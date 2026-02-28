Británie nepovažuje útok na Írán za legální
28. 2. 2026
One further point.— Peter Oborne (@OborneTweets) February 28, 2026
This illegal war has been launched by a convicted felon and a fugitive from international justice, wanted for alleged war crimes. https://t.co/JzNGwiPJPM
Spojené království by se nemělo nechat vtáhnout do konfliktu na Blízkém východě, uvedla vysoká představitelka labouristické strany.
Emily Thornberry, předsedkyně zahraničního výboru Dolní sněmovny, v pořadu Today na BBC Radio 4 uvedla, že si nemyslí, že údery USA a Izraele jsou legální.
Řekla: „Pokud vím, nejsme do toho zapojeni. Británie nesouhlasila s účastí v této akci a myslím si, že je to správné rozhodnutí. Nemyslím si, že pro tuto akci existuje právní základ.“
Dodala: „Nebyli bezprostředně ohroženi, a proto je těžké najít právní ospravedlnění.“
Na otázku, zda by se Spojené království mělo bránit vtažení do konfliktu, Dame Emily odpověděla: „Rozhodně ano, pokud nebudeme sami napadeni, což, jak jsem již řekla, bohužel dnes ráno nevíme, zda se stane, protože může dojít k útokům Íránců na západní základny v Perském zálivu, a pak se situace může změnit.
„Prostě to nevíme.“
Bývalý poradce pro národní bezpečnost Spojeného království uvedl, že údery USA a Izraele proti Íránu nebyly „legální v tom smyslu, jak by to uznávalo Spojené království“.
Lord Peter Ricketts v pořadu Today na BBC Radio 4 řekl: „Myslím si, že nic z toho není v žádném smyslu legální v tom smyslu, jak by to uznávalo Spojené království.
„Ve skutečnosti neexistovala žádná bezprostřední hrozba pro USA. Jedná se o akci, kterou se rozhodli podniknout, nebo do ní byli vtaženi Izraelci.“
Lord Ricketts dodal, že izraelská vláda „předběhla jakékoli riziko, že by americko-íránská jednání vedla k nějaké dohodě o jaderném programu“.
Íránský nejvyšší vůdce a prezident byli terčem útoku
Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí a prezident Masúd Pezeškian byli terčem americko-izraelských útoků, sdělil izraelský představitel deníku Times of Israel.
Terčem útoků byli také další vysoký představitelé režimu a vojenští velitelé, dodal představitel, aniž by uvedl jména. Výsledky útoků jsou zatím nejasné, uvedl představitel.
Předpokládá se, že Chameneí není v Teheránu a byl převezen na bezpečné místo.
Íránská agentura Tasnim s odvoláním na zdroj blízký prezidentské kanceláři uvedla, že Pezeshkian je „v plném zdraví“.
Íránská nejvyšší rada národní bezpečnosti vydala prohlášení, v němž vyzývá občany, aby se pokusili opustit Teherán a další velká města, která čelí útoku. Během desetidenní války v červnu loňského roku došlo k velkému exodu z Teheránu, přičemž mnoho lidí zamířilo za svými rodinami na venkov. Je také možné, že úřady se obávají obnovení pouličních protestů, protože diaspora vyzývá k jejich obnovení.
Prohlášení zní:
Podle informací získaných od těchto dvou zkorumpovaných režimů budou jejich operace pokračovat v Teheránu a některých dalších městech. Proto, pokud je to možné, cestujte do jiných center a měst, abyste se vyhnuli zlovolnosti těchto dvou režimů, a zachovejte přitom klid.
Vláda trvá na tom, že „připravila vše, co společnost potřebuje, a není třeba se obávat o zásobování veřejných potřeb. Lidé by se měli vyhýbat davům v nákupních centrech, protože to pro ně může představovat riziko“.
Dále se v něm uvádí: „Školy a univerzity budou až do odvolání uzavřeny, banky budou pokračovat v provozu a vládní úřady budou fungovat na 50 % kapacity.“
Další útok uprostřed jednání ohrožuje šance Íránu brát Trumpa vážně
Útok Izraele a USA na Írán byl plánován měsíce, ale načasování uprostřed jednání mezi Íránem a USA opět vyvolá otázky, zda Washington někdy vážně uvažoval o uzavření dohody s Teheránem.
