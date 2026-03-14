Trumpova vláda vyhrožuje cenzurou amerických médií
14. 3. 2026
Předseda americké Federální komise pro komunikace (FCC) vyhrožuje omezením vysílání zpráv kvůli „falešným zprávám“ o válce s Íránem
Brendan Carr zveřejnil, že může zrušit licence na využívání frekvenčního spektra „mainstreamovým zpravodajským“ médiím za „zavádějící“ zpravodajství
Šéf pro udělování komunikačních licencí v Trumpově administrativě v sobotu vystřelil varovný výstřel směrem k americkému vysílacímu průmyslu a pohrozil zrušením licencí pro vysílání těm, kteří šíří to, co nazval „hoaxy a zkreslené zprávy“.
Předseda Federální komise pro komunikace (FCC) Brendan Carr zveřejnil na sociálních médiích, že vysílací společnosti šířící „falešné zprávy“ mají nyní šanci napravit svůj kurz, než nastane termín obnovy jejich licencí. Zákon je jasný. Vysílací společnosti musí působit ve veřejném zájmu a pokud tak neučiní, přijdou o své licence. Veřejný zájem podle něho znamená nekritickou podporu Trumpovy politiky.
FCC má podle zákona o komunikacích z roku 1934 kontrolu nad elektromagnetickým spektrem, včetně „komerčních a nekomerčních pevných a mobilních bezdrátových služeb, televizního a rozhlasového vysílání, satelitních a dalších služeb“.
Carrovo varování přichází uprostřed neustálých stížností Trumpa a členů jeho administrativy na zacházení ze strany toho, co posměšně nazývají „mainstreamovými médii“, a na to, co považují za nelichotivé nebo nevlastenecké zpravodajství o konfliktu v Íránu.
Ve svém příspěvku Carr zkopíroval příspěvek Trumpa na Truth Social, ve kterém si stěžoval na „zavádějící“ zpravodajství o Íránu.
„ „Opět záměrně zavádějící titulek falešných médií o pěti tankovacích letadlech, která byla údajně sestřelena na letišti v Saúdské Arábii a jsou již k ničemu,“ napsal Trump v sobotu na Truth Social.
Trump vyzdvihl New York Times a Wall Street Journal a uvedl, že „tyto a další ‚noviny‘ a média z nejnižších vrstev ve skutečnosti chtějí, abychom válku prohráli“, přičemž označil zpravodajství těchto médií za „přesný opak skutečných faktů!“
„Jsou to opravdu nemocní a pomatení lidé, kteří nemají ponětí o škodě, kterou způsobují Spojeným státům americkým,“ dodal.
Trumpovy komentáře přišly poté, co ministr obrany Pete Hegseth, který byl obviněn z toho, že je přecitlivělý na své zobrazení v médiích a snaží se omezit akreditované reportéry v Pentagonu, ostře kritizoval mediální pokrytí konfliktu.
Hegseth v pátek podal dlouhou analýzu toho, co nazval „falešnými zprávami“ v souvislosti s reportážemi o americko-izraelských akcích v Íránu.
„Někteří z této party, z tisku, prostě nemohou přestat. Dovolte mi, abych dal pár návrhů. Lidé se dívají na televizi a vidí titulky, vidí nadpisy. Kdysi jsem v tomhle oboru pracoval. A vím, že všechno je psáno záměrně,“ řekl.
Hegseth poukázal na titulky typu „Válka na Blízkém východě se zostřuje“ doprovázené záběry civilních nebo energetických cílů zasažených Íránem.
„Co třeba ‚Írán je čím dál zoufalejší‘?“ řekl.
Hegseth poté zmínil akvizici mateřské společnosti CNN, Warner Bros Discovery, společností Paramount Skydance, kterou vlastní multimilionář Larry Ellison a jeho syn David Ellison. „Čím dříve David Ellison převezme tuto síť, tím lépe,“ řekl Hegseth.
Ve svém prvním rozhovoru jako generální ředitel Paramountu minulý týden se Ellison zavázal podporovat redakční nezávislost CNN, kde zaměstnanci vyjádřili obavy ze změny vlastnictví a možných dopadů na redakční postoj.
„CNN je úžasná značka s úžasným týmem,“ řekl Ellison, „a my absolutně věříme v nezávislost, která musí být samozřejmě zachována pro ty úžasné novináře, a chceme to i nadále podporovat.“
Ve svém sobotním příspěvku Carr bez jakýchkoli důkazů uvedl, že je to ve „vlastním obchodním zájmu“ zpravodajského průmyslu, protože „důvěra v tradiční média nyní klesla na historické minimum pouhých 9 % a sledovanost je katastrofální“.
Naznačil, že by mohl k nápravě této situace využít přístup k vysílacímu a komunikačnímu spektru, které je považováno za veřejný majetek, čímž by vyvolal další potenciální střet mezi vládou a médii.
„Americký lid dotoval vysílací společnosti částkou v řádu miliard dolarů tím, že jim poskytl bezplatný přístup k národním vysílacím frekvencím,“ napsal Carr. „Je velmi důležité obnovit důvěru v média, která si vysloužila nálepku falešných zpráv.“
Carr také vznesl stížnost ohledně mediálního zpravodajství o volbách v roce 2024, které široce předpovídalo vítězství demokratického kandidáta na prezidenta, zatímco ve skutečnosti získal většinu hlasů voličů republikánský kandidát – Trump.
„Když je politický kandidát schopen dosáhnout drtivého volebního vítězství i přes falešné zprávy a zkreslení, je něco velmi v nepořádku,“ řekl Carr. „Znamená to, že veřejnost ztratila víru a důvěru v média.“
