Channel 4 News: Bývalý princ Andrew zatčen
20. 2. 2026
Občan: Vaše Veličenstvo, jak se cítíte po zatčení svého bratra?
Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 19. února 2026, 19 hodin: Zákon musí být dodržen, říká král a slibuje, že bude i nadále sloužit lidu po prvním zatčení člena královské rodiny za více než tři století. Dobrý večer od Buckinghamského paláce v tento klíčový a historický den pro monarchii. Policie z Thames Valley dnes ráno zatkla bývalého prince na panství Sandringham, kam ho nedávno král donutil přestěhovat se. Pokud víme, zůstává v policejní vazbě a může být zadržován až do zítřejšího rána pro podezření ze zneužití úřední moci. Stalo se tak po zveřejnění e-mailů, které údajně dokazují, že poslal vládní dokumenty finančníkovi Jeffrey Epsteinovi o svých oficiálních cestách jako obchodní vyslanec Spojeného království. Jak se konečně rozběhla mašinérie spravedlnosti, po letech obvinění, která Andrew popíral, jaký dopad to bude mít na monarchii, která nyní čelí obtížným otázkám o tom, co věděla, jakou roli bude hrát ve vyšetřování, a dokonce i o roli královny Alžběty, která tak dlouho tolerovala Andrewův životní styl? Američané, kteří také vedou vyšetřování, nám sdělili, že také chtějí odpovědi.
Americký poslanec: "Andrew Mountbatten-Windsor tvrdí, že neudělal nic špatného. V celé této kauze se nedopustil žádného trestného činu. A pokud je tomu tak, skvělým způsobem, jak očistit své jméno, je přijít a promluvit si s námi.
Moderátor: Krátce po 10. hodině dnes dopoledne přišlo potvrzení od policie z Thames Valley, že detektivové zatkli více než šedesátiletíého muže z Norfolku pro podezření ze zneužití úřední moci. Andrew Mountbatten-Windsor od svého katastrofálního rozhovoru v pořadu Newsnight v roce 2019 mlčel, popíral veškeré provinění, ale odmítal odpovídat na otázky. Dnes na policejní stanici musel tak učinit pod dohledem. Tady je náš politický redaktor Gary Gibbon.
Záběry zahraničních televizí:
Bývalý člen britské královské rodiny byl nyní zatčen.
Bratr krále Karla byl zatčen. Alexa Principe Andrea Perry.
Královská rodina dnes reprezentuje Británii po celém světě.
Mimo Nigérii: Byl zatčen Andrew Mountbatten Winslow.
Reportér: Dnes ráno kolem 8. hodiny přivezlo 6 neoznačených policejních vozů policisty v civilu do domu v Sandringham Estate, kde Andrew žije od té doby, co ho král vyhodil z jeho rozlehlého domu ve Windsoru. Ve stejnou dobu dorazila policie do Royal Lodge Windsor, aby prohledala i tuto vilu a hledala důkazy. Policie nezveřejnila jméno muže kolem šedesátky, který byl zatčen a odvezen k výslechu. Král to však učinil ve svém prohlášení. Král napsal: „S nejhlubším znepokojením jsem se dozvěděl o Andrewovi Mountbattenovi Windsorovi a podezření z pochybení ve veřejné funkci. Nyní bude následovat úplný, spravedlivý a řádný proces, v jehož rámci bude tato záležitost vyšetřena příslušným způsobem a příslušnými orgány. Jak jsem již řekl, mají v této věci naši plnou a bezvýhradnou podporu a spolupráci."
Reportér: Andrew strávil několik hodin ve vazbě a byl vyslýchán policií. Očití svědci uvedli, že policejní vozidlo, ve kterém byl odvezen, sledovali Andrewovi vlastní policejní ochránci v samostatném autě. Král údajně nebyl předem informován o tom, že jeho bratr bude zatčen.
Občan na ulici králi Karlovi: Máte nějakou reakci na zatčení svého bratra, pane? Vaše Veličenstvo, jak se cítíte po zatčení svého bratra?
Reportér: Policie velmi pečlivě zvážila to, co historici považují za první zatčení vysokého člena královské rodiny od 17. století. Záplava důkazů z Epsteinovy dokumentace naznačuje, že Andrew, jako princ Andrew, jako obchodní vyslanec, vědomě zneužil své funkce. Na Štědrý den v roce 2010 poslal Andrew Jeffrey Epsteinovi, jak sám přiznal, důvěrnou zprávu z vládních kruhů o ložiscích zlata a uranu v provincii Helmand v Afghánistánu. Bylo to něco málo přes dva týdny poté, co se Andrew vrátil z návštěvy Epsteina v New Yorku, o které později tvrdil, že šlo o návštěvu, jejímž cílem bylo čestně ukončit jejich přátelství. V červenci 2010, dva roky po Epsteinově odsouzení za pedofilii, poslal Andrewův hlavní poradce e-mail o zřízení malé investiční, vysoce soukromé kanceláře pro movité jednotlivce zaměřené na Číňany. Vypadá to jako společný ziskový podnik Epsteina a Andrewa. E-mail navrhuje, "abychom velmi diskrétně zapojili prince Andrewa a využili jeho auru a kontakty".
Stejnou rychlostí, jakou jsme viděli u některých kontaktů lorda Mandelsona s Jeffreyem Epsteinem, dorazily do Epsteinovy schránky zprávy o Andrewových vládních návštěvách Vietnamu, Hongkongu a Shenženu v Číně. Byly do 5 minut přeposlány Jeffrey Epsteinovi. Někteří říkají, že policie měla jednat mnohem rychleji, aby sepsala výpovědi nebo zvážila vyšetřování obvinění ze sexuálního napadení a obchodování s lidmi, která se objevila již několik let před zveřejněním nejnovějších Epsteinových fotografií a e-mailů.
Bývalý policejní vyšetřovatel: Když je údajnou obětí stát, dochází k přesunu moci směrem k někomu, kdo je u moci. Ale když je obětí žena, nebo údajná oběť, postupuje se směšně pomalu. Policie, která složila přísahu koruně, může v příštích týdnech předat spis korunní prokuratuře. Jakýkoli případ by se dostal k korunnímu soudu, což by mohlo skončit v jedné z věznic Jeho Veličenstva.
"Jaká je vaše reakce na zatčení vašeho bratra, Vaše Královská Výsosti?"
Princ Andrew před lety: "V mém případě to rozhodně nedělám pro své vlastní dobro. Nedostávám za to žádnou odměnu. Vše se děje jménem Spojeného království. Nedělám to pro sebe. Kdybych to dělal, nerozděloval bych si svůj čas tímto způsobem."
Zahraniční televize: Bývalý princ Andrew byl zatčen.
Reportér: Bývalý princ, jak ho nazývají světová média, možná stejně jako mnoho jiných před ním, obviněných z trestného činu, při výslechu policii řekl málo nebo neřekl nic. Když se ohlédnete za celou touto fází, mají lidé podle vašich zkušeností tendenci na základě právního poradenství prakticky nic neříkat?
Bývalý policejní vyšetřovatel: Ano. Nevědí, co ví policie, a to je obvykle vhodné. Kdybych radil obhájci, řekl bych, že v této fázi neříkejte nic, protože jim nedávejte víc, než už mají. A dostanete další příležitost, budete vyslechnuti v pozdější fázi, kdy budete moci podat úplnější výpověď. Myslím, že to se stane v tomto případě.
Reportér: Nedávné skandály královské rodiny se často točily kolem osobních vztahů. Král si bude bolestně vědom toho, že tento moment zasahuje celý smysl instituce monarchie.
Moerátor: Gary je teď se mnou, takže pokud je stále ve vazbě, viděl už vnitřek cely?
Reportér: Je to docela možné. Vypadá to, že policie chce postupovat podle předpisů. A za těchto okolností by byl umístěn do vazební cely. Byl by prohledán. Možná by mu odebrali vzorek DNA a otisky prstů. A ano, zatímco čekal na svého právníka, protože byl tím vším zaskočen, nečekal to dnes ráno v 8 hodin, mohl klidně sedět v policejní cele s toaletou v posteli a nicím jiným. Takže pokud policie postupuje podle předpisů. Také vás zajímá celá ta záležitost s jeho zatčením.
Moderátor: Lord Mandelson nebyl zatčen, když prohledávali jeho nemovitosti, ale on ano. Je to proto, že chtějí jít ještě dál, postupovat ještě více podle předpisů, v jistém smyslu ho potrestat a ukázat, že s ním nezacházejí nijak výjimečně? Nebo ho skutečně zatkli, aby prohledali jeho nemovitosti, možná proto, že tato vyšetřování jsou ještě pokročilejší než ta s lordem Mandelsonem?
Reportér: To nevíme. Co pravděpodobně víme, je odpověď na tuto otázku. která byla vykřiknuta na krále. Jak se cítíte? Myslím, že můžeme být docela jistí, jak se cítí. Myslím tím, že je tím naprosto zděšen, protože pro něj je jádrem monarchie povinnost, služba a poctivost. Myslím, že královská rodina měla v poslední době několik veřejných střetů s morální poctivostí, ale on si myslel, že povinnost a služba jsou pilíře, které stále existují, a dnes večer se otřásají.
Moderátor: Náš hlavní korespondent Alex Thompson je před Wood Farm v Sandringhamu, domovem Andrewa, kde policisté provádějí prohlídku nemovitosti.
Reportér: Nejprve je třeba říci, že tento zatčený muž je samozřejmě podle současného stavu věcí zcela nevinný. Jedná se o složitou operaci, kterou zřejmě vede policie z Thames Valley. Jejich velitelství se nachází asi 7 nebo 8 mil severně od Oxfordu. To je tříhodinová cesta sem do severního Norfolku. Zapojeno je značné množství policistů, v 8 hodin ráno přijelo 6 neoznačených policejních vozů, aby prohledaly prostory, ale také se dostaly k osobním věcem Andrewa Mountbattena-Windsora, zejména k jeho mobilnímu telefonu a počítačům. Alespoň jeden deník dnes večer informoval, že vláda dostala tip, ministerstvo vnitra předem a tím pádem i premiér. Policie se rozhodla, že to je nejlepší postup v takovémto neobvyklém případě. Ale také je třeba vzít v úvahu, že policie neudělala to, k čemu má pravomoc a co by v takovém případě často udělala, tedy jednoduše pozvat podezřelého, aby přišel a projednal to v oboustranně vhodnou dobu. To však neudělala. Chtěla se tam prostě dostat, zatknout ho, připravit léčku a zachovat prvek překvapení, i když to nebyl útok za úsvitu, ale v 8 hodin, tedy v době, která se tomu blíží. Zkrátka chtěla sestavit skupinu a to také udělala.
Moderátor: Alex Thompson. Nyní se přesuneme k Aishe Tollové v Berkshire.
Reportérka: Toto je adresa v Berkshire, kterou policie zmínila ve svém prohlášení. A jak řekl Alex, jsme asi 3 hodiny od místa, kde se nachází, v panství Sandringham. Ale dovolte mi, abych vám zrekapitulovala, co se zde dnes dříve dělo. Toto je Royal Lodge. Jsme přímo před branami. Soukromá rezidence je ukryta tam vzadu, ale víme, že probíhaly prohlídky a víme, že policie sem chodila dovnitř a ven. Viděli jsme vjíždět vozidla. Royal Lodge je samozřejmě pro Andrewa Monbattena Windsora velmi významná adresa. V tomto sídle s 30 pokoji žil po dvě desetiletí se svou bývalou manželkou Sarah Fergusonovou. Ve Windsoru byl také naposledy vyfotografován, jak jezdí na koni, řídí auto a věnuje se svým záležitostem. To bylo před pár týdny v únoru, než se přestěhoval do Norfolku. Nyní však bude Royal Lodge známá jako královská adresa, kterou prohledávala policie. Zeptala jsem se policie z Thames Valley, zda dokončili prohlídky, jak je prováděli a v jaké fázi se nacházejí, ale neodpověděli.
Moderátor: Nyní se ke mně z centra Londýna připojuje bývalý poradce Yvette Cooperové a specialista na vnitřní záležitosti Danny Shaw. A tady se mnou před Buckinghamským palácem je královská komentátorka Sarah Hewsonová. Sarah, nejprve bych chtěl říct, že „bezprecedentní“ je v médiích nadužívané slovo, ale tohle je bezprecedentní a monumentální.
Sarah Hewson: Absolutně otřesné. Jsme tu na neznámém území. Máme tu bratra krále, osmého v pořadí na trůn, muže narozeného uvnitř zdí Buckinghamského paláce, který dnes tráví své 66. narozeniny v policejní vazbě. Je to obrovská krize pro královskou rodinu, rodinná krize, ale také pro monarchii. A to, co jsme viděli v prohlášení, které král dnes vydal, velmi chladném a velmi vážném prohlášení, byl další pokus distancovat se od Andrewa Mountbattena.
Moderátor: Hodí ho vlkům na pospas? Je obětním beránkem, který má zachránit monarchii.
Sarah Hewson: No, udělali to už v říjnu, když ho zbavili titulů a už není princem, už není vévodou, je to prostě starý Andrew Mountbatten-Windsor. Udělali to znovu v posledních několika týdnech, když ho vyhodili z Royal Lodge do skromnějších prostor na Wood Farm na panství Sandringham. No, dnes je to pro něj mnohem skromnější prostředí.
Moderátor: Danny Shawe, pojďme k vám. Řekněte nám něco o tomto obvinění. Zatím to není obvinění, ale trestný čin, který vyšetřují, a to zneužití úřední moci. Jak snadné je to definovat?
Danny Shaw: Zneužití úřední moci je obtížný trestný čin, který je těžké stíhat a dosáhnout odsouzení. Je to starodávný trestný čin, který sahá několik set let do minulosti. V podstatě se jedná o to, že jste veřejný činitel. Zastáváte pozici ve vládě nebo zastupujete vládu a udělali jste něco tak špatného, že to poškodilo pověst této funkce. Udělali jste to buď úmyslně, nebo z nedbalosti. Byly úspěšné žaloby. Napadají mě vězeňští dozorci a policisté, kteří předávali informace novinářům za peníze, asi před 10, 12 lety, takové trestné činy. A byly i další podobné případy. Je to však obtížné prokázat a jedná se o tak složitý trestný čin, že bude ve skutečnosti zrušen. Existují dva nové trestné činy, které se stanou zákonem, jakmile návrh zákona, který v současné době prochází parlamentem, získá královský souhlas.
Moderátor: Je jasné, že se jedná o veřejného činitele?
Danny Shaw: Myslím si, že policie si v této věci vyžádala právní radu a musela si být zcela jistá, aby ho předvolala k výslechu v rámci tohoto případu. Chápeme, že se to týká jeho působení jako obchodního vyslance zastupujícího Spojené království, který více než deset let cestoval do zahraničí. Myslím si, že si tím byli zcela jisti, než zahájili toto vyšetřování a předvolali ho k výslechu.
Moderátor: Sarah, zjevně se to týká e-mailů, pokud víme, a pochybení ve veřejné funkci. Netýká se to dalších obvinění, která vyšetřuje Thames Valley a která se týkají obchodování s lidmi.
Sarah Hewson: Ne, a pozoruhodné na tom je, že se to objevilo až v lednu v Epsteinově dokumentaci. Máme za sebou roky a roky obvinění z sexuálního pochybení a obchodování s lidmi ze strany Jeffreyho Epsteina. Andrew všechna obvinění popřel, jakékoli pochybení, jakékoli protiprávní jednání.
Moderátor: A které policie nevyšetřovala.
Sarah Hewson: A které policie nevyšetřovala. A co je dnes vlastně smutné, je to, že Andrew byl velmi rychle zatčen na základě obvinění z pochybení ve veřejné funkci. Ale po všechny ty roky, kdy Virginia Giuffre vznášela svá obvinění a tlačila na to, a oběti a přeživší Jeffreyho Epsteina zoufale toužili po spravedlnosti. To se jim nesplnilo. A nesplnilo se jim to ani dnes. Ano, máme prohlášení rodiny Virginie Giuffreové, že toto je okamžik, na který čekali. Ale ve skutečnosti to ještě neuznává žádné utrpení obětí Jeffreyho Epsteina.
Moderátor: Když se zamyslíte nad tím, kdo další bude muset být v rámci tohoto vyšetřování vyslechnut. Zaměstnanci paláce, potenciálně politici, další členové královské rodiny. Vsadím se, že by rádi vyslechli krále, ale jakékoli trestní stíhání se vede jménem krále, takže to asi nemohou udělat. Tohle je teprve začátek obrovského skandálu.
