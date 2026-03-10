Krize na Blízkém východě: Hegseth říká, že úterý bude „nejintenzivnějším dnem útoků“ ve válce proti Íránu
10. 3. 2026
Írán obviňuje USA a Izrael z „zjevného zločinu proti životnímu prostředí“
Damien GayleÍrán vyzval OSN, aby odsoudila USA a Izrael za „zjevný zločin proti životnímu prostředí“ v souvislosti s bombardováním skladů paliva v Teheránu a dalších městech o víkendu.
Útoky vedly k pádu kyselého deště v Teheránu a k šíření hustých oblaků kouře, které zakryly slunce a způsobily obyvatelům dýchací potíže a podráždění kůže.
V dopise předaném v pondělí vysokým představitelům OSN, včetně generálního tajemníka Antonia Guterrese, Saeed Iravani, íránský velvyslanec při OSN, uvedl, že výbuchy „uvolnily velké množství nebezpečných sloučenin, včetně uhlovodíků, síry a oxidů dusíku”, což vedlo k „závažnému znečištění ovzduší a vážným zdravotním rizikům”. Následné srážky vedly k „rozptýlení a usazování těchto znečišťujících látek prostřednictvím vysoce kyselých srážek”.
„Takový vývoj může mít za následek vážné poškození dýchacích cest obyvatelstva a rozsáhlé poškození životního prostředí, včetně kontaminace vodních zdrojů a poškození ekosystémů a živých organismů.“
V reakci na to byly všechny zdravotnické zařízení v provincii Teherán uvedeny do stavu vysoké pohotovosti, zatímco íránské ministerstvo životního prostředí doporučilo obyvatelům, aby zůstali doma, uvedl Iravani.
„Tyto útoky představují jasné porušení mezinárodních závazků vyplývajících z multilaterálních dohod o životním prostředí, včetně Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a Úmluvy o biologické rozmanitosti, které zdůrazňují odpovědnost států za ochranu globálního životního prostředí a zdržení se činností, které mohou způsobit rozsáhlé škody na životním prostředí.
Vláda Íránské islámské republiky vyzývá OSN a její příslušné orgány, aby se touto situací urgentně zabývaly a přijaly vhodná opatření, včetně odsouzení činů ničících životní prostředí a stíhání osob odpovědných za tento zjevný zločin proti životnímu prostředí.“
UNHCR: V Libanonu bylo za jeden den vysídleno více než 100 000 lidí
Více než 100 000 lidí v Libanonu se za poslední den zaregistrovalo jako vysídlené osoby na vládní platformě, uvedl v úterý Vysoký komisař OSN pro uprchlíky.
Od té doby, co byla země vtažena do americko-izraelské války proti Íránu, když Íránem podporovaná Hizballáh odpálila rakety na Izrael a izraelská armáda odpověděla útokem, se podle UNHCR zaregistrovalo jako vysídlené osoby celkem více než 667 000 lidí.
„Během včerejší návštěvy útulku v Bejrútu jsem potkala ženu v devadesátých letech, která při útocích v roce 2024 přišla o 11 členů své rodiny,“ uvedla ve svém prohlášení Karolina Lindholm Billing, zástupkyně UNHCR v Libanonu. „Nyní je opět vysídlena a pobývá ve stejné škole, která byla přeměněna na útulek. Příběhy jako ten její ilustrují strach, nejistotu a opakovaná traumata, kterým rodiny čelí.“
Letecké údery vedly k naléhavému přesunu do Sýrie, uvedla Lindholm Billingová. Syrské úřady hlásí, že od začátku leteckých úderů vstoupilo do Sýrie z Libanonu více než 78 000 Syřanů, z nichž někteří byli syrští uprchlíci, kteří plánovali návrat v příštích měsících, ale kvůli konfliktu byli nuceni tak učinit dříve. Více než 7 700 Libanonců se k nim připojilo při vstupu do Sýrie, uvedla Lindholm Billinová.
