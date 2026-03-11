Válka na Blízkém východě: ekonomický dopad po celém světě

11. 3. 2026

Zde jsou nejnovější ekonomické události ve válce na Blízkém východě.

Ceny ropy klesají

Komentáře prezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil, že válka na Blízkém východě je "v podstatě" hotova, snížily ceny ropy a posunuly americké akcie do nebes.

Jak americký ropný benchmark West Texas Intermediate (WTI), tak ropa Brent klesly o více než 10 %, přičemž WTI klesla na 85,29 dolaru za barel a Brent na 88,95 dolaru kolem 02:30 GMT.

Mezitím všechny tři hlavní americké akciové indexy náhle vzrostly, přičemž index Dow Jones Industrial Average zakončil o 0,5 procenta výše na 47 740,80, což je posun o 1 125 bodů oproti pondělí.

USA zruší sankce na ropu

Trump v pondělí oznámil, že kvůli tržním turbulencím zruší některé sankce na ropu.

"Také uvolňujeme určité sankce související s ropou, abychom snížili ceny," řekl Trump novinářům poté, co jeho administrativa dříve naznačila, že zruší sankce na vývoz ropy z Ruska.

Asijské akcie se zotavují

Akciové trhy v Jižní Koreji a Japonsku v úterý na začátku obchodování prudce posílily.

Jihokorejský benchmark Kospi se vzpamatoval o více než 5 % a index Nikkei 225 v Tokiu vyskočil o více než 3 %, než mírně klesl.

Ministři financí G7

Francouzský ministr financí uvedl, že G7 "tam ještě není", pokud jde o uvolnění strategických ropných zásob, protože přední průmyslové země světa vedly krizová jednání o ekonomických dopadech války na Blízkém východě, i když jsou na to připraveny.

Ministři energetiky G7 se mají sešli v úterý.

Doprava/turismus

Prezident Emmanuel Macron uvedl, že Francie a její spojenci připravují "obrannou" misi na znovuotevření Hormuzského průlivu, zatímco válka vstupuje do druhého týdne.

Několik lodí zakotvených v zálivu nebo proplouvajících Hormuzským průlivem mění svá sledovací data, aby si nárokovaly spojení s Čínou ve snaze vyhnout se íránským útokům, podle údajů z lodního sledovacího systému MarineTraffic analyzovaného AFP.

Lufthansa a Air France prodloužily zrušení letů do destinací na Blízkém východě.

Globální lodní společnost MSC oznámila, že formálně zastavuje některé exportní zásilky z Perského zálivu kvůli válce a že "veškerý dotčený náklad bude vyložen".

Počáteční opatření

Chorvatsko, Maďarsko, Jižní Korea a Thajsko zavedly cenové stropy na palivo.

Čína požádala klíčové rafinerie začátkem března, aby pozastavily vývoz nafty a benzínu.

Nigérijská megarafinerie Dangote slíbila upřednostnit domácí trh, aby pomohla předcházet nedostatku paliva.

V Japonsku Nikkei.com informoval, že úřady požádaly správce ropných zásob, aby se připravili na jejich uvolnění.

