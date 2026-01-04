Trumpovo velkolepé světové turné zlepšování
4. 1. 2026 / Fabiano Golgo
WASHINGTON D.C. — Čerstvě po tom, co prezident nazývá „nejúspěšnější anexí od doby, kdy jsem koupil Mar-a-Lago", Donald Trump oznámil, že vezme své schopnosti budování národů na světové turné, aby „opravil všechna rozbitá místa, která mi, upřímně řečeno, měla zavolat už před lety". Po úspěšném připojení Grónska, Kanady a Venezuely k tomu, co teď nazývá „Opravdu spojené státy", Trump odhalil 47bodový plán na vyřešení všech hlavních světových konfliktů do konce svého funkčního období, nebo „možná dřív, uvidíme".
Trumpova první zastávka bude Blízký východ, kde
plánuje vyřešit problémy regionu pomocí „nejlepších realitních
schopností, jaké kdy kdo viděl, pravděpodobně v historii".
„Podívejte, díval jsem se na mapy – hrozné hranice, mimochodem, prostě hrozné – a překreslím je svým fixem," vysvětloval Trump, zatímco držel něco, co vypadalo jako upravená desková hra Riziko. „Jordánsko dostane nemovitost u pláže. Izrael dostane parkoviště. Všichni jsou šťastní. Proč na to Obama nepřišel?"
„Ukrajinu uděláme tak velkou, že Rusko bude jako, ‚Páni, to už ani nechceme, je to moc práce'," řekl Trump a ukazoval na mapu, která zřejmě zahrnovala části Běloruska, Moldávie a nevysvětlitelně kus Švédska.
„Volal mi Putin – skvělý chlap, mimochodem, velmi silný – a já jsem řekl, ‚Vláďo, nechceš Ukrajinu. Chceš Trump Tower Moskva.' Řekl, ‚Donalde, jsi tak chytrý.'" (Kreml tenhle telefonát nepotvrdil.)
„Budeme mít summit s klimatem," oznámil Trump. „Vyjednám s ním. Řeknu, ‚Podívej, Klima, chováš se k nám velmi neférově. Co takhle to trochu vychladit?' A klima bude poslouchat, protože jsem velmi přesvědčivý." Jeho záložní plán zahrnuje „možná posunutí Země o pár centimetrů dál od Slunce, zkoumáme to, velmi intenzivně".
Antarktida: „Pojďme ji rozvíjet"! „Tam dole je jen led. Obrovské plýtvání. Ohromné plýtvání," řekl Trump. „Postavíme tam nějaké budovy, možná golfové hřiště – bude to nejchladnější golfové hřiště vůbec, lidi to budou milovat. Nazveme to Trump Ice Links."
Když mu připomněli mezinárodní smlouvy chránící Antarktidu, Trump řekl: „To jsou staré smlouvy. Z dávných dob. Uděláme nové smlouvy. Lepší smlouvy. Tučňáci mi budou děkovat."
Trumpova míra souhlasu mezi lidmi, kteří věří, že je Země plochá, vzrostla na 94 procent. „Za šest měsíců planetu nepoznáte," slíbil Trump. „Bude to ohromné. Všichni budou říkat, ‚Děkujeme vám, pane prezidente Trumpe, že jste opravil doslova všechno.' A já řeknu, ‚Není zač, světe. To je to, co dělám.'"
Poté odletěl Air Force One, údajně směrem k Mezinárodní vesmírné stanici, protože se Trump chtěl „podívat se na Zemi odtamtud a zjistit, co dalšího potřebuje opravit". NASA potvrdila, že tento letový plán neschválila a „pracuje na tom".
