Proč silné mezinárodní protesty proti izraelskému vraždění v Gaze a jen menší proti vraždění v Íránu?
1. 3. 2026
Jan Čulík
Fabiano Golgo se zajímavě zamýšlí nad tím
, proč celý svět (v podstatě s výjimkou České republiky, kde se ozvalo jen pár lidí) ostře protestoval proti izraelskému vyvražďování civilistů a dětí v Gaze, ale už neprotestoval proti zabití tisíců nevinných lidí diktátorským režimem v Íránu.
Není to úplně přesné konstatování, neboť nějaké demonstrace proti vraždění v Íránu se také konaly, určitě v Británii. Fabiano Golgo viní z rozhořčení nad izraelským vražděním a z údajné absence rozhořčení nad vražděním civilistů v Íránu ideologii. Je to zajímavý argument, nad nímž je potřeba se zamyslet.
Zaprvé, jak jsem se už zmínil, není pravda, že by se nekonaly žádné demonstrace proti vraždění v Íránu. A HLAVNĚ, mezinárodní sdělovací prostředky přinesly množství informací o vraždění v Íránu, po celou řadu dní.
Nemyslím si, že menši počet protestů proti vraždění v Íránu ve srovnání s izraelským vražděním v Gaze byl nutně stoprocentně motivován ideologií.
Občané Západu přirozeně v první řadě protestují proti jednání svých vlastních vlád. A izraelské vraždění v Gaze a na Západním břehu Jordánu páchá "západní", údajně "demokratická" (i když to už dlouho není tak úplně pravda, protože je ultrapravicová) izraelská vláda za nekritické a vydatné podpory Trumpovy vlády Spojených států. Zdá se přirozené, že občané Západu budou v první řadě protestovat proti problematickému jednání vlastních vlád.
Proč protestovali méně proti vyvražďování pokojných civilních demonstrantů v Íránu? Potíž je, že za diktaturu v Íránu není Západ odpovědný, a západní demonstranti tedy zjevně nepociťovali za toto vraždění tak silnou odpovědnost jako za izraelské vraždění, podporované jejich vlastními vládami. Co také proti íránskému vraždění dělat? Podle mezinárodního práva je trestným činem provést invazi do nějakého státu jen proto, že tam vládne kriminální režim. Tento trestný čin Trump právě spáchal, když v sobotu zahájil bombardování Íránu. Právě proto nebyly demonstrace proti íránskému vraždění tak silné jako demonstrace proti izraelskému vraždění v Gaze. Myslíte si, že lidé na Západě měli demonstrovat za požadavek, aby Západ porušil Ženevské dohody a mezinárodní právo platné od ukončení druhé světové války a provedl nezákonnou invazi do Íránu? Což kriminálník Trump nakonec přece jen provedl.
A já bych chtěl dodat, že existuje ještě jeden zcela brutálně vražedný konflikt, proti němuž se skoro vůbec nedemonstrovalo a ani - snad hlavně s výjimkou britských Channel 4 News, které mají na místě reportéry - se to pořádně ani nedostalo do zpráv. Jde o brutální vyvražďování civilistů v Súdánu. Jenže, zase - za to nenesou v podstatě odpovědnost žádné západní státy, i když by byly zcela na místě demonstrace proti nečinnosti západních vlád v této věci. Jenže pro normálního občana Západu, stejně jako pro občana České republiky, je tato válka nesrozumitelná a složitá, ještě zvlášť proto, že je to jakási zástupná válka mezi Saúdskou Arábií a Emiráty, které podporují každý jinou stranu v tomto konfliktu. Kromě toho tu hraje asi roli rasismus a evropský nezájem o Afriku... Ideologie to nebude.
