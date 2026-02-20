Chodorkovskij: Pro Putina je válka hlavním faktorem vnitřní stability Ruska

20. 2. 2026

Pro Putina je válka hlavním faktorem vnitřní stability. Bez ní jeho režim nefunguje. Začalo to v roce 1999 druhou čečenskou válkou a teroristickými útoky v Rusku, pokračovalo v letech 2007–2008 válkou s Gruzií, v roce 2014 anexí Krymu a od roku 2022 se válka stala naprosto nedílnou součástí Putinova systému.

Proto bez ohledu na okolnosti potřebuje válku. A problém není tolik v lidech, kteří jsou zvyklí bojovat a dostávat za to hodně peněz, a ani v těch, kteří se integrovali do výroby vojenských produktů. Hlavní problém je jiný – bude nutné vysvětlit ostatním občanům Ruska, proč ekonomika země neroste už 10 let a proč životní úroveň v průměru klesá.

Dokud válka pokračuje, toto vysvětlení funguje. Až válka skončí, nebude co vysvětlovat. Proto je Putinovým způsobem jednání nová válka. Neunikne tomu.

A pokud Evropa bude vypadat jako nafouklý ježek, kterého nelze napadnout zdroji, které má Putin, vyřeší své vnitřní problémy pomocí další války. Podle mého názoru o tom není pochyb.

