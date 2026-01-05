Donald Trump varuje, že nová prezidentka "zaplatí vysokou cenu", pokud nebude plnit pokyny
5. 1. 2026
Washington udržuje v Karibiku 15 000 vojáků pro případ, že by prozatímní prezident bránil cílům USA
Vyhlídky na to, že Spojené státy převezmou přímou kontrolu nad Venezuelou, se v neděli po šokujícím zadržení prezidenta Nicoláse Madura zdály být vzdálené, ale američtí představitelé uvedli, že Washington udržuje v Karibiku 15 000 vojáků a mohl by podniknout novou vojenskou intervenci, pokud prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguez nevyhoví jejich požadavkům.
Zatímco Rodríguezová na veřejnosti zachovávala vzdorný tón, obsah jejích soukromých rozhovorů s americkými úředníky není jasný.
Po sobotním únosu Madura Donald Trump prohlásil, že USA budou „řídit“ tuto jihoamerickou zemi s 30 miliony obyvatel. V neděli varoval Rodríguezovou, aby dbala na přání USA. „Pokud neudělá to, co je správné, zaplatí za to velmi vysokou cenu, pravděpodobně vyšší než Maduro,“ řekl magazínu Atlantic.
56letá Rodríguezová v sobotu přísahala Madurovi věrnost a jeho únos odsoudila jako „zvěrstvo“, ale deník New York Times uvedl, že Trumpovi úředníci před několika týdny označili tuto technokratku za potenciální nástupkyni a obchodní partnerku, částečně na základě jejích vztahů s Wall Streetem a ropnými společnostmi.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio hovořil s Rodríguezovou, která mu řekla: „Uděláme, co budete potřebovat,“ řekl Trump novinářům. „Myslím, že byla docela laskavá, ale ve skutečnosti nemá na výběr.“
V hlavním městě Caracasu požadovali vysocí vládní a vojenští činiteleé návrat Madura, ale slíbili podporu Rodríguezové jako náhradní vůdkyni a vyzvali k návratu k normálu.
„Vyzývám venezuelský lid, aby v nadcházejících dnech obnovil všechny své aktivity, ekonomické, pracovní i vzdělávací,“ řekl v televizním projevu ministr obrany Vladimir Padrino López.
Trump řekl, že USA mohou zasáhnout v jiných zemích. „Grónsko rozhodně potřebujeme.“ Katie Millerová, manželka Trumpova zástupce šéfa štábu Stephena Millera, zveřejnila na sociálních médiích fotografii Grónska namalovaného v barvách americké vlajky a slovo „brzy“, což vyvolalo protest grónského premiéra.
V sérii televizních rozhovorů Rubio bagatelizoval možnost invaze nebo okupace Venezuely. „Nejde o válku. Máme válku proti organizacím obchodujícím s drogami, ne proti Venezuele. Nemáme tam americké jednotky,“ řekl NBC.
Vojáci byli v Caracasu dvě hodiny v rámci „vymáhání práva“, které nevyžadovalo schválení Kongresem, uvedl. „Nejednalo se o invazi. Nešlo o rozsáhlou vojenskou operaci.“
USA budou udržovat „karanténu“ kolem Venezuely, aby zablokovaly vstup a výstup ropných tankerů pod americkými sankcemi a udržely si „vliv“ na Madurovu nástupkyni, řekl Rubio. „Budeme se rozhodovat na základě toho, co dělají, ne na základě toho, co veřejně říkají.“
USA mají „mnoho pák vlivu“, aby mohly reagovat, pokud venezuelští vůdci neučiní „správná“ rozhodnutí, řekl Rubio. Uvedl, že kubánská vláda – hlavní spojenec Venezuely – je „obrovský problém“ a má „velké potíže“, ale odmítl to blíže vysvětlit.
Senátor Tom Cotton, republikán z Arkansasu a předseda senátního výboru pro zpravodajské služby, také ustoupil od Trumpova slibu řídit Venezuelu a uvedl, že ohledně dalšího vývoje „ještě zbývá zodpovědět mnoho otázek“.
Vlády Španělska, Brazílie, Chile, Kolumbie, Mexika a Uruguaye ve společném prohlášení uvedly, že kroky USA „představují extrémně nebezpečný precedens pro mír a regionální bezpečnost a ohrožují civilní obyvatelstvo“. Keir Starmer uvedl, že Británie se na útoku nepodílela, ale odmítl jej odsoudit.
Všechny země EU s výjimkou Maďarska vydaly prohlášení, v němž vyzvaly „všechny aktéry“ k zdrženlivosti a respektování vůle venezuelského lidu s cílem „obnovit demokracii“.
V Caracasu některé obchody a kavárny znovu otevřely a vytvářely dojem normality, zatímco úřady počítaly škody způsobené sobotním útokem.
Před obchody ve venezuelském hlavním městě se tvořily dlouhé fronty, protože znepokojení obyvatelé nakupovali základní zásoby, obávali se budoucnosti a možnosti – naznačené Trumpem – že by mohlo dojít k „druhé vlně“ útoků.