Hegseth dodává, že dnešek bude „nejintenzivnějším dnem útoků“, zatímco Írán za posledních 24 hodin vystřelil nejméně zbraní.
Generál Dan Caine zahájil své vystoupení poctou americkým vojákům, kteří zahynuli v důsledku Trumpovy války s Íránem.
V aktualizaci o vývoji konfliktu uvádí, že společné síly se i nadále soustředí na tři hlavní cíle – zničení raket a dronů, než budou moci ohrozit americké zájmy, útok na íránské námořnictvo a jeho oslabení a zabránění režimu v útocích na USA a jejich partnery „v příštích letech“.
Caine dodává:
Útoky balistickými raketami pokračují v klesajícím trendu, od začátku operace poklesly o 90 %.
Dodává, že USA útočí na íránské miny. Generál říká, že „jde o tvrdou a neúnavnou práci“, a vyjadřuje svou hrdost na výkon společných sil během celé kampaně.
Izraelská armáda provedla varovný útok na jižní předměstí Bejrútu v Libanonu, informuje státní agentura National News Agency.
Úder přišel poté, co izraelská armáda varovala, že bude útočit na infrastrukturu Hizballáhu v oblasti Tyru a Sidonu na západním pobřeží jižního Libanonu a že bude operovat v oblasti jižně od řeky Litani, asi 74 kilometrů (46 mil) jižně od hlavního města. IDF zopakovala své dřívější evakuační rozkazy a vyzvala obyvatele této oblasti, aby ji opustili.
Protiletecká obrana Spojených arabských emirátů v úterý zachytila osm raket a 26 dronů, uvedlo ministerstvo obrany SAE na X. Devátá raketa dopadla do moře, zatímco dalších devět dronů dopadlo na území země.
Celkem protiletecká obrana SAE identifikovala 262 balistických raket, osm řízených střel a 1 475 dronů směřujících k území SAE, uvedlo ministerstvo obrany SAE.
Při těchto útocích zahynulo šest lidí a 122 bylo zraněno.
Izraelská armáda oznámila, že zahájila novou vlnu útoků na Teherán, a zároveň zopakovala evakuační příkazy pro části jižního Libanonu, kde Izrael rozšířil svou kampaň proti milici Hizballáh podporované Íránem.
Írán mezitím v úterý zahájil nové útoky na země Perského zálivu. Brzy ráno zazněly sirény varující před přilétajícími raketami v Dubaji ve Spojených arabských emirátech a v Bahrajnu, a Saúdská Arábie oznámila, že zničila dva drony. Kuvajtská národní garda uvedla, že sestřelila šest dronů.
Íránské revoluční gardy prohlásily, že pokud budou pokračovat útoky USA a Izraele, nedovolí, aby byl z Blízkého východu odeslán „ani jeden litr ropy“. Trump na to reagoval prohlášením, že USA zasáhnou Írán „20krát tvrději“, pokud zablokuje provoz tankerů v Hormuzském průlivu, kterým prochází pětina světových dodávek ropy.
Ceny ropy však klesly a akcie se vzpamatovaly poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že válka s Íránem „velmi brzy“ skončí. V pondělí americký prezident také naznačil, že sice ještě neprohlásil misi USA za splněnou, ale válka je „prakticky u konce“. „V mnoha ohledech jsme již zvítězili, ale nestačí to,“ řekl.
Trump také řekl, že USA po rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem zruší sankce související s ropou vůči „některým zemím“, aby zmírnily nedostatek.
V úterý Trump řekl Fox News, že je možné, že jeho administrativa znovu zahájí mírová jednání s Íránem, ale záleží to na podmínkách – a poznamenal, že „tak nějak“ s nimi už nemusí mluvit. Mezitím íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi v pondělním rozhovoru pro PBS News Hour řekl: „Nemyslím si, že by otázka jednání s Američany nebo opětovných vyjednávání s Američany byla na pořadu dne, protože máme velmi hořké zkušenosti s jednáním s Američany.“
