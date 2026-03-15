Zprávy z Íránu – Donald Trump opět Americe prohrává války
15. 3. 2026
Brutálně, ale naprosto oprávněně kritický materiál napsal komentátor Simon Tisdall, citujeme:
Nyní se rýsuje ponižující neúspěch, který poškodí globální postavení USA a americké národní sebevědomí stejně symbolicky jako Afghánistán či Irák
Donald Trump ohrožuje svět. Je globálním veřejným nepřítelem číslo jedna. Postupně prohrává nelegální válku s Íránem, kterou začal, ale nedokáže zastavit. Jeho násilím posedlý izraelský parťák Benjamin Netanjahu terorizuje Libanon. A obyčejní lidé všude, jejichž bezpečnost je ohrožena, čelí obrovským ekonomickým nákladům za jeho bezohlednou pošetilost.
Přidejte Trumpovo válčení k jeho každodennímu ponižování demokracie, ustupování Rusku, represivním clům, popírání klimatické krize a pohrdání mezinárodním právem, a je jasné, že tato fraška v Bílém domě už trvá příliš dlouho. Američané musí uvést své záležitosti do pořádku a jednat rozhodně, zkrotit člověka, který nás všechny ohrožuje.
Trump je muž bez plánu. Nemá ani ponětí, co dál v Íránu, a klamně se domnívá, že má události pod kontrolou. Čím více USA a Izrael bombardují Teherán a další města, tím vzdorovitější je tento odporný, neporažený islámský režim. Americké regionální základny a arabští partneři v Perském zálivu utrpěli značné škody v důsledku odvetných úderů.
Íránu se podařilo uzavřít (a nyní údajně zaminovat) Hormuzský průliv, který Trump překvapivě nedokázal ubránit.
Netanjahuovy nejhorší instinkty mají volnou ruku, zatímco Trump tápá. Neustálé, nepřiměřené izraelské letecké útoky zasahují íránské domy, veřejné služby, banky, památky kulturního dědictví a mešity. Útoky prý kontraproduktivně sjednocují nacionalistickou podporu režimu.
V Libanonu je to stejný zločinný příběh: zabití civilisté, statisíce vysídlených lidí, zničení, okupace – vše údajně nezbytné k rozdrcení teroru Hizballáhu. Ale tohle je něco horšího: je to státní teror. Porovnejte to s nekontrolovanými plundrováními izraelských osadníků na Západním břehu. Projekt „velkého Izraele“ postupuje na všech frontách, olivový háj za vykořeněným olivovým hájem, vesnice za vylidněnou vesnicí.
Vyděšený propadem trhů se Trump minulý týden napůl pokusil vyhlásit vítězství, ale ani on nedokázal udržet tak velkou lež. Alespoň George W. Bush měl v roce 2003 v Iráku odvahu svých (pošetilých) přesvědčení. Bush věděl, že jeho cílů dosáhne pouze pozemní invaze. Trump na to nemá koule. V Íránu hledal rychlé a bezbolestné vítězství ze vzduchu.
Místo toho však on – a celý svět – dostali potenciálně další nekonečnou válku. Režim bude pokračovat v boji, a to stále více asymetrickými prostředky; dokud to bude trvat, nemůže dojít k lidovému povstání. Izrael chce z Íránu a Libanonu udělat něco jako Gazu: trvalé zóny volné palby ze vzduchu. A díky Trumpovi jsou USA uprostřed toho všeho.
Trump a jeho biblický mluvčí z Pentagonu, Pete Hegseth, by raději co nejdříve prohlásili „mise splněna“. Je nepopiratelné, že vojenské schopnosti Íránu byly vážně oslabeny, avšak pro Washington to nedopadne dobře.
Hrozí ponižující neúspěch, který by mohl symbolicky poškodit globální postavení USA a národní sebevědomí stejně jako Afghánistán nebo Irák. Domů se vrací pytle s mrtvými. A finanční náklady války dosahují více než 11 miliard dolarů týdně. Voliči, kteří sledují rostoucí ceny, jen tak neodpustí jejímu nedbalému strůjci. Donald J. Trump: opět přivádí Ameriku k porážce.
Hlavní otázka podezřelých jaderných záměrů Íránu zůstává nevyřešena. Jeho zařízení byla „zničena“ ne jednou, ale dvakrát. Přesto si Írán zachovává skryté zásoby vysoce obohaceného uranu a vědecké know-how, které nelze vybombardovat. Tyto zásoby mohly být pokojně odevzdány nebo zředěny, kdyby Trump nevykolejil jednání.
Někteří zastánci tvrdé linie chtějí napodobit Severní Koreu a vyrobit jaderné zbraně, aby zajistili přežití režimu. Írán dosud tento konečný krok neučinil, brání mu v tom fatwa tehdejšího nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Nyní, když byl zavražděn, se to může rychle změnit. Pokud Írán nakonec přejde k jaderným zbraním, mohlo by to být dílem Trumpa a Netanjahua.
Íránská hrozba raketami a drony je sice oslabena, ale zdaleka není odstraněna, jak ukazují pokračující útoky Teheránu. Chlubení Pentagonu, že „trvale“ zničil íránské útočné kapacity, je prostě směšné. USA dostávají rány a trpí ztráty na vojenských základnách po celém Perském zálivu, zatímco Írán se učí, jak využít slabiny v obraně. Teherán také drží v záloze milice svých spojenců.
Hegsethovy tirády o „barbarech“ a „divoších“ vypovídají více o něm a jeho šéfovi než o jeho nepřátelích. Zdá se, že „ministr války“ mohl mít nějaké traumatické zážitky během služby v Iráku a Afghánistánu, kde mnoho amerických a britských vojáků zahynulo v důsledku improvizovaných výbušných zařízení (IED). Naproti tomu Trump, který se vyhnul vojenské službě, si pravděpodobně myslí, že IED je antikoncepční prostředek.
Nadcházející porážka USA je také morální a právní. Trumpovy lživé snahy přesunout vinu za zabití více než 100 školaček při americkém úderu raketami Tomahawk v Minabu 28. února jsou naprosto opovrženíhodné. Ať už to bylo úmyslné nebo ne, Minab byl válečným zločinem, za který musí být ti, kdo za něj nesou odpovědnost, pohnáni k odpovědnosti.
V této souvislosti je významné, že Trump šel do války bez nezbytného souhlasu Kongresu, porušuje Ženevské konvence a ignoruje mezinárodní právo. Americké jednotky nedodržují žádná pravidla boje. Eticky sporný Hegseth tvrdí, že si mohou dělat, co chtějí, a to beztrestně. Ne, to nemohou.
Trumpova „malá výprava“ bude mít velké geopolitické důsledky. Změna režimu, kterou krutě slíbil demonstrantům, mizí z americké agendy. Vždy bylo nereálné předpokládat, že by mohla být vnucena shora. Netanjahu stále doufá v pád režimu, mimo jiné proto, že by to mohlo zvýšit jeho šance na znovuzvolení. Bude chtít pokračovat v bombardování Íránu a Libanonu (a Gazy), kdykoli se mu to bude hodit, bez ohledu na to, zda Trump prohlásí konec války.
Jako by šoky v cenách ropy nestačily, Trumpova válka by mohla mít i další nezamýšlené důsledky
Spojenci včetně Británie jsou zděšeni a odcizeni Trumpovým arogantním odmítáním konzultací a fatálním nedostatkem strategického plánování, jehož příkladem je jeho fiasko v Hormuzském průlivu. Nezodpovědně eskaluje válku a tvrdí, že bombarduje íránský ropný terminál na ostrově Kharg „jen pro zábavu“ – což by mohlo dále vyhnat globální ceny nahoru. Zároveň žádá tytéž spojence, aby se přímo zapojili vysláním válečných lodí na jeho pomoc do úžiny. Není překvapením, že se zatím nikdo nehlásí. Mezitím Rusko – „dočasně“ osvobozené od amerických ropných sankcí k velké škodě Ukrajiny – a Čína těží z Trumpova válečnického fušerství a pohrdání globálním míněním.
Pokud na světě ještě zbývá nějaká spravedlnost, budou Trumpovi republikáni potrestáni v listopadových volbách. Ale to je to nejmenší, co by se mělo stát. Američtí a izraelští vůdci by měli čelit stíhání za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti u národních a mezinárodních soudů. Británie a další nepříznivě postižené státy by měly požadovat, aby USA zaplatily odškodné. Írán a Libanon by měly obdržet reparace. A Trump by měl být v Kongresu obžalován za své četné hrubé zneužití moci.
Lidé možná řeknou, že se to nikdy nestane. Jde však o to, že by se to mělo – a musí – stát. Jedná se o univerzální standard, který musí dodržovat i ti nejmocnější vůdci, jinak je vše ztraceno. Trumpovi zbývají ještě téměř tři roky ve funkci, co dalšího by mohl udělat, pokud mu bude dovoleno řádit bez omezení?
Selhávající a zmatený Trump představuje jasné a bezprostřední nebezpečí pro USA i celý svět. Srazte ho.
Zdroj v angličtině ZDE