„Je to všude stejné, fronty jsou v supermarketech, fronty jsou v pekárnách, fronty jsou v lékárnách,“ řekl 71letý důchodce, který byl jedním z 20 lidí, kteří v neděli ráno stáli v řadě před malým rodinným obchodem s potravinami v severovýchodní části Caracasu.
„Panuje velká nejistota, protože lidé nevědí, co se může stát v příštích dnech, a nikdo nechce zažít další situaci, jako byla ta v sobotu brzy ráno, nebo být zaskočen s prázdnou ledničkou,“ dodal muž, který si nepřál být jmenován.
Jeho 68letá manželka, která také nechtěla uvést své jméno, se snažila potlačit slzy, když přemýšlela o nejnovější krizi ve Venezuele. „Jen doufám, že se věci vrátí do normálu. Že bude možný dialog. Že budeme moci žít v míru. Že nedojde k žádné velké katastrofě a že nikdo nezemře,“ řekla.
Před jedním z největších venezuelských supermarketů v Petare na východní straně Caracasu čekal mladý pár ve frontě dlouhé 100 lidí, aby si nakoupili mléko, máslo a mouku. Shromáždilo se tam tolik lidí, že zaměstnanci supermarketu pouštěli nakupující dovnitř po skupinách.
„[Cítím] vztek,“ řekla 23letá žena, která uvedla pouze své křestní jméno, Sauriany. „Nemají právo takhle zasahovat do jiné země a dělat, co se jim zlíbí,“ řekla o americkém zásahu.
Její 24letý partner, dělník jménem Leandro, řekl, že ulice v okolí jejich domu jsou liduprázdné, protože rodiče drží své děti doma ze strachu z toho, co by se mohlo v následujících dnech stát. „Koluje tolik pověstí – že se [Američané] možná vrátí... V sobotu to bylo hrozné. Všechny ty výbuchy. Letadla,“ řekl.
V sousední Kolumbii panovala také hluboká nejistota a prezident Gustavo Petro nařídil vyslat 30 000 vojáků na východní hranici s Venezuelou pro případ násilností nebo náhlého přílivu uprchlíků.
Padrino López uvedl, že „velká část“ Madurova bezpečnostního týmu, stejně jako vojáci a civilisté, zahynula. Jedna neověřená zpráva odhaduje počet obětí na 40. Ministr řekl, že ozbrojené síly budou odolávat „imperiální agresi“ a zajistí nezávislost a suverenitu navzdory „zbabělému únosu“ Madura a jeho manželky Cilie Floresové.
Bílý dům zveřejnil záběry sesazeného diktátora v poutech, jak je eskortován do kanceláří Drug Enforcement Administration (DEA) v New Yorku, než byl převezen do Metropolitan Detention Center, federálního zařízení v Brooklynu.
Úřady zveřejnily čtyřbodovou obžalobu, která Madura obviňuje z narkoterorismu a spiknutí za účelem dovozu kokainu. Obžaloba se týká také Floresové, jejich syna, dvou venezuelských úředníků a údajného vůdce gangu Tren de Aragua, který Trumpova administrativa označila za teroristickou organizaci. Maduro se má v pondělí dostavit k manhattanskému federálnímu soudu k předběžnému slyšení.
Obžaloba prohloubí ponížení, které pociťují Madurovi stoupenci, a zkomplikuje vyvažování, kterému čelí jeho nástupce.
Rodríguezová, která až do odvolání svého šéfa zastávala funkci viceprezidentky a ministryně ropy, musí balancovat mezi požadavky Washingtonu na ropu a bezpečnostní záruky a režimem, který si zachovává stopy socialismu a antiimperialismu svého zesnulého zakladatele Huga Cháveze.
Vlivný ministr vnitra Diosdado Cabello slíbil loajalitu Madurovi, ale mlčky podpořil prozatímní prezidentku. „Zde je jednota revolučních sil více než zaručena,“ řekl v audio klipu zveřejněném vládnoucí stranou PSUV.
Zjevná spokojenost Trumpovy administrativy s úpravou režimu, spíše než se změnou režimu, zklamala Venezuelany, kteří doufali, že Madurov pád přinese demokracii.
Trump se odmítavě vyjádřil o opoziční vůdkyni Marii Corině Machado, nositelce Nobelovy ceny míru, která loni mobilizovala vítěznou prezidentskou kampaň Edmunda Gonzáleze, a řekl, že ve Venezuele nemá „podporu“. Miliony Venezuelanů Machado uctívají, ale je nenáviděna vojenskou hierarchií, která režim podporuje.
Rubio řekl, že USA chtějí přechod k demokracii, ale vyloučil volby v krátkodobém horizontu a uvedl, že ti, kteří mají na starosti venezuelskou armádu a policii, musí rozhodnout, jakým směrem se vydají. „Doufáme, že si vyberou jiný směr než ten, který zvolil Nicolás Maduro. V konečném důsledku doufáme, že to povede k holistické změně režimu.“
Diskuse