V červnu loňského roku Izrael, později s podporou USA, zahájil desetidenní útok na Írán, a to pouhé tři dny předtím, než se Írán a USA měly setkat k šesté sérii jednání.
Tento útok uprostřed druhého kola jednání tedy musí zničit šance, že íránský režim někdy vezme nabídku USA k jednání vážně. Byli dvakrát zrazeni. Jak to vyjádřil jeden íránský kanál na Telegramu: „USA znovu zaútočily, zatímco Írán se snažil o diplomacii. Diplomacie s teroristickým státem USA opět nefunguje.“
V Abú Dhabí zahynula jedna osoba, uvádí ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů
Podle ministerstva obrany Spojených arabských emirátů zahynula v Abú Dhabí jedna osoba poté, co bylo zachyceno několik raket vypálených z Íránu.
V prohlášení zveřejněném na sociálních sítích se uvádí:
SAE oznámily, že úspěšně zachytily několik íránských raket mířících na jejich území. Ministerstvo obrany uvedlo, že Spojené arabské emiráty byly dnes terčem zjevného útoku íránskými balistickými raketami. Protiletecká obrana SAE reagovala s vysokou účinností a úspěšně zachytila několik raket. Příslušné orgány se také zabývaly troskami, které dopadly na obytnou oblast v Abú Dhabí, což mělo za následek materiální škody a smrt občana asijské národnosti.
Dále se uvádí:
Íránská poloúřední agentura Fars oznámila, že Íránské revoluční gardy (IRGC) zaútočily na americké základny v Kuvajtu, Spojených arabských emirátech, Kataru a Bahrajnu.
Podle tiskové agentury se jedná o:
Leteckou základnu Al-Udeid v Kataru
Leteckou základnu Al-Salem v Kuvajtu
Leteckou základnu Al-Dhafra ve Spojených arabských emirátech
Pátou flotilu v Bahrajnu
Podle agentury Reuters katarské ministerstvo obrany uvedlo, že zachytilo všechny rakety vystřelené na jeho území, přičemž výbuchy byly hlášeny v hlavním městě Dauhá.
Bahrajn potvrdil, že jeho území bylo terčem raketových útoků, včetně americké námořní základny.
Íránské ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení, v němž útoky odsoudilo jako porušení Charty OSN a vyzvalo všechny státy, zejména islámské, aby americkou agresi důrazně odsoudily, a generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese, aby převzal svou odpovědnost.
V prohlášení se uvádí: „V době, kdy nastala velká zkouška historie, ozbrojené síly Íránské islámské republiky, inspirované velkým epickým dědictvím této země a spoléhající se na všemohoucího Boha, s vírou v příslib božského vítězství a spoléhající se na národní sílu, nebudou váhat bránit naši milovanou vlast ze všech sil.
„Historie je důkazem toho, že Íránci se nikdy nevzdali zahraniční agresi; i tentokrát bude reakce íránského národa rozhodná a agresory donutí litovat svého zločinného činu.“
Ministerstvo uvedlo, že íránský lid bude hrdý na to, že se pokusil udělat vše, co bylo v jeho silách, aby zabránil zločinné agresi diplomatickou cestou.
„Nyní je čas bránit vlast a čelit vojenské agresi nepřítele. Jak jsme slíbili, jsme na obranu připraveni lépe než kdykoli předtím.
„Očekává se, že všechny členské státy Organizace spojených národů, zejména regionální a islámské země, členové Hnutí nezúčastněných zemí a všechny státy, které se cítí odpovědné za mezinárodní mír a bezpečnost, tento akt agrese důrazně odsoudí a přijmou okamžitá a kolektivní opatření k jeho odražení, který nepochybně vystavil mír a bezpečnost regionu a světa bezprecedentní hrozbě.“
Americká námořní flotila „podrobena raketovému útoku“ v Bahrajnu
Bahrajn potvrdil, že pátá flotila amerického námořnictva v Manámě byla napadena.
V krátkém prohlášení prostřednictvím Bahrajnské tiskové agentury národní komunikační centrum země uvedlo: „Servisní centrum páté flotily bylo podrobeno raketovému útoku.
Další podrobnosti budou poskytnuty v příslušnou dobu.
Veřejnost se vyzývá, aby se řídila pokyny vydanými příslušnými úřady a informace získávala pouze z oficiálních zdrojů.“
Íránská poloúřední agentura Fars oznámila, že Írán provedl raketové útoky na americkou základnu v Bahrajnu.
