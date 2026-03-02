Trump zřejmě spojuje útok na Írán se svou porážkou v prezidentských volbách v roce 2020
2. 3. 2026
Trump v příspěvku na sociálních sítích uvádí, že Írán se pokusil „zastavit Trumpa“ a nyní „čelí obnovené válce se Spojenými státy“.
Donald Trump v sobotu zřejmě spojil masivní útok, který nařídil proti Íránu, se svými vytrvalými tvrzeními o prohře v prezidentských volbách v roce 2020 s bývalým prezidentem Joe Bidenem, a to v příspěvku na sociálních médiích o obviněních, že teheránská vláda zasahovala do amerických prezidentských voleb.
„Írán se pokusil zasáhnout do voleb v letech 2020 a 2024, aby zastavil Trumpa,“ uvedl ve svém příspěvku na Truth Social, „a nyní čelí obnovené válce se Spojenými státy“.
Tato slova, napsaná v prvních hodinách bombardování Íránu, opakovala titulek článku, na který odkazoval z Just the News, zpravodajského webu příznivého Trumpovi. „Íránská rozvědka se snažila podkopat Trumpovu snahu o znovuzvolení v roce 2020 prostřednictvím různých snah o ovlivnění voleb,“ uvádí článek. Dále uvádí, že Írán proti němu pracoval i v roce 2024, kdy porazil Kamalu Harrisovou ve volbách.
Jedná se o druhou vojenskou operaci Trumpovy administrativy, při které narážel na obvinění týkající se voleb v roce 2020. Podobné komentáře zveřejnil na sociálních médiích v lednu, několik dní poté, co Trump nařídil Delta Force „vydat“ venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Trump sdílel odkazy, které opakovaly diskreditovaná konspirační tvrzení, že Venezuela zasáhla do voleb v roce 2020 tím, že ovládala volební strojky.
Dříve naznačil podporu těchto teorií v příspěvku, ve kterém odkazoval na podcast o venezuelské teorii a napsal: „Musíme soustředit veškerou naši energii a sílu na VOLEBNÍ PODVODY!!“ Americké ministerstvo spravedlnosti pod vedením Trumpa začalo loni vyšetřovat tuto dávno zdiskreditovanou venezuelskou teorii.
Zatímco ústředním principem doktríny America First hnutí Maga je averze vůči zahraničním válkám, další základní posedlostí hnutí Maga je zkoumání Trumpových volebních stížností.
Zatímco tvrzení o Venezuele nejsou odborníky považována za věrohodná, Írán byl skutečně obviněn z volebního zasahování, a to i mainstreamovými představiteli z éry Bidena.
V srpnu 2024, v nejžhavější fázi prezidentské kampaně, úředníci uvedli, že Írán je zodpovědný za hacknutí interních záznamů Trumpovy kampaně, které byly zřejmě zaslány novinářům. Jeden dokument obsahoval výzkum týkající se JD Vance. FBI, ODNI a CISA napsaly, že Írán provedl hack „s cílem poškodit kampaň bývalého prezidenta Trumpa“, a uvedly, že zpravodajská komunita „je přesvědčena, že Íránci se prostřednictvím sociálního inženýrství a dalších snah snažili získat přístup k osobám
Je také pravda, že v roce 2020 úředníci uvedli, že Írán stál za podivným incidentem s falešnými e-maily, kdy voliči registrovaní u Demokratické strany dostali výhružné e-maily s výzvou, aby hlasovali pro Trumpa. E-maily byly hrubě zfalšovány, aby vypadaly, jako by pocházely od krajně pravicové skupiny Proud Boys, ale nakonec byly vysledovány do Íránu.
Navzdory tomu neexistují žádné známé důkazy o tom, že Írán skutečně hrál klíčovou roli v Trumpově volební porážce v roce 2020. Mezi věřícími je však Írán také aktérem některých z nejbizarnějších konspiračních teorií. Nedávná kniha s názvem Stolen Elections (Ukradené volby), která opakovala obvinění vůči Venezuele, uvedla Írán mezi zeměmi, které údajně pomáhají Venezuele na dálku manipulovat volby. „Írán,“ uvádí kniha, „poskytuje technické poradenství a počítačové inženýry“
