Nový nejvyšší vůdce Íránu v prvním projevu slíbil pokračovat ve válce s USA a udržovat blokádu Hormuzského průlivu
13. 3. 2026
Ústředním tématem projevu byla vojenská operace Spojených států a Izraele proti Íránu. Chameneí poděkoval armádě za "drtivé rány" nepříteli a zdůraznil, že Teherán bude i nadále používat "páku k blokování Hormuzského průlivu". Také oznámil přípravu "nových front", kde "nepřítel má téměř žádné zkušenosti", v souvislosti s nimiž bude "extrémně zranitelný". Kromě toho nový vůdce vyjádřil vděčnost jemenským Húsiům, libanonskému Hizballáhu a iráckým odbojovým silám za jejich podporu.
Chameneí slíbil pomstu za každého zabitého Íránce a označil útok na dívčí školu v Minabeh za zločin vyžadující odplatu. Varoval, že Írán bude požadovat reparace od nepřítele a v případě odmítnutí buď jeho majetek zabaví, nebo jej zničí za stejnou částku. Oznámil pokračování úderů na americké základny na Blízkém východě a vyzval k co nejrychlejšímu uzavření těchto vojenských zařízení.
Mezitím zdroje z americké rozvědky z Reuters uvedly, že íránská vláda si udržuje kontrolu nad zemí a po dvou týdnech nepřetržitého bombardování jí nehrozí kolaps. Izraelští představitelé v soukromých rozhovorech přiznávají, že si nejsou jisti změnou moci v důsledku letecké operace a podle vysokého izraelského představitele to bude vyžadovat pozemní operaci. Současně Izrael nemá v úmyslu tolerovat zachování současného režimu.
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac dříve uvedl, že každý vůdce, který bude pokračovat v cestě ničení Izraele a útlaku íránského lidu, se stane "bezpodmínečným cílem k likvidaci, bez ohledu na název a místo útočiště".
Spojené státy a Izrael zahájily operaci Epická zuřivost 28. února. První den útoků byl zabit předchozí nejvyšší vůdce Alí Chameneí. Americký prezident Donald Trump vyjádřil nespokojenost s jmenováním jeho syna a podle The Wall Street Journal jasně uvedl, že podpoří odstranění Mojtáby Chameneího, pokud neustoupí požadavkům Washingtonu. Trump dříve trval na "bezpodmínečné kapitulaci" Íránu a své účasti na jmenování nového vedení.