Velitelství páté flotily amerického námořnictva se nachází v hlavním městě Manáma.
Země Perského zálivu uzavřely svůj vzdušný prostor
Katar, Kuvajt a Spojené arabské emiráty uzavřely svůj vzdušný prostor poté, co se objevily zprávy o výbuchech v celé oblasti.
- USA zahájily v Íránu „rozsáhlé bojové operace“ s cílem eliminovat „bezprostřední hrozby“ ze strany íránského režimu, oznámil v sobotu Donald Trump.
- Operace je „rozsáhlá a pokračuje“, uvedl americký prezident ve videu na sociálních sítích a slíbil, že použije „drtivou sílu a ničivou moc“, aby zničil íránské rakety a zajistil, že Írán nebude moci vyvinout jadernou zbraň.
- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že cílem útoků je „odstranit existenční hrozbu“ představovanou íránským režimem, a vyzval íránský lid, aby svrhl vládu.
- Krátce předtím Izrael oznámil, že zahájil „preventivní“ údery na Írán.
- V Izraeli zazněly sirény, když izraelská armáda oznámila, že Írán odpálil „salvu raket“ jako odvetu.
- Výbuchy byly slyšet v Teheránu, hlavním městě Íránu, kde byl na obzoru vidět stoupající kouř, a v několika dalších městech. Írán uzavřel svůj vzdušný prostor.
- „Hodina vaší svobody se blíží,“ řekl Trump íránským občanům a vyzval je, aby „převzali vládu“, jakmile operace skončí.
- Jednání mezi USA a Íránem o jaderném programu Teheránu skončila v pátek bez výsledku s návrhem, že další diskuse se budou konat příští týden. Trump řekl, že není „spokojen“ s průběhem jednání.
- Nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí není v Teheránu a byl převezen na bezpečné místo, sdělil v sobotu agentuře Reuters jeden z úředníků.
Útok USA na Írán odhalil „pravou tvář“ Donalda Trumpa, uvedl Dmitrij Medveděv v jedné z prvních reakcí z Moskvy.
Medveděv, místopředseda ruské bezpečnostní rady a bývalý prezident, obvinil Washington z využívání jednání s Teheránem jako záminky pro vojenskou akci.
„Nikdo nikdy neměl skutečný zájem o jednání,“ napsal na Telegramu.
Společný útok USA a Izraele na Írán dostal Vladimira Putina do velmi obtížné situace.
Teherán je jedním z nejvěrnějších spojenců Moskvy a podporoval ruské válečné úsilí na Ukrajině dodávkami dronů a raket.
Írán mezitím nedávno podepsal s Ruskem dohodu o dodávkách zbraní, na jejímž základě získá tisíce moderních raket odpalovaných z ramene, aby posílil svou protivzdušnou obranu.
Ale i přes riziko ztráty klíčového spojence je nepravděpodobné, že by Putin přímo konfrontoval Trumpa. Lídr Kremlu si ho nechce znepřátelit, protože jeho podporu považuje za klíčovou pro zvýšení
Íránští představitelé jsou „hlavním cílem“ útoků USA a Izraele
Íránští představitelé jsou hlavním cílem útoků USA a Izraele na Írán, sdělily zdroje agentuře Reuters a deníku New York Times.
Tři izraelští představitelé obeznámení s touto záležitostí uvedli, že pokud USA a Izrael chtějí zabít nejvyšší íránské představitele, museli se o to pokusit v první vlně útoků, informoval New York Times.
Výbuchy byly nyní hlášeny v Kuvajtu, dalším místě s několika americkými vojenskými základnami. Podle některých odhadů je v zemi rozmístěno až 13 500 amerických vojáků.
K seznamu leteckých společností, které po útocích na Írán zrušily lety (viz zde), se přidala společnost Air France, která dnes pozastavila lety do Tel Avivu a Bejrútu.
Různá média informují o výbuších v Bahrajnu a Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech, kde se nacházejí americké vojenské základny. Tyto zprávy zatím nebyly potvrzeny.
Úřady v Kataru – dalším místě, kde se nachází americká vojenská základna – vydaly podle Al Jazeery varování prostřednictvím mobilních telefonů, v nichž vyzývají lidi, aby zůstali doma. Dříve katarské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho protivzdušná obrana zachytila íránskou raketu.
