Trump dostal svou CNN
28. 2. 2026 / Fabiano Golgo
Kontrola nad zpravodajstvím není jako kontrola nad továrnou na auta. Když kontrolujete továrnu na auta, kontrolujete, kolik aut vyjede z linky. Když kontrolujete zpravodajství, kontrolujete, co si lidé myslí. Co si myslí o svých politicích. Co si myslí o světě. Co si myslí o pravdě.
A právě tady začíná problém, který sahá mnohem hlouběji než k tomuto oznámení.
Donald Trump, muž, který udělal z lži politický program, se netajil tím, že CNN nenávidí. Nazýval ji "nepřítelem lidu". Dělal si legraci z mrtvých novinářů. A teď, s pomocí mužů, kteří mají hluboko do kapsy, dosáhl toho, o čem snil: CNN přechází do rukou lidí, kteří jsou mu nakloněni.
Jsem velmi rád, že Ted Turner, kontroverzní rebel a otec CNN, trpí pokročilým stádiem Alzheimerovy choroby a nemůže tak být svědkem vraždy svého dítěte.
