TZ_Řešení krize bydlení existuje. Piráti mají připravené zákony, projekty i plán, kde vzít finance

13. 3. 2026

Praha 13. března 2026 Poslanecká sněmovna dnes bude na mimořádné schůzi projednávat novelu zákona o podpoře bydlení.  Piráti od začátku kritizují snahu vlády osekat hlavní preventivní složku zákonu. Jde o konkrétní nástroj, který pomáhá předcházet tomu, aby se lidé ocitli na ulici. Piráti zároveň zdůrazňují, že řešení krize bydlení musí stát na několika pilířích: prevenci ztráty bydlení, výstavbě dostupných bytů a zrychlení a zpřehlednění výstavby. Ve všech těchto oblastech představili konkrétní návrhy zákonů.


Debata o bydlení často končí u čísel a paragrafů, ale ve skutečnosti jde hlavně o lidské příběhy. Rodiny, které pracují, ale bojí se, jestli zvládnou zaplatit nájem. Senioři, kteří po zvýšení nájmu nevědí, kam půjdou. Nebo děti vyrůstající na ubytovnách. Smyslem zákona o podpoře bydlení je pomoci lidem dřív, než se dostanou do největšího průšvihu a  o domov přijdou. Vláda ale chce výrazně omezit skupinu lidí, kterým zákon pomůže. Nechat lidi bydlení ztratit, je prostě chyba," uvedla místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Zákon zavádí například kontaktní místa pro bydlení, která pomohou lidem při problémech s nájmem nebo při vyřizování příspěvku na bydlení, asistenci v bydlení pro stabilizaci situace rodin a garance pro majitele bytů, které snižují rizika při pronájmu.

Zkušenosti z praxe ukazují, že když stát pomůže včas, funguje to. Rodiny, kterým se podaří udržet bydlení, dlouhodobě bydlí v 80 až 90 procentech případů. Je to lepší cesta pro rodiny, pro obce i pro veřejné finance. O to víc nás znepokojuje, že vláda zákon o podpoře bydlení výrazně oslabuje a škrtá peníze pro lidi," dodala Richterová.

Současně Piráti prosazují také zavedení tzv. akceleračních zón, které zrychlí výstavbu a zároveň zajistí, aby nové projekty přinášely skutečně dostupné bydlení pro lidi a nešlo jen o investiční developerskou výstavbu.

Krizi bydlení samotná výstavba nevyřeší. Potřebujeme pomáhat lidem včas, stavět opravdu dostupné byty, a musíme také nastavit jasná pravidla pro výstavbu. Přesně takový balík řešení jsme připravili. Teď je na vládní většině, jestli chce lidem skutečně pomoci," doplnila architektka a poslankyně Pirátů Veronika Kovářová.

O krizi bydlení se v Česku mluvilo třicet let. Všichni říkali, že je to problém, ale to lidem, kteří si bydlení nemohou dovolit, nijak nepomáhá. My jsme jako první připravili systém konkrétních řešení. To stojí na dnes projednávaném zákonu o podpoře bydlení, který je napsaný tak, aby včas pomohl co nejvíce lidem. Ztráta bydlení se totiž nejlíp řeší tak, že jí předejdeme. Na druhé straně je ale nutné i stavět. Během svého působení na ministerstvu pro místní rozvoj jsem proto připravil systém podpory dostupného nájemního bydlení, který zahrnuje financování výstavby i podporu přípravy projektů. Díky tomu vzniklo více než sto konkrétních projektů dostupného bydlení po celé republice. Na sto místech je tedy všechno nachystané. Obce mají připravené lokality, dokumentaci i konkrétní plány, a my jsme navrhli i odkud dát na bydlení více peněz v rozpočtu. Pokud s nedostupností bydlení vláda nic neudělá, není to tím, že by nemohla nebo nevěděla jak. Je to tím, že na bydlení a lidi kašle," uzavřel poslanec Ivan Bartoš.

