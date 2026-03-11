Po skončení války budou k obnově exportu ropy z Perského zálivu třeba nejméně dva měsíce
11. 3. 2026
čas čtení 1 minuta
Alhajji tvrdí, že je možné, že skupiny s přístupem k levným dronům budou dál škodit dopravě v Hormuzském průlivu i po válce. "Každý koho znám si dělá starosti," říká Alhajji. "Decentralizované vojenské aktivity íránského režimu a jeho klientů v regionu, zejména v Iráku, mohou s použitím nenáročných metod způsobit vážné škody."
Strategické zásoby ropy nabízejí určitou úlevu, ale nemohou plně kompenzovat ztrátu nabídky. Členské země IEA drží doporučené zásoby odpovídající 90 dnům dovozu, ale dlouhodobé uvolňování je bezprecedentní a členové IEA představují méně než polovinu celosvětové poptávky.
Podrobnosti v angličtině: ZDE
152
Diskuse