Předseda íránské Rady národní bezpečnosti pohrozil Trumpovi smrtí
11. 3. 2026
"Íránský lid, žijící v duchu Ašury, se nebojí vašich prázdných hrozeb. Ani ti, kdo byli silnější než ty, ho nemohli zničit. Tak si dej pozor, abys sám nezmizel," napsal Laridžání. O něco později v jiném příspěvku uvedl, že Hormuzský průliv "se buď stane průlivem míru a prosperity pro všechny, nebo průlivem porážky a utrpení pro válečné štváče," čímž narážel na Spojené státy a Izrael, které vedou masivní tažení za zničení íránských vojenských schopností.
Je to už podruhé v posledních dnech, co Laridžání naznačil, že Trump by mohl být cílem íránské armády. V sobotu řekl, že americký prezident by měl "zaplatit" za americko-izraelské útoky na Írán. "Nemám tušení, o čem mluví nebo kdo je. Je mi to úplně jedno," odpověděl Trump.
Dne 10. března napsal šéf Bílého domu na Truth Social, že Washington zasadí Íránu drtivou ránu, pokud zablokuje Hormuzský průliv, klíčové centrum v Perském zálivu. "Pokud Írán podnikne jakékoli kroky, které zastaví tok ropy v Hormuzském průlivu, Spojené státy americké ho zasáhnou dvacetkrát tvrději než dosud," uvedl americký prezident.
"Kromě toho zničíme zranitelné cíle, které téměř znemožní obnovu Íránu jako národa – smrt, oheň a zuřivost na něj dopadnou – ale doufám a modlím se, aby se to nestalo!" – napsal Trump.
