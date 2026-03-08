Jonathan Pie o Íránu

Známý britský satirik, který vystupuje pod jménem Jonathan Pie, natočil materiál o Íránu. Od včerejška, kdy video vyšlo, ho zhlédlo jen na YouTube půl milionu lidí. Video má i automatické české titulky, když kliknete na settings a vyberete automatický překlad do češtiny. Nicméně překlad videa je níže.
Tak jo.
Podívejme se, jak se vyvíjí konflikt v Íránu. Vlastně,
dost o Íránu. Co Epsteinova dokumentace? Jo, protože podívejte, že?
Hillary Clintonová vypovídala. Bill Clinton vypovídal. Donald Trump
bombarduje Írán.
Počkejte.
Chápu, už to chápu. Vítěz ceny
FIFA za mír a majitel ceny za mír někoho jiného, to jsou dvě ceny za
mír. Člověk, který nastoupil do úřadu s příslibem, že už nebudou žádné
zahraniční války, který zastavil nespočet válek. Vlastně je nemůžete
spočítat, protože to ve skutečnosti neudělal. Pan Mír sám, jeho ruce
byly donuceny bezprostřední hrozbou, která trvá už desítky let, včetně
celého jeho prvního funkčního období. Byl donucen vybombardovat Írán,
včetně dívčí školy, ve které bylo nejméně 30 manželek ajatolláha. A co
udělá Keir Starmer?
Neudělá přesně to, co mu Trump řekne. Co je to za zas.aného zbabělce! Šéfka britských konzervativcl Kemi Badenoch má naprostou pravdu. Věnovat čas zvažování legality, porozumění strategii a předvídání důsledků je prostě jen váhání. Vím, že jsem hlasoval pro Starmera, pro ten zbytečný kus nekořeněného tofu, a myslím si, že Starmer je od začátku do konce jen absolutně k ničemu. Ale všichni ti blbci, co na něj útočí, jak se opovažuje rozčilovat Donalda? Nerozčiluj Donalda. Pokloň se před Donaldem. Vykuř mu penis, Keire. Vykuř mu jeho malý oranžový penis. Hlaď mu koule, Keire. No tak. Hlaď mu koule.
(Náhodnému chodci) Dobré odpoledne.
Podívejte, Keir Starmer je v mnoha aspektech své práce neuvěřitelně nemožný, ale není zodpovědný za zničení zvláštního vztahu Británie s USA. Je to Donald Trump, kdo uráží britské vojáky, kdo je nespolehlivějším partnerem než byl Philip pro Holly, kdo podepisuje dohody a pak je z rozmaru vyhazuje z okna.
Je to Trumpova administrativa, která podkopává demokraticky zvolené vlády a která chce v Británii a v celé Evropě nastolit krajně pravicové strany, která chválí despoty a uráží spojence.
Ale teď se najednou zdá, že potřebuje pomoc Evropy. Zdá se, že potřebuje pomoc Ukrajiny. Představte si to. Opravdu můžeme očekávat, že Trump má nějaký plán, jako měl například v případě invaze do Grónska? V USA neexistuje dnes žádná skutečná politika, žádné myšlenky, žádný jasný cíl, žádná jasná strategie a žádný konečný vhled. Podle Trumpovy administrativy bude válka s Íránem trvat někde mezi 4 týdny a navždy.
Ale koho to zajímá? Donald Trump všechny obavy smetl ze stolu tím, že jednoduše řekl, že americká veřejnost to miluje. A nechápejte mě špatně, dobře, nechápejte mě špatně, íránské vedení, to jsou opravdu, opravdu oškliví, hrozní parchanti, náboženští extremisti, náboženští fanatici, nebezpeční...
Náboženští, a já jsem na vlastní oči viděl, čeho jsou náboženští extremisti schopni. Viděl jsem padat Dvojčata. Procházel jsem kolem londýnského nádraží King's Cross v den, kdy vybuchl Londýn. Prošel jsem přes London Bridge několik hodin předtím, než tam byli lidé pobodáni za zvuku „Alláhu Akbar“. Náboženský extremismus je nejnebezpečnější věc na této planetě.
Takže díky Bohu za americkou armádu, které bylo tento týden řečeno, že tato válka je součástí Božího plánu a že, cituji, Trump byl pomazán Ježíšem, který tím zapálil signální oheň v Íránu, aby způsobil Armageddon a označil tak svůj návrat na Zemi. Nekecám.
Oficiální politika USA, prosím, Bože, ukonči tento režim vedený náboženskými extremisty. Keir Starmer je pod velkým tlakem ze strany americké administrativy, Donald Trump poznamenal, že není žádný Churchill. Nicméně se zdá, že...
