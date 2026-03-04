Britští špioni jsou ve vysoké pohotovosti kvůli íránským spícím agentům plánujícím útoky v Británii
Zatímco britští představitelé věří, že USA a Izrael budou prioritními cíli teheránské reakce, několik zpravodajských a protiteroristických zdrojů uvedlo, že britská podpora výrazně zvýšila riziko odvety na britských ulicích.
Íránská rozvědka tradičně využívala špiony a proxies k plánování atentátů na disidenty ve Spojeném království. Existují však obavy, že aktivity režimu by se mohly rozšířit na teroristické incidenty, kybernetické útoky a šíření dezinformací po celém Západě.
Poté, co původně USA odmítl přístup k britským leteckým základnám pro útoky na Írán, Sir Keir Starmer v neděli své rozhodnutí změnil. Americké jednotky nyní mohou využívat základny jako RAF Fairford v Gloucestershiru a Diego Garcia v Indickém oceánu pro údery proti Íránu.
Americká vojenská akce koordinovaná s Izraelem v sobotu zabila íránského nejvyššího vůdce, ajatolláha Alího Chameneího a řadu vysoce postavených představitelů režimu. To vyvolalo sérii odvetných útoků na blízké západní cíle, včetně základny RAF Akrotiri na Kypru.
Odveta by mohla zahrnovat také státem podporovaný íránský terorismus nebo kybernetické operace proti kritické britské infrastruktuře, jako jsou banky a energetické zdroje.
Britský zpravodajský zdroj uvedl, že britská účast v konfliktu hrozí nárůstem kybernetických útoků z Teheránu, zatímco protiteroristický představitel varoval před nárůstem útoků "osamělých vlků".
Řekli The i Paper, že by to mohly být "tisíce jednotlivců", kteří by mohli vidět "příležitost a důvod k útoku právě teď". V nejhorším scénáři, varovali, by Spojené království mohlo potenciálně být svědkem "série útoků ve Spojeném království podobných těm z roku 2017".
V tom roce země zažila smrtící sérii teroristických útoků, při nichž pět incidentů mělo za následek 40 mrtvých a více než 900 zraněných. Nejsmrtelnější byl bombový útok na koncertě Ariany Grande v Manchester Areně.
Zdroj z Kanceláře kabinetu uvedl, že zatímco Teherán bude usilovat o reakci na Západě, Spojené království je "výrazně menším cílem" než USA.
Úředník dodal, že britští zpravodajští důstojníci pověření sledováním íránské špionáže v Británii aktivně sledují spící buňky, aby předběhli jakoukoli nepřátelskou reakci.
"Mohu s jistotou říci, že MI5 bude tyto jednotky pečlivě sledovat," řekli deníku The i Paper. "Budou sledovat, kdo přichází a odchází [do a z Velké Británie] během příštích týdnů a měsíců."
Andreas Krieg, docent bezpečnostních studií na King's College London, uvedl, že spící buňky tradičně používané k obtěžování íránských disidentů by mohly být "přetvořeny k odvetě" – poskytování sledování nebo "seznámení s kriminálními prostředníky".
Takové sítě podle něj mohou sloužit jako "bezpečná vrstva mezi plánovačem v zahraničí a vykonavatelem na místě". Varoval však, že přechod od obtěžování k fyzickému útoku by znamenal "významnou eskalaci" s mnohem vyšším operačním rizikem a větší pravděpodobností narušení.
Národní kybernetické bezpečnostní centrum (NCSC), britská kybernetická agentura, doporučilo místním organizacím přezkoumat bezpečnostní metody v reakci na vývoj událostí na Blízkém východě.
Pokyny vydané v pondělí varují, že "téměř jistě existuje zvýšené riziko" kybernetické hrozby pro organizace a subjekty, které mají přítomnost nebo dodavatelské řetězce na Blízkém východě.
"Íránští státní a s Íránem propojení kybernetičtí aktéři téměř jistě v současnosti udržují alespoň nějakou schopnost provádět kybernetickou aktivitu," varovalo oznámení NCSC.
V neděli večer bylo na sociálních sítích zveřejněno varování pro americké vojáky, aby vypnuli nastavení polohy na mobilních zařízeních ze strachu z odvetných útoků.
Ministerstvo války USA od té doby označilo tato varování za nepravdivá a zdroj z Úřadu kabinetu uvedl, že jde o příklad "íránských dezinformací".
"Chtějí, aby se západní společnosti cítily zranitelné," říkali. "Íránci sledují americkou politiku; budou vědět, že se blíží volby do Kongresu, budou rozumět průzkumům a budou chtít obrátit veřejné mínění proti Trumpovým krokům v Íránu."
Matthew Dunn, bývalý terénní důstojník MI6, varoval, že íránský stát "zaútočí" na každého, koho vidí jako spojeného s americkými údery, včetně Velké Británie, kombinací lidských a kybernetických taktik.
"Budou aktivovány spící buňky a íránští proxies ve Velké Británii, pevninské Evropě a USA," řekl. "Vojenské cíle budou samozřejmě jedním z cílů, ale ještě znepokojivější je, že to budou měkčí cíle íránské diaspory, kteří by mohli být politickými kandidáty na změnu režimu."
Zvýšení úrovně hrozby
Nedošlo ke změně národní úrovně teroristické hrozby ve Spojeném království, která je v současnosti "významná" – což znamená, že útok je pravděpodobný – ale tento dokument chápe, že MI5 sleduje hrozby vyplývající z nestability na Blízkém východě.
V neděli ministr obrany John Healey uvedl, že hrozí riziko "rostoucích íránských nerozlišujících odvetných útoků", což vyžaduje přehodnocení úrovně hrozby. Existují dvě vyšší úrovně – "těžká" a "kritická".
Healey v rozhovoru pro Sky News řekl: "Když máte některé z [íránských] proxies schopných provádět jiné akce jejich jménem, pak je samozřejmě naše ochrana sil v regionu na nejvyšší úrovni. Naše ostražitost a ostražitost ve Spojeném království jsou také vysoké."
V sobotu Starmer uvedl, že íránský režim je "naprosto odporný" a že představuje "přímou hrozbu" pro disidenty a židovskou komunitu ve Spojeném království.
Loni Sir Ken McCallum, generální ředitel MI5, uvedl, že vyšetřování státních hrozeb agentury se za posledních 12 měsíců zvýšilo o 48 %, přičemž poznamenal, že od ledna 2022 policie a MI5 reagovaly na 20 plánů podporovaných Íránem, které představovaly potenciálně smrtící hrozby.
Britský protiteroristický představitel, který hovořil s redakcí The i Paper, uvedl, že očekávají, že úroveň teroristické hrozby ve Velké Británii bude "okamžitě zvýšena", a dodal: "Pokud ne, nemohu si představit scénář hodnocení založený na hrozbě, který by ukázal, že by neměla být [zvýšena]."
Zdroj v angličtině: ZDE
