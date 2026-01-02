Jemenské ministerstvo dopravy uvádí, že Saúdská Arábie nařídila kontroly letů mezi Adenem a SAE
Ministerstvo, které je přidruženo k Jižní přechodné radě (STC), uvedlo ve svém prohlášení, že je "šokováno" tím, co označilo za "náhlé postupy", které vyžadují, aby mezinárodní lety odlétající z Adenu nebo přistávající v Adenu zastavily v Džiddě kvůli kontrole před pokračováním svých letů.
Když místní úředníci požadovali upřesnění, saúdské úřady uvedly, že omezení se vztahuje pouze na lety mezi jemenským městem Aden a Spojenými arabskými emiráty, podle prohlášení ministerstva.
Důvody opatření, která údajně uvalila Saúdská Arábie, zůstávají nejasné. Saúdská a emirátská ministerstva zahraničí okamžitě nereagovala na žádosti o potvrzení a komentář.
Ve svém prohlášení ministerstvo požadovalo "ukončení letecké blokády uvalené na jemenský lid, zrušení těchto opatření a pokračování předchozích mechanismů, které byly zavedeny již léta".
Nejnovější vývoj přichází uprostřed stále napjatějších vztahů mezi Saúdskou Arábií a SAE, sousedy na Arabském poloostrově, kteří stále více soupeří o ekonomické otázky a regionální politiku, zejména v oblast Rudého moře.
Napětí vzrostlo poté, co se STC minulý měsíc přesunul do jemenských governoráty Hadramaut a Mahra a obsadil ropou bohatou oblast. Tento krok vytlačil síly spojené se Saúdskou Arábií podporovanými Silami národního štítu, další skupinou spojenou s koalicí v boji proti Húsiům podporovaným Íránem.
