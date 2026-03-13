TZ_Řešení krize bydlení existuje. Piráti mají připravené zákony, projekty i plán, kde vzít finance

Debata
o bydlení často končí u čísel a paragrafů, ale ve skutečnosti jde
hlavně o lidské příběhy. Rodiny, které pracují, ale bojí se, jestli
zvládnou zaplatit nájem. Senioři, kteří po zvýšení nájmu nevědí, kam
půjdou. Nebo děti vyrůstající na ubytovnách. Smyslem zákona o podpoře
bydlení je pomoci lidem dřív, než se dostanou do největšího průšvihu a o
domov přijdou. Vláda ale chce výrazně omezit skupinu lidí, kterým zákon
pomůže. Nechat lidi bydlení ztratit, je prostě chyba," uvedla místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.
Zákon
zavádí například kontaktní místa pro bydlení, která pomohou lidem při
problémech s nájmem nebo při vyřizování příspěvku na bydlení, asistenci v
bydlení pro stabilizaci situace rodin a garance pro majitele bytů,
které snižují rizika při pronájmu.
„Zkušenosti
z praxe ukazují, že když stát pomůže včas, funguje to. Rodiny, kterým
se podaří udržet bydlení, dlouhodobě bydlí v 80 až 90 procentech
případů. Je to lepší cesta pro rodiny, pro obce i pro veřejné finance. O
to víc nás znepokojuje, že vláda zákon o podpoře bydlení výrazně
oslabuje a škrtá peníze pro lidi," dodala Richterová.
Současně
Piráti prosazují také zavedení tzv. akceleračních zón, které zrychlí
výstavbu a zároveň zajistí, aby nové projekty přinášely skutečně
dostupné bydlení pro lidi a nešlo jen o investiční developerskou
výstavbu.
„Krizi
bydlení samotná výstavba nevyřeší. Potřebujeme pomáhat lidem včas,
stavět opravdu dostupné byty, a musíme také nastavit jasná pravidla pro
výstavbu. Přesně takový balík řešení jsme připravili. Teď je na vládní
většině, jestli chce lidem skutečně pomoci," doplnila architektka a poslankyně Pirátů Veronika Kovářová.
„O
krizi bydlení se v Česku mluvilo třicet let. Všichni říkali, že je to
problém, ale to lidem, kteří si bydlení nemohou dovolit, nijak nepomáhá.
My jsme jako první připravili systém konkrétních řešení. To stojí na
dnes projednávaném zákonu o podpoře bydlení, který je napsaný tak, aby
včas pomohl co nejvíce lidem. Ztráta bydlení se totiž nejlíp řeší tak,
že jí předejdeme. Na druhé straně je ale nutné i stavět. Během svého
působení na ministerstvu pro místní rozvoj jsem proto připravil systém
podpory dostupného nájemního bydlení, který zahrnuje financování
výstavby i podporu přípravy projektů. Díky tomu vzniklo více než sto
konkrétních projektů dostupného bydlení po celé republice. Na sto
místech je tedy všechno nachystané. Obce mají připravené lokality,
dokumentaci i konkrétní plány, a my jsme navrhli i odkud dát na bydlení
více peněz v rozpočtu. Pokud s nedostupností bydlení vláda nic neudělá,
není to tím, že by nemohla nebo nevěděla jak. Je to tím, že na bydlení a
lidi kašle," uzavřel poslanec Ivan Bartoš.
