Po skončení války budou k obnově exportu ropy z Perského zálivu třeba nejméně dva měsíce

11. 3. 2026

Pokud by americko-izraelsko-íránský konflikt dnes skončil, trvalo by dva týdny, než by se doprava v Perském zálivu vrátila k normálu - a další dva měsíce, než by se produkce vrátila k původním objemům, tvrdí Anas Alhajji, známý analytik ropných trhů. - A toto je optimistický scénář.

Alhajji tvrdí, že je možné, že skupiny s přístupem k levným dronům budou dál škodit dopravě v Hormuzském průlivu i po válce. "Každý koho znám si dělá starosti," říká Alhajji. "Decentralizované vojenské aktivity íránského režimu a jeho klientů v regionu, zejména v Iráku, mohou s použitím nenáročných metod způsobit vážné škody."

Strategické zásoby ropy nabízejí určitou úlevu, ale nemohou plně kompenzovat ztrátu nabídky. Členské země IEA drží doporučené zásoby odpovídající 90 dnům dovozu, ale dlouhodobé uvolňování je bezprecedentní a členové IEA představují méně než polovinu celosvětové poptávky.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

