Ukrajina obdrží partii raket pro protiletadlový systém Patriot
11. 3. 2026
čas čtení < 1 minuta
Ukrajina může očekávat balíček raket pro Patriot v nadcházejících týdnech. Ze zásob Bundeswehru bude také dodáno asi 35 protiletadlových raket.
Německé ministerstvo obrany potvrdilo plánované dodání. Podle ministerstva byli evropští partneři přesvědčeni, aby předali další rakety PAC-3 v množství "blízkém určenému cíli". Z bezpečnostních důvodů zástupce ministerstva neoznámil přesný počet raket ani datum jejich doručení na Ukrajinu.
Spiegel však uvádí, že pro Ukrajinu budou stačit jen na půl měsíce. Podle mediálních odhadů Ukrajina používá asi 60 raket Patriot měsíčně.
Zdroj v němčině: ZDE
