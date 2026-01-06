Hospodaření Britských listů za prosinec 2025

6. 1. 2026

čas čtení 3 minuty

Vážení čtenáři,

děkujeme mnoha čtenářům, kteří nás finančně podporují. Opravdu si toho vážíme. V prosinci 2025 jste nás podpořili částkou 106 384,37 , výdaje byly 101 642,50  , zůstatek koncem prosince byl 14 878,42  .  

Psal jsem na tomto místě v druhé polovině prosince, že se za prosinec do té doby sebralo jen asi 40 000 Kč, že potřebujeme v podstatě dvojnásobek. Děkujeme všem čtenářům, kteří v posledních dnech prosince přispěli, takže jsme mohli nakonec našim redaktorům zaplatit honoráře. Dva z těchto přispěvatelů zase - poskytli částky kolem 20 000 Kč, jim jsme mimořádně vděčni, děkujeme!!, ale zároveň apelujeme na čtenáře, aby víc z vás prosím přispívalo menšími částkami pravidelně, protože nemůžeme od několika málo lidí očekávat, že budou na Britské listy trvale přispívat takto velkými částkami. Děkujeme za pomoc a za porozumění!

Prosíme, v podpoře neustávejte - bohužel, ale z přehledu vidíte, se nám výdaje zvýšily na o něco více než 100 000 Kč měsíčně. VELMI si vážíme vaší trvalé podpory. 

Apelujeme na čtenáře, aby nám každý měsíc poslali oněch dvě stě korun.  Prosíme všechny o pravidelnou podporu 200 Kč měsíčně.

Finančních příspěvků od čtenářů si nesmírně vážíme, víme velice dobře, jak špatně na tom mnozí občané v ČR jsou. A neomlouvejte se, že přispíváte (údajně) málo, vážíme si každé koruny.  

Příspěvky na provoz Britských listů je možno  zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. IBAN: CZ4455000000001001113917


Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Jako v České republice oficiálně registrovaný spolek (občanské sdružení) poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.


Hospodaření OSBL za prosinec 2025


Zůstatek k dispozici Britským listům  30.11. 2025: 10 136,55  K  

Příjmy:

Od sponzorů ...........................................................106 384,37 

Výdaje

honorář (BK) .............................................................22 000 Kč

honorář (DV)..............................................................22 000 Kč

honorář (KD) .............................................................32 000 Kč

honborář (FG)...............................................................15 000 Kč

honoráuř (MM) .............................................................8800 Kč

honorář (JR) ................................................................1000 Kč

internet .........................................................................842.50 Kč


Výdaje celkem:...................................................... 101 642,50  Kč


Zůstatek k  31.12. 2025:    14 878,42   

Záznam spolku Občanské sdružení Britské listy u Městského soudu v Praze

Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy z let 2003-2022


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

2017  2018  2019  2020  2021  2022 

0
Vytisknout
404

Diskuse

Obsah vydání | 6. 1. 2026