Válka na Blízkém východě: ekonomický dopad po celém světě
11. 3. 2026
Ceny ropy klesají
Komentáře prezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil, že válka na Blízkém východě je "v podstatě" hotova, snížily ceny ropy a posunuly americké akcie do nebes.
Jak americký ropný benchmark West Texas Intermediate (WTI), tak ropa Brent klesly o více než 10 %, přičemž WTI klesla na 85,29 dolaru za barel a Brent na 88,95 dolaru kolem 02:30 GMT.
Mezitím všechny tři hlavní americké akciové indexy náhle vzrostly, přičemž index Dow Jones Industrial Average zakončil o 0,5 procenta výše na 47 740,80, což je posun o 1 125 bodů oproti pondělí.
USA zruší sankce na ropu
Trump v pondělí oznámil, že kvůli tržním turbulencím zruší některé sankce na ropu.
"Také uvolňujeme určité sankce související s ropou, abychom snížili ceny," řekl Trump novinářům poté, co jeho administrativa dříve naznačila, že zruší sankce na vývoz ropy z Ruska.
Asijské akcie se zotavují
Akciové trhy v Jižní Koreji a Japonsku v úterý na začátku obchodování prudce posílily.
Jihokorejský benchmark Kospi se vzpamatoval o více než 5 % a index Nikkei 225 v Tokiu vyskočil o více než 3 %, než mírně klesl.
Ministři financí G7
Francouzský ministr financí uvedl, že G7 "tam ještě není", pokud jde o uvolnění strategických ropných zásob, protože přední průmyslové země světa vedly krizová jednání o ekonomických dopadech války na Blízkém východě, i když jsou na to připraveny.
Ministři energetiky G7 se mají sešli v úterý.
Doprava/turismus
Prezident Emmanuel Macron uvedl, že Francie a její spojenci připravují "obrannou" misi na znovuotevření Hormuzského průlivu, zatímco válka vstupuje do druhého týdne.
Několik lodí zakotvených v zálivu nebo proplouvajících Hormuzským průlivem mění svá sledovací data, aby si nárokovaly spojení s Čínou ve snaze vyhnout se íránským útokům, podle údajů z lodního sledovacího systému MarineTraffic analyzovaného AFP.
Lufthansa a Air France prodloužily zrušení letů do destinací na Blízkém východě.
Globální lodní společnost MSC oznámila, že formálně zastavuje některé exportní zásilky z Perského zálivu kvůli válce a že "veškerý dotčený náklad bude vyložen".
Počáteční opatření
Chorvatsko, Maďarsko, Jižní Korea a Thajsko zavedly cenové stropy na palivo.
Čína požádala klíčové rafinerie začátkem března, aby pozastavily vývoz nafty a benzínu.
Nigérijská megarafinerie Dangote slíbila upřednostnit domácí trh, aby pomohla předcházet nedostatku paliva.
V Japonsku Nikkei.com informoval, že úřady požádaly správce ropných zásob, aby se připravili na jejich uvolnění.
Zdroj v angličtině: ZDE
