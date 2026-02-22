Lži o české podpoře Ukrajiny
22. 2. 2026
čas čtení 2 minuty
Pozn. JČ: Všichni nemyslivě chválí sobotní demonstrace v ČR na podporu Ukrajiny. Jaksi si neuvědomují, jak neuvěřitelně pokrytecké byly. Jestliže prezident a všichni vyjadřují podporu Ukrajině a protestují proti Putinově vraždění, a zároveň ignorují daleko horší vraždění izraelských válečných zločinců v Gaze a na Západním břehu Jordánu (Izraelci v Gaze vyvraždili 20 000 dětí, to se ani Putinovi na Ukrajině nepodařilo!), diskredituje to obrovským pokrytectvím bohužel i tu českou podporu pro Ukrajinu. Není možné zastávat postoj selektivního humanismu.
A kromě toho, píše Dan Přibáň:
Protože se obávám, že to na demonstraci na podporu Ukrajiny nezaznělo, je třeba to říci alespoň mimo ni.
Minulá vláda hrdinský boj Ukrajinců a utrpení Ukrajiny pod okupací Ruska zneužívala k získávání politických bodů a podpora Ukrajiny nebyla zdaleka taková, jak se vláda tvářila.
Přímá podpora Česka Ukrajině byla při přepočtu na HDP mnohem nižší, než se minulá vláda tvářila. I Slovensko podpořilo Ukrajinu při přepočtu na HDP více, než Česko.
Ne každý si pak uvědomuje, že ona tolik opěvovaná Muniční iniciativa, nebyly české dodávky zbraní pro Ukrajinu, ale zprostředkovávní obchodu s Ukrajinou pro zbrojaře.
Proto se v ní tolik angažoval Tomáš Pojar, poradce premiéra Fialy s velice silnými vazbami na zbrojní průmysl, především na zbrojního oligarchu Strnada.
Strnad v posledních letech radikálně zbohatl, přeskočil i Babiše a stal se nejbohatším Čechem.
Česko je v klietelistickém kapitalismu, tedy kapitalismu napojeném na stát, druhé na světě.
První je Rusko.
O tom, jak minulá vláda neudělala nic proti ruské hybridní válce a jak hodila zákon o dezinformacích pod stůl, se snad nemá smysl ani rozepisovat.
Stejně jako připomínat, že za minulé vlády jsme většinu ropy i plynu odebírali z ruských zdrojů.
Ukrajina potřebuje naši podporu, ruské hybridní válce je nutné se postavit.
A proto je třeba stejně se postavit těm, kdo Ukrajinu podporovat nechtějí, jako se nenechat obelhat těmi, kdo si z Ukrajiny udělali nástroj pro získávání politických bodů.
1120
Diskuse