstvo a provinční úřady na hranici takové lety zakázaly.
"Potvrzujeme, že k žádným takovým startům dronů nedošlo," uvedla ve svém prohlášení.
Mluvčí thajské armády Winthai Suvaree ve svém prohlášení uvedl, že aktivita dronů odráží "provokativní akce" a "nepřátelský postoj vůči Thajsku", což by mohlo ovlivnit bezpečnost vojenského personálu a civilistů v pohraničních oblastech.
Thajská armáda "možná bude muset přehodnotit své rozhodnutí ohledně propuštění 18 kambodžských vojáků v závislosti na situaci a pozorovaném chování", uvedl.
Několik rodinných příslušníků vojáků, kteří byli v Thajsku drženi šest měsíců, nevěřilo v jejich propuštění, ještě předtím, než Bangkok vzbudil nové pochybnosti.
Heng Socheat, manželka vojáka, v pondělí řekla agentuře AFP, že se obává, že thajská armáda by mohla svůj slib porušit.
"Dokud se můj manžel nevrátí domů, pak jim nebudu věřit," řekla.
Modlitby za mír
Pět dní pohraničních střetů v červenci si vyžádalo desítky obětí lidí, než Spojené státy, Čína a Malajsie, předseda regionálního bloku ASEAN, uzavřely příměří.
Trump byl svědkem podepsání následné deklarace mezi Thajskem a Kambodžou v říjnu, ale ta byla během několika týdnů zrušena, přičemž obě strany obviňovaly druhou z vyvolání nových bojů.
Konflikt pramení z územního sporu o koloniální vymezení osmisetkilometrové thajsko-kambodžské hranice, kde obě strany nárokují staleté ruiny chrámů.
Ačkoliv se obě země v sobotu dohodly, že přestanou bojovat, stále musí vyřešit vymezení své hranice.
Kambodža, Thajsko a Čína vydaly na konci jednání v pondělí prohlášení, v němž uvedly, že jednaly o "postupné spolupráci prostřednictvím vzájemného úsilí o obnovení normálních výměn, obnovení politické vzájemné důvěry, zlepšení bilaterálních vztahů mezi Kambodžou a Thajskem a ochranu regionální stability".
Kambodža také v pondělí uvedla, že vyzvala Thajsko, aby se připojilo k dalšímu bilaterálnímu setkání v Kambodži začátkem ledna "za účelem projednání a pokračování v průzkumných a demarkačních pracích" na hranici.
Více než sto buddhistických mnichů a stovky dalších v bílých košilích se v pondělí večer sešli u válečného památníku na okraji kambodžské metropole, aby se modlili za mír se svým sousedem.
Mok Sim, 73 let, uvedl, že se k setkání připojil, aby světu ukázal, že Kambodžané chtějí mír.
"Také se modlíme, aby naši vojáci brzy byli propuštěni, ale neznáme mysl thajské armády," řekl. "Doufáme, že se brzy vrátí domů."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse