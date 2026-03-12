Írán stupňuje útoky na infrastrukturu a dopravní sítě v Perském zálivu
12. 3. 2026
Íránští představitelé varují před „válkou na vyčerpání“ a globálním ekonomickým chaosem v důsledku omezení dodávek energie
Írán ve středu dramaticky eskaloval svou strategii útoků na civilní infrastrukturu a dopravní sítě v Perském zálivu, když zaútočil na obchodní lodě a zaměřil se na mezinárodní letiště v Dubaji, zatímco americké a izraelské stíhačky zahájily novou vlnu útoků na Islámskou republiku.
Vysocí íránští představitelé zaujmuli výhrůžný tón a varovali před dlouhou „vyčerpávající válkou“, která by mohla ohrozit globální ekonomický chaos v důsledku omezení dodávek energie z regionu.
V situaci, která se jeví jako rostoucí patová situace v 12denním konfliktu, pokračovalo násilí v celé oblasti Blízkého východu, kde Izrael útočil na cíle, které označil za cíle Hizballáhu v Libanonu, a Írán a Hizballáh odpalovaly rakety na Izrael.
Agentura OSN pro uprchlíky uvedla, že v Libanonu bylo vnitřně vysídleno nejméně 759 000 lidí a více než 92 000 lidí překročilo hranice do sousední Sýrie.
Tři obchodní lodě byly zasaženy v době rostoucího napětí v Hormuzském průlivu uprostřed války s Íránem.
Kuvajt uvedl, že jeho protivzdušná obrana sestřelila osm íránských dronů, a Saúdská Arábie uvedla, že zachytila pět dronů směřujících k ropnému poli Shaybah.
V Teheránu a dalších íránských městech se na ulicích sešly obrovské davy lidí, aby se zúčastnily pohřbů vysokých íránských velitelů zabitých při amerických a izraelských leteckých útocích od začátku války. Smuteční hosté nesli rakve a mávali vlajkami a portréty zesnulého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, který byl zabit v první minutě americko-izraelské ofenzívy, a jeho syna a nástupce Mojtaby.
Íránští představitelé ve středu poprvé přiznali, že nový íránský vůdce byl zraněn při leteckých útocích, které zabily jeho otce, matku, manželku a syna. 56letý muž se od začátku války neobjevil na veřejnosti ani nevydal žádné přímé prohlášení.
„Slyšel jsem, že byl zraněn na nohou, ruce a paži... Myslím, že je v nemocnici, protože je zraněn,“ řekl velvyslanec Teheránu na Kypru Alireza Salarian.
Navzdory rostoucímu tlaku na USA a Izrael, aby zvážily omezení své společné ofenzívy, se zdá, že rozhodující činitelé v obou zemích prozatím v kampani pokračují.
Izraelský ministr obrany Israel Katz ve středu řekl, že bude pokračovat „bez časového omezení, tak dlouho, jak bude třeba, dokud nedosáhneme všech cílů a nevyhrajeme kampaň“.
Donald Trump vyslal v posledních dnech více smíšených signálů, když nejprve označil válku za „krátkodobou výpravu“, která by mohla brzy skončit, a poté v pondělí ve stejném projevu ve Washingtonu prohlásil, že „jsme ještě nedosáhli dostatečného vítězství“.
Ve středu americký prezident na shromáždění v Hebronu v Kentucky prohlásil, že „jsme zvítězili“, ale USA budou pokračovat v boji, aby dokončily svou práci.
„Nikdy se vám nelíbí říkat příliš brzy, že jste zvítězili.
Vyhráli jsme. V první hodině bylo po všem,“ řekl Trump.
Tvrdil, že USA zničily 58 íránských námořních lodí, ale naznačil, že budou pokračovat v boji. „Nechceme odejít předčasně, že?“ dodal. „Musíme dokončit práci... Nechceme se vracet každé dva roky.“
Vlády po celém světě se obávají ekonomických turbulencí způsobených rostoucími cenami ropy, které by rozhněvaly mnoho voličů.
Trump také podle krátkého videoklipu, který sdílela francouzská prezidentská kancelář, chválil „obrovský dopad“ rozhodnutí lídrů zemí G7, kteří se sešli, aby diskutovali o válce a jejích ekonomických důsledcích.
„Myslím, že máme obrovský, vlastně neuvěřitelný dopad na svět,“ řekl Trump poté, co mu dal slovo jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron, který schůzce předsedal.
Nebylo však zcela jasné, na koho nebo na co Trump odkazoval.
Trump hovořil poté, co Mezinárodní energetická agentura doporučila uvolnit 400 milionů barelů ropy, což je největší krok v historii IEA, ve snaze omezit prudký růst cen ropy.
Zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by lodě mohly bezpečně proplouvat Hormuzským průlivem, kterým prochází pětina světové ropy.
Podle agentur, které monitorují bezpečnost námořní dopravy, byly ve středu v Perském zálivu neznámými projektily zasaženy tři obchodní lodě, čímž se počet lodí zasažených od začátku války zvýšil na 14.
