Vtělený Alláh a iluze demokratů o Macinkově projevu v OSN
1. 3. 2026 / Boris Cvek
Vondra také upozornil, že v Íránu bylo nedávno zavražděno několik desítek tisíc lidí. Moc jsem neporozuměl tomu, co tím chce říci. Možná tím měl na mysli, že ty desítky tisíc lidí zavraždil ten Bůh, který je nyní mrtev, takže je třeba přijmout jeho smrt a zavést nový režim. Připustil ovšem, že úvahy o tom, co bude v Íránu, je věštění z křišťálové koule.
Ministr zahraničí Macinka (motoristé) zmínil možnost nastolení režimu gard, což by podle něj mohlo znamenat velkou válku. Takže vida, ty desítky tisíc lidí zmasakrovaly asi nějaké gardy a pravděpodobně tam ještě jsou. A možná budou vládnout a mít nové vtělení Boha, tedy vlastně ajatolláha. Ostatně pan Dvořák (STAN) zavzpomínal na to, jak byl v Bagdádu, když padl tamější diktátor, a jak to dopadlo. Ostatně Chameneí, na rozdíl od Husajna, ve svých 86 letech padl vlastně v očích mnoha lidí jako hrdina – možná lepší smrt si přát nemohl.
Poslanec Fiala (SPD) upozornil na rizika ekonomická, migrační a bezpečnostní (terorismus), která z napadení Íránu plynou. Dozvěděli jsme se i od moderátora, že cena ropa může dramaticky stoupat (ale pan Vondra nám dal naději, že Čína to nepřipustí). Putinovi to asi moc vadit nebude, kdyby ropa zdražila. Poslanec Dvořák (STAN) nám zase vysvětlil, že válka v Íránu Rusku neublíží, spíše pomůže. Rozhodně je pravda, že pokud tématem dnešních Otázek V. Moravce mělo být výročí ruské agrese na Ukrajině, útok na Írán to téměř přebil.
Přesto když po půlhodině přišla řeč na Ukrajinu, došlo k spektakulárnímu představení, které dalo na Írán zapomenout. Začalo to velmi smířlivě: ministr zahraničí Macinka měl i podle opozice skvělý projev v OSN, zaměřený proti Rusku. Úplně se nad ním rozplývali Vondra i Dvořák. Jenže Fiala už tak spokojený nebyl a chtěl, aby tlak na ukončení války byl nejen od Macinky zaměřen jak na Putina, tak ale i hlavně na Zelenského. Ten je podle Fialy, ostatně i podle Trumpa, ten hlavní problém.
A nyní k překvapení asi všech začal Macinka vysvětlovat, že jeho projev byl ve skutečnosti k Putinovi vstřícný, že neříkal nic – na rozdíl od opozice – o zločinech, genocidě, Hitlerovi. Začali si notovat s Fialou, až Vondra i Dvořák učinili každý svůj pokus o interpretaci Macinkova projevu v OSN. Což pak vyvrcholilo ve spor s Fialou o tom, co je to vlastně mír a kapitulace. Fiala rozhodně kapitulaci Ukrajiny nechce. Chce jen, aby se vzdala území, jinak prý na tom bude v důsledku pokračující války stále hůře.
Zmíním ještě začátek druhé hodiny, kdy Vondra vysvětloval, že už jsme jako ČR v EU vedeni kvůli postojům Babišovy vlády k podpoře Ukrajiny a ke zbrojení mezi země jako Maďarsko a Slovensko. Prý s ohledem na to, že Czech začíná na „C“, jsme dokonce v abecedním seznamu těch zemí jako první. Vondra nám dával za vzor ve zbrojení Maďarsko. Jen si asi nevšiml, že Maďarsko zbrojí proti Ukrajině (Orbán přece vyhlásil, že Maďarsku hrozí vojenský útok ze strany Ukrajiny).
V polovině druhé hodiny pak proběhla zajímavá debata o tom, co udělala minulá vláda pro Ukrajince vs. pro tzv. naše lidi. Nikdo nezmínil zprávu z České televize, že Ukrajinci jsou stále více u nás novodobými otroky a mnoho důkazů o tom, že minulá ždímala i chudé Čechy (dokonce tak, že ředitelka Finanční správy prohlásila veřejně, že všechny daně jsou u nás nastaveny ve prospěch bohatých, a bankéřka Horská v Otázkách V. Moravce v září 2024 sdělila, že máme extrémně vysoké zdanění nízkopříjmových) . Vondra si užil dokonce iluzi o tom, že místo Čechů, kteří nerodí (nejvíce klesla ochota mít děti mezi chudými), budou rodit Ukrajinci.
Ukrajinci u nás jako otroci:
▶ S příchodem uprchlíků z Ukrajiny sílí novodobé otroctví — ČT24 — Česká televize
Ředitelka Finanční správy o daních:
Je to horší a horší, říká šéfka daňové správy o nespravedlivém zdanění lidí - Seznam Zprávy
