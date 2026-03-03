Lidé, kteří strávili dva roky ničením Gazy, by vám rádi sdělili, že Írán porušuje mezinárodní právo
3. 3. 2026
čas čtení 6 minut
(Ironický komentář britské autorky Laury K., který má jako obvykle až děsivě blízko faktům.)
V mistrovské lekci humanitární zdrženlivosti, která se nyní protáhla již do třetího slavného roku, Izrael nadále ukazuje světu, jak hluboce respektuje mezinárodní právo. Poté, co již osvobodil téměř všechna zvířata, rostliny a nerosty v Gaze inovativní metodou jejich vymazání z existence, smazáním všech škol a nemocnic z mapy a pohodlným odstraněním všech nepohodlných vůdců a vyjednavačů, IDF rozhodla, že nastal čas rozšířit stejnou laskavost i na íránský lid. Pokud tuto velkorysost nepodporujete, mohu jen předpokládat, že chcete, aby íránské dívky nosily hidžáb.
Lze říci, že osvobození probíhalo v duchu Ženevských úmluv, když americké a izraelské síly zasáhly dívčí základní školu ne jednou raketou, ne dvěma raketami... ale s dostatečnou výbušnou silou, aby si vyžádaly nejméně 153 obětí mezi dětmi a zaměstnanci. Nic nevyjadřuje „změnu režimu“ tak jako přesný úder na hřiště!
Aby to bylo opravdu jasné, osvoboditelé poslali íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího rovnou do posmrtného života, spolu s velkým počtem velitelů a několika stovkami civilistů. Jak vysvětluje Charta OSN, demokracie je, když odstraníte hlavy států a nahradíte je vůdci, kteří by navštívili Epsteinův ostrov. Je to jen to, co Íránci zaslouží...
Člověk by si myslel, že Íránci budou za zásah vděční, ale místo toho vyšli po tisících do ulic na protest proti svému osvobození. Ve skutečnosti fandí Íránským revolučním gardám, které se brání způsobem, který západní analytici popisují jako „zcela neprovokovaný“.
Íránské rakety zasáhly vojenské základny, které je nevinně obklopovaly, ale v Tel Avivu se o ně stejně nikdo nezajímal. Všichni se shodli, že gojové jsou přijatelnou vedlejší ztrátou, ale pak Írán udělal něco nemyslitelného: začal zacházet s Tel Avivem a Jeruzalémem tak, jak Izrael zachází s muslimskými čtvrtěmi. Nechci vás rozrušit, ale výškové budovy vybuchovaly celou noc. Prostě to nepřestávalo!
Balistické rakety dopadaly na obytné oblasti a jen v Beit Šemeš zabily nejméně devět Izraelců a desítky dalších zranily. Šrapnely roztrhaly 40 budov v Tel Avivu, zatímco kolonizátoři křičeli: „Proč se nám to děje?“ Obyvatelé, kteří poslední dva roky posmívali Palestincům za to, že se schovávají v podzemí, se najednou ocitli ve stejné situaci. Lidé, kteří přísahali, že za každou cenu zabrání jaderným útokům, nyní pokukují po červeném tlačítku. Samozřejmě by nebylo špatné, kdyby ho stiskli. Izrael má plné právo ukončit lidskou rasu...
Netřeba říkat, že to takhle nemělo být. Epsteinův gang měl napsaný scénář – rychlý úder s cílem odstranit vedení, po kterém by nastoupila loutková vláda, která by terorizovala íránský lid ve jménu demokracie. Místo toho Írán zahájil nepřetržité ostřelování izraelského území v rámci „mozaikové strategie“, která je vysoce mobilní a nevyžaduje centrální vedení. V zásadě nezáleží na tom, kolik vůdců impérium zabije, Íránci mohou pokračovat díky neomezeným dodávkám z Číny.
Je děsivé, že íránské rakety a drony ničí americká aktiva v Perském zálivu rychleji, než Pam Bondi dokáže smazat Epsteinovy soubory. Viděli jsme útoky na budovy CIA a Mossadu poblíž Spojených arabských emirátů, které již nejsou atraktivní prázdninovou destinací pro bohaté celebrity, které sledují ohňostroj z oken svých hotelů.
Írán bojuje najednou proti 13 zemím a prostě se nevzdá. Tuto bitvu však nevede sám. Jeho buňky v jiných zemích byly plně aktivovány a způsobují chaos v celém regionu. Americké ambasády a základny v Iráku vybuchují! Houthiové ničí vše, co se jen pokusí vstoupit do Rudého moře.
A Hizballáh se zapojil do konverzace, aby pozdravil severní Izrael neustálou palbou raket.
Podle oficiálních údajů, které vzhledem k rozsahu ničení vypadají jako podhodnocené o pět set až šest set, zatím zemřeli tři američtí vojáci a několik dalších bylo zraněno. Kuvajt hlásí, že v blízkosti íránských hranic havarovalo několik amerických vojenských letadel díky sofistikované technologii elektronického boje, kterou obyvatelé pouště nemají mít k dispozici. A to jsme teprve pár dní po začátku...
Keir Starmer – muž, jehož integrita je bezúhonná – provedl učebnicový obrat v okamžiku, kdy ho americký velvyslanec hezky poprosil. Britské vojenské základny jsou nyní plně k dispozici pro Epsteinovu věc. Rád bych jasně řekla, že to nemá nic společného s nocí, kterou Starmer strávil loni s ukrajinskými modelkami. Byla to naprosto nevinná přespávací párty s kamarády, jasné?
Starmer vydal prohlášení, ve kterém vysvětlil, že ačkoli byla válka nelegální, stala se legální v okamžiku, kdy USA a Izrael začaly prohrávat, takže pokud se k ní nyní připojíme, nebude to považováno za válečné zločiny. Netanjahu měl celou dobu ruku zaseknutou v jeho zadku a mluvil za něj, takže jsem přesvědčena, že je to v našem národním zájmu.
Je pobuřující, že íránský dron již zasáhl základnu Akrotiri na Kypru, a to bez jiného důvodu, než že jsme součástí této války. Nikdo si ani není jistý, proč jsme na Kypru umístěni, ale je nepřijatelné, aby se Írán bránil. Lidé, kteří vám přinesli Drážďany, se drží za perly při pohledu na jednu ze svých vojenských základen v plamenech.
Zdá se, že nás teď dělí jen jeden špatný den od branné povinnosti. Pokud vás vzrušuje osvobození těl íránských žen a dětí z hor trosek, potěší vás, že branné povinnosti jsou již na cestě.
Ale nebojte se, Starmerovy děti se k frontě nepřipojí, protože jsou příliš zaneprázdněné pařbami v penthouse miliardáře. Doufejme, že vás všechny ty roky sledování policejního seriálu Call of Duty připravily na základní výcvik, protože budete potřebovat veškerou pomoc, kterou můžete dostat, tlusťochu!
Jako novinářka z korporátní sféry budu sledovat vývoj událostí z pohodlí svého televizního studia a pravděpodobně budu veřejnosti lhát o hrůzném rozsahu vašich zranění, abych udržela dobrou náladu. Pro mě to bude zábava, pro vás extrémně bolestivé. Podejte mi popcorn – a Geigerův počítač!