„Žádné červené čáry“ v reakci Íránu na útoky, říká úředník
Vysoký íránský úředník řekl, že v reakci režimu na izraelské a americké útoky na Írán nebudou „žádné červené čáry“.
„Izraeli jasně říkáme, aby se připravil na to, co přijde,“ řekl úředník Al Jazeera.
„Naše reakce bude veřejná a nebudou žádné červené čáry... Všechny americké a izraelské aktiva a zájmy na Blízkém východě se staly legitimními cíli.“
Zrušené lety a uzavřený vzdušný prostor v regionu
- Wizz Air zrušil všechny lety do a z Izraele, Dubaje a Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech a Ammánu v Jordánsku, a to s okamžitou platností do 7. března.
- Lufthansa pozastavila lety do a z Dubaje, Tel Avivu v Izraeli, Bejrutu v Libanonu a Muscat v Ománu na tento víkend.
- KLM zrušila lety z Amsterdamu do Tel Avivu.
- Oman Air pozastavil všechny lety do Íránu a Izraele.
- Kuvajt pozastavil všechny lety do Íránu až do odvolání.
- Izrael zrušil všechny civilní lety a uzavřel svůj vzdušný prostor.
- USA zahájily v Íránu „rozsáhlé bojové operace“, jejichž cílem je eliminovat „bezprostřední hrozby“ ze strany íránského režimu, oznámil v sobotu Donald Trump.
- Operace je „rozsáhlá a pokračuje“, uvedl americký prezident ve videu na sociálních sítích a slíbil, že použije „drtivou sílu a ničivou moc“, aby zničil íránské rakety a zajistil, že Írán nebude moci vyvinout jadernou zbraň.
- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že cílem útoků je „odstranit existenční hrozbu“ představovanou íránským režimem, a vyzval íránský lid, aby svrhl vládu.
- Krátce předtím Izrael oznámil, že zahájil „preventivní“ útoky na Írán.
- V Izraeli zazněly sirény, když izraelská armáda oznámila, že Írán odpálil „salvu raket“ jako odvetu.
- Výbuchy byly slyšet v Teheránu, hlavním městě Íránu, kde byl na obzoru vidět stoupající kouř, a v několika dalších městech. Írán uzavřel svůj vzdušný prostor.
- „Hodina vaší svobody se blíží,“ řekl Trump íránským občanům a vyzval je, aby „převzali vládu“, jakmile operace skončí.
- Rozhovory mezi USA a Íránem o jaderném programu Teheránu skončily v pátek bez výsledku s návrhem, že další diskuse se budou konat příští týden. Trump řekl, že není „spokojen“ s průběhem diskusí.
- Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí není v Teheránu a byl převezen na bezpečné místo, sdělil v sobotu agentuře Reuters jeden z úředníků.
Netanjahu: Útoky na Írán mají odstranit „existenciální hrozbu“
Netanjahu řekl, že útoky na Írán mají za cíl odstranit „existenciální hrozbu“, a poděkoval svému „velkému příteli“ Trumpovi.
Uvedl:
Izrael a Spojené státy zahájily operaci s cílem odstranit existenční hrozbu, kterou představuje teroristický režim v Íránu. Děkuji našemu velkému příteli, prezidentu Donaldu Trumpovi, za jeho historické vedení.
Netanjahu: Útoky USA a Izraele proti Íránu umožní Íráncům svrhnout režim ajatolláha
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vydal nahraný projev k národu, ve kterém uvedl, že společné útoky USA a Izraele proti Íránu umožní íránskému lidu svrhnout režim a vytvořit „svobodný Írán usilující o mír“.
Řekl:
Po 47 let ajatolláhův režim volal „Smrt Izraeli“, „Smrt Americe“. Prolil naši krev, zavraždil mnoho Američanů a vyvraždil svůj vlastní lid. Nesmíme dovolit, aby se tento vražedný teroristický režim vyzbrojil jadernými zbraněmi, které mu umožní ohrozit celé lidstvo.
Je čas, aby všichni obyvatelé Íránu – Peršané, Kurdové, Ázerbájdžánci, Balúčové a Akhvachové – se zbavili břemene tyranie a vytvořili svobodný a mírumilovný Írán.
Netanjahu řekl, že tato operace umožní íránskému lidu „uchopit svůj osud“.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse