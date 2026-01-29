Kanadští separatisté obviněni ze „zrady“ po tajných jednáních s americkým ministerstvem zahraničí
29. 1. 2026
Byla odhalena tajná setkání aktivistů z Alberty s americkými úředníky, která naznačují stále odvážnější snahy této skupiny
Tajná setkání mezi separatistickými aktivisty v kanadské provincii Alberta a členy administrativy Donalda Trumpa představují „zradu“, uvedl ve čtvrtek premiér Britské Kolumbie.
„Jít do cizí země a požádat o pomoc při rozbití Kanady, pro to existuje staromódní slovo – a tím slovem je zrada,“ řekl David Eby novinářům.
„Je naprosto nevhodné snažit se oslabit Kanadu, žádat o pomoc, rozdělit tuto zemi s pomocí cizí mocnosti a – se vší úctou – prezidenta, který si suverenitu Kanady nijak zvlášť neváží.“
Informace o setkáních krajně pravicových aktivistů s představiteli amerického ministerstva zahraničí se poprvé objevily v článku Financial Times, který popisuje snahy skupiny stále odvážnějších separatistů o odtržení od Kanady.
Menšina obyvatel této ropné provincie již dlouho tvrdí, že problémy provincie jsou způsobeny strukturou plateb federální vládě a vnímanou neschopností uvést na trh své obrovské zásoby fosilních paliv.
Organizátoři hnutí za nezávislost Alberty, které se stále těší pouze menšinové podpoře, nyní sbírají podpisy, aby tam mohli vyvolat referendum. Kampaň za nezávislost se šíří po celé provincii, organizátoři se snaží v příštích několika měsících shromáždit téměř 178 000 podpisů. Skupina veřejně prohlásila, že chce od amerického ministerstva financí úvěr ve výši 500 miliard dolarů, aby mohla financovat vytvoření nového státu, pokud bude jejich referendum úspěšné.
„Myslím si, že i když můžeme respektovat právo každého Kanaďana vyjádřit se v referendu, musíme stanovit hranici u lidí, kteří žádají o pomoc zahraniční země, aby rozbili naši krásnou zemi,“ řekl Eby novinářům a dodal, že tuto otázku nadnese na schůzce provinčních lídrů později během dne.
Premiérka Alberty Danielle Smithová, která odmítla myšlenku odtržení a řekla, že „podporuje silnou a suverénní Albertu v rámci sjednocené Kanady“, čelí rostoucí kritice za to, že její vláda nedávno usnadnila obyvatelům podání petice za referendum.
Premiér Ontaria Doug Ford řekl, že Smithová musí „vystoupit [proti separatistům] a říct, že už toho bylo dost“.
Minulý týden se americký ministr financí Scott Bessent v rozhovoru pro konzervativní web Real America's Voice zdál podporovat snahy separatistů.
„Mají velké zdroje. Obyvatelé Alberty jsou velmi nezávislí lidé,“ řekl. „Říká se, že možná budou mít referendum o tom, zda chtějí zůstat v Kanadě, nebo ne... Lidé o tom mluví. Lidé chtějí suverenitu. Chtějí to, co mají USA.“
Významní domorodí vůdci v provincii měli ve čtvrtek vystoupit k této otázce a na začátku týdne varovali, že Elections Alberta není „dobře připravena“ na případné zahraniční zásahy do referenda. Varovali, že odtržení není možné bez konzultace s držiteli smluv, jejichž dohoda předcházela vytvoření Alberty jako provincie v rámci Kanady.
Analytici se stále více obávají, že vnější vliv ze strany USA by mohl separatistům poskytnout nadměrný vliv.
Výzkumník konfliktů Thomas Homer-Dixon řekl, že přístup separatistů založený na „páté koloně“ – spolupráce s vnějšími silami za účelem destabilizace Kanady – je rostoucí a stále realističtější obavou. Varoval, že blížící se referendum o odtržení by mohlo selhat, ale Trump by mohl argumentovat, že výsledky jsou „falešné“, a USA by přesunuly vojáky na severní hranici Montany a řekly ostatní Kanadě, že Alberta musí být přijata do USA jako „51. stát“.
„Musíme hned teď začít plánovat, jak neutralizovat tento druh činnosti, a to s dostatečným předstihem. Protože se stále více zdá, že dezinformační kampaně, výzvy o pomoc, prohlášení, že volební proces byl falešný a zmanipulovaný, jsou něco, co musíme promyslet,“ řekl Homer-Dixon. „Realita je taková, že se do toho právě teď slepě řítíme.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse