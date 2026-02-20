Chodorkovskij: Pro Putina je válka hlavním faktorem vnitřní stability Ruska
20. 2. 2026
čas čtení 1 minuta
Proto bez ohledu na okolnosti potřebuje válku. A problém není tolik v lidech, kteří jsou zvyklí bojovat a dostávat za to hodně peněz, a ani v těch, kteří se integrovali do výroby vojenských produktů. Hlavní problém je jiný – bude nutné vysvětlit ostatním občanům Ruska, proč ekonomika země neroste už 10 let a proč životní úroveň v průměru klesá.
Dokud válka pokračuje, toto vysvětlení funguje. Až válka skončí, nebude co vysvětlovat. Proto je Putinovým způsobem jednání nová válka. Neunikne tomu.
A pokud Evropa bude vypadat jako nafouklý ježek, kterého nelze napadnout zdroji, které má Putin, vyřeší své vnitřní problémy pomocí další války. Podle mého názoru o tom není pochyb.
Zdroj v ruštině: ZDE
