Václav Moravec skončil - no a?
12. 3. 2026 / David Marenčák
Jak se lidově říká: bude kvůli tomu dražší chleba nebo pivo? Původně jsem si tuhle poznámku chtěl nechat na konec, ale nakonec ji dávám hned na začátek. Pro pořádek: osobně proti postavě Václava Moravce nic nemám. Je mi v zásadě lhostejný. O to víc mě ale s jistým údivem baví sledovat to veřejné lkání nad jeho odchodem.
Domnívám se, že všichni, kdo toho opravdu litují, mají laťku pro profesi moderátora či novináře nastavenou zatraceně nízko. V případě Václava Moravce ji snad ani nenastavili – spíš ji rovnou hodili na zem.
Formát politického pořadu, kde se sejdou „nezávislou“ veřejnoprávností pečlivě vybraní politici spolu s různými lobbisty a zástupci vlivových skupin převlečenými za experty, aby se naoko hádali před kamerou, považuji za jalový už v principu. Pořadů typu Otázky Václava Moravce jsme tu měli nespočet. Pamatuji si z raných let svého mládí, jak děd každou neděli hrozil pěstí na obrazovku a nadával vystupujícím, jako by ho snad mohli slyšet.
Účel těchto pořadů je podle mého čistě zábavní a divadelní. Mají rozjitřit emoce, nechat lidi se vyvztekat, fandit tomu či onomu jako na fotbale, aniž by to mělo na cokoli skutečný vliv. Díky tomu může člověk nabýt příjemného pocitu, že „se zajímá o politiku“. Jak jsem už psal v jednom ze svých textů na blogu („O politiku se nezajímám“), sledování podobných pořadů mnoho lidí skutečně za zájem o politiku považuje.
A právě to je podstata toho divadla: odvést pozornost k pěně dní, k povrchnímu žvatlání, aby nezbyla energie ani pozornost na hlubší souvislosti a strukturální problémy.
Manipulativní aspekt, kdy nepřiznaný ideologický filtr řídí nejen výběr hostů, ale i témat a způsob jejich uchopení, už ostatně dobře popsal Pavel Veleman ve svém textu „Volové dozadu!“ na Britských listech. Nemá tedy smysl nosit další dříví do lesa. Stačí dodat, že Moravcova dvacetiletá služba neoliberální agendě a pravici je jen jedním z mnoha důvodů, proč by bylo lepší onu slavnou „veřejnoprávnost“ jednou provždy rozprášit a postavit něco smysluplnějšího od základů.
Otázky Václava Moravce jsou kromě své ventilační a divadelní funkce v zásadě jen nástrojem udržování status quo. Sledujete stále stejné politiky a „experty“, které dávno znáte. Znáte jejich názory. Víte, co budou říkat - a většinou i kdy a na co přesně budou reagovat. Nehrozí vám žádná kognitivní disonance, žádné překvapení, žádná nová perspektiva. Nic, co by vás opravdu znepokojilo nebo donutilo přemýšlet jinak.
Pokud považujete odchod Václava Moravce z ČT za ztrátu, zkuste si položit několik jednoduchých otázek:
· Dozvěděli jste se z jeho pořadů někdy něco skutečně nového?
· Slyšeli jste tam někdy názor, argument nebo postoj, který jste předtím neznali?
· Objevila se tam někdy postava, o níž jste dosud neslyšeli?
· Změnili jste někdy po zhlédnutí pořadu názor na nějaké téma nebo politika?
· Měla tamní debata někdy reálný, přímý vliv na něco podstatného? *
* (Nezapočítávejte do toho různé komentátory a písmáky, kteří z těchto hádek dokážou ždímat emoce, prokliky a lajky až do další neděle.)
Pokud si na kteroukoli z těchto otázek odpovíte ano, pak je dost možné, že máte deficit v rozhledu a chápání politiky. A právě tento typ pořadu ho spíše udržuje, než aby ho pomáhal překonat.
Pokud vám jde o skutečné poznání a pochopení - a ne jen o nedělní ventil emocí - nezbývá než doporučit něco prostšího: ve vyhrazeném čase prostě otevřít vyhledávač a začít hledat lepší zdroje, autory a novináře.
