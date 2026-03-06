NATO kvůli válce v Íránu zvyšuje pohotovost protiraketové obrany
6. 3. 2026
"Včera... NATO posílilo svou celoaliancní obranu proti balistickým raketám," uvedl mluvčí aliance plukovník Martin O'Donnell ve svém prohlášení sdíleném na sociálních sítích.
32 členských států aliance se během setkání na úrovni velvyslanců shodlo s veliteli NATO, že pohotovost by měla zůstat na "zvýšené úrovni", dokud hrozba íránských "neselektivních útoků v regionu" neustoupí, uvedl mluvčí.
Podrobnosti o změně nemohly být zveřejněny z důvodů operační bezpečnosti, dodal O'Donnell.
Mluvčí však potvrdil, že tento krok proběhl ve stejný den jako "úspěšné" zničení střely mířící na Turecko.
"Za méně než 10 minut identifikovali příslušníci NATO hrozbu pro spojence, balistickou raketu, potvrdili její trajektorii, upozornili na systémy protiraketové obrany na pozemní i námořní bázi a odpálili antiraketu, aby hrozbu odrazili," uvedl.
Spojenci se setkali v Bruselu "opět odsoudili íránské cílení na Turecko", uvádí prohlášení s použitím oficiálního názvu země.
Íránské odvetné útoky vedly k zásahům měst a infrastruktury po celém Blízkém východě raketami a drony.
Turecké ministerstvo obrany uvedlo, že obranné systémy NATO zachytily a zneškodnily "balistickou střelu vypuštěnou z Íránu a detekovanou mířící směrem k Turecku", ale další podrobnosti neuvedlo.
Tvrzení NATO, že raketa "cílila" na Turecko, odporuje tvrzení tureckého představitele, který vystupoval pod podmínkou anonymity, že byla "zaměřena na základnu na řeckém Kypru, ale odklonila se od kurzu".
O'Donnell odmítl poskytnout další podrobnosti o cíli rakety s odvoláním na bezpečnostní obavy.
Zdroj v angličtině: ZDE
