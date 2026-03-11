Ukrajina obdrží partii raket pro protiletadlový systém Patriot

11. 3. 2026

čas čtení < 1 minuta
Německý ministr obrany Boris Pistorius se dohodl s několika evropskými partnery na dodání asi 30 raket nejnovější modifikace PAC-3.

Ukrajina může očekávat balíček raket pro Patriot v nadcházejících týdnech. Ze zásob Bundeswehru bude také dodáno asi 35 protiletadlových raket.

Německé ministerstvo obrany potvrdilo plánované dodání. Podle ministerstva byli evropští partneři přesvědčeni, aby předali další rakety PAC-3 v množství "blízkém určenému cíli". Z bezpečnostních důvodů zástupce ministerstva neoznámil přesný počet raket ani datum jejich doručení na Ukrajinu.

Spiegel však uvádí, že pro Ukrajinu budou stačit jen na půl měsíce. Podle mediálních odhadů Ukrajina používá asi 60 raket Patriot měsíčně.

Zdroj v němčině: ZDE

0
Vytisknout
137

Diskuse

Obsah vydání | 11. 3. 2026