Posádka byla evakuována z nákladní lodi plující pod thajskou vlajkou poté, co výbuch způsobil požár. Poškozeny byly také kontejnerová loď plující pod japonskou vlajkou a nákladní loď plující pod vlajkou Marshallových ostrovů.
Trump ve středu novinářům řekl, že ropné tankery proplouvající průlivem „budou v naprostém bezpečí a bude to velmi, velmi rychle“, aniž by poskytl další podrobnosti.
Stovky lodí jsou blokovány za úzkým kanálem podél jižního pobřeží Íránu z obavy před íránským útokem, což je nejhorší narušení dodávek energie od ropných šoků v 70. letech.
Revoluční gardy uvedly, že Teherán nepustí „ani litr ropy“ přes tuto důležitou vodní cestu, dokud USA a Izrael nezastaví své bombardování.
Írán také pokračuje v útocích na ropná pole a rafinerie v zemích Perského zálivu, aby donutil USA a Izrael zastavit svou ofenzivu.
„Připravte se na to, že ropa bude stát 200 dolarů za barel, protože cena ropy závisí na regionální bezpečnosti, kterou jste destabilizovali,“ řekl Ebrahim Zolfaqari, mluvčí íránského vojenského velení, v komentáři adresovaném USA.
Ve středu přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci požadující okamžité zastavení útoků na státy Perského zálivu. Íránský velvyslanec při OSN Amir-Saeid Iravani odsoudil hlasování jako politicky motivované.
„Dnešní akce představuje zjevné zneužití mandátu Rady bezpečnosti k prosazování politických cílů některých členů, různých států odpovědných za brutální agresivní válku proti mé zemi,“ uvedl.
Íránská armáda uvedla, že zaútočila na klíčové cíle v Izraeli, včetně velitelství vojenské rozvědky, námořní základny v Haifě a radarového systému. Uvedla také, že zaútočila na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu.
Američtí a izraelští představitelé tvrdí, že jejich cílem je znemožnit Íránu uplatňovat sílu za hranicemi své země a zničit jeho jaderný program, ale zároveň povzbuzují Íránce, aby svrhli islamistický duchovní režim, který se chopil moci po revoluci v roce 1979, která svrhla šáha, spojence USA. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý zopakoval svou výzvu íránskému lidu, aby povstal.
Íránský policejní šéf Ahmadreza Radan uvedl, že s jakýmikoli protestujícími bude zacházeno jako s nepřáteli. „Všechny naše bezpečnostní síly mají prst na spoušti,“ řekl.
Obyvatelé Teheránu uvedli, že si zvykají na noční nálety, které vyhnaly stovky tisíc lidí na venkov a kontaminovaly město černým deštěm z ropného kouře.
„Včera v noci došlo k bombardování, ale já jsem se nebál jako dřív. Život jde dál,“ řekl po telefonu 52letý Farshid.
Írán obvinil USA a Izrael z útoku na námořní sanitku na ostrově v Hormuzském průlivu, informovala agentura Mehr.
Adm. Brad Cooper, velitel amerického Centrálního velitelství, uvedl, že íránské útoky balistickými raketami a drony „drasticky poklesly“ v důsledku amerických úderů, včetně jednoho na „velký závod na výrobu balistických raket“. Mezi cíle patřilo více než 60 lodí, uvedl ve videu zveřejněném ve středu na sociálních sítích.
Cooper také potvrdil, že armáda používá „pokročilé nástroje umělé inteligence“, aby „prošla obrovské množství dat během několika sekund“. Uvedl, že tyto nástroje umožňují vedoucím pracovníkům přijímat rychlejší a chytřejší rozhodnutí, ale zdůraznil, že „konečné rozhodnutí o tom, na co střílet, na co nestřílet a kdy střílet, bude vždy na lidech“.
Před svítáním zazněly v Izraeli výbuchy, když protivzdušná obrana zachytila rakety. Sirény poslaly Izraelce do krytů. Íránské a Hizballáhovy útoky si vyžádaly dvanáct mrtvých a stovky zraněných. Izraelští představitelé opakovaně obvinili Írán z použití kazetové munice, která je podle mezinárodního práva nelegální, proti obydleným oblastem.
Izrael také bombardoval Bejrút, přičemž se zaměřil na jižní předměstí, která jsou baštou Hizballáhu, který z Libanonu solidárně s Teheránem ostřeloval Izrael.
Podle íránského velvyslance při OSN Amira Saeida Iravaniho bylo od začátku amerických a izraelských leteckých útoků 28. února zabito více než 1 300 íránských civilistů.
Izraelská ofenzíva proti Hizballáhu zabila 570 lidí v Libanonu, včetně 45 žen a 86 dětí, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Nerozlišuje mezi bojovníky a civilisty, ale celkový počet zahrnuje 14 zdravotnických pracovníků, uvedlo ministerstvo.
Washington uvádí, že bylo zabito sedm amerických vojáků a asi 140 jich bylo zraněno.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse