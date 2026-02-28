Trump dostal svou CNN

28. 2. 2026 / Fabiano Golgo

Včera se v New Yorku stalo něco, co tuto představu definitivně pohřbívá. A není to poprvé, co se tak děje. Jenomže tentokrát je ten pohřeb okázalejší. Účastní se ho totiž lidé, kteří si objednali i smuteční řeč. David Ellison, syn Larryho Ellisona, jednoho z nejbohatších mužů planety, přebírá kontrolu nad Warner Bros. Discovery. Spolu s tím přebírá i kontrolu nad CNN. A aby toho nebylo málo, část peněz na tento nákup přichází ze Saúdské Arábie. Ze země, kde se novináři ještě nedávno rozřezávali na kousky v konzulátech.

 
Kontrola nad zpravodajstvím není jako kontrola nad továrnou na auta. Když kontrolujete továrnu na auta, kontrolujete, kolik aut vyjede z linky. Když kontrolujete zpravodajství, kontrolujete, co si lidé myslí. Co si myslí o svých politicích. Co si myslí o světě. Co si myslí o pravdě.

A právě tady začíná problém, který sahá mnohem hlouběji než k tomuto oznámení.

Donald Trump, muž, který udělal z lži politický program, se netajil tím, že CNN nenávidí. Nazýval ji "nepřítelem lidu". Dělal si legraci z mrtvých novinářů. A teď, s pomocí mužů, kteří mají hluboko do kapsy, dosáhl toho, o čem snil: CNN přechází do rukou lidí, kteří jsou mu nakloněni.


Jsem velmi rád, že Ted Turner, kontroverzní rebel a otec CNN, trpí pokročilým stádiem Alzheimerovy choroby a nemůže tak být svědkem vraždy svého dítěte. 