Sarah Hewson: Je to začátek velmi dlouhého, ponurého a obtížného příběhu. A máte pravdu, protože... Andrew, jako člen královské rodiny, bývalý princ, bývalý obchodní vyslanec, nepůsobí izolovaně nebo jako ostrov. Kamkoli šel, byl obklopen poradci nebo ochrankou. Co věděli? Komu to řekli? Co viděli? Co se vědělo uvnitř palácových zdí? Ještě je třeba zodpovědět některé velmi, velmi závažné otázky.
Moderátor: Danny, myslím, že lidé, kteří znají mnoho tajemství, jsou samozřejmě policisté z ochranné služby. Jak se Thames Valley Police pokusí z nich dostat pravdu?
Danny Shaw: No, někteří z nich možná již kontaktovali policii. My o tom nutně nemusíme vědět nebo nám to nemusí být sděleno. A pokud se domnívají, že ochranní důstojníci mohou poskytnout další informace, kontaktují je a zeptají se jich, zda mají informace, které jsou užitečné pro vyšetřování. Ale budou to držet v tajnosti. Za kulisami se pravděpodobně odehrává spousta práce, o které nevíme. Z mé zkušenosti s těmito záležitostmi vyplývá, že policie je často o krok před námi. A myslím, že to bylo dnes potvrzeno, když provedli toto zatčení. Všichni očekávali, že bude možná dobrovolně vyslechnut, ale zatčení jim poskytlo prvek překvapení. Umožňuje jim to okamžitě prohledat jeho majetek. A také to vysílá velmi silný signál, že? Je to symbolické. Říká to: bereme to opravdu vážně. Nikdo není nad zákonem. Pokud můžeme zatknout člena královské rodiny, můžeme zatknout kohokoli.
Moderátor: Rozhodnutí policie zahájit toto vyšetřování následuje po zveřejnění milionů souborů z vyšetřování Jeffreyho Epsteina americkým ministerstvem spravedlnosti a přichází po rostoucích výzvách, aby bývalý princ zodpověděl otázky před americkým Kongresem. Naše americká redaktorka Anushka Astana se k nám připojuje z Washingtonu. Anushko.
Reportérka z Washingtonu: Jak si dokážete představit, je to tady v USA obrovská zpráva, a to nejen proto, že právě tady, v Kongresu, to všechno začalo. Právě tady se zvýšil tlak a proběhlo hlasování o zveřejnění těchto dokumentů. Aby bylo jasno, ministerstvo spravedlnosti přesně vědělo, co je v těchto zveřejněných dokumentech. Náměstek ministra spravedlnosti Todd Blanch nám řekl, že úředníci je prošli řádek po řádku. Takže věděli o všech potenciálně usvědčujících informacích o Andym nebo o komkoli jiném. A to vedlo k frustraci, že se v této věci neděje nic víc.
Moderátor: Myslím, že se k vám za chvíli vrátíme, protože máme problém s vaším videem. Ale dnes ráno s námi hovořil demokratický kongresmanSuhas Subramanyam, který je členem Výboru pro dohled nad Sněmovnou reprezentantů, který vyšetřuje Jeffreyho Epsteina. s námi hovořil. A loni hovořil a napsal Andrewovi Mountbatten-Windsorovi, aby ho požádal, aby odpověděl na otázky výboru. Když jsem s ním mluvill, zeptal jsem se ho, co si myslí o tomto zatčení.
Suhas Subramanyam: Zdá se, že britské orgány činné v trestním řízení se domnívají, že spáchal trestný čin. Měli jsme pocit, že jsme měli po celou dobu důkazy o tom, že se podílel na trestné činnosti. Nemáme však pravomoc předvolat Andrewa. Chtěli jsme však, aby k nám přišel a řekl nám, co ví.
Moderátor: Myslím tím, pokud je to začátek procesu vyvozování odpovědnosti, co to znamená pro oběti tohoto skandálu, tohoto hrůzného skandálu.
Suhas Subramanyam: Mluvil jsem s příbuzným jedné z přeživších, který mi jasně řekl, že ztráta Andrewova titulu je sama o sobě spravedlností. Nechtěli už vidět nedostatek odpovědnosti. V některých případech tím procházeli desítky let. Viděli, jak orgány činné v trestním řízení a vládní úředníci nejenže jim a obětem nepomáhali, ale dokonce zakrývali zločiny pachatelů a dalších zapojených osob. A tak i to, že se dostali tak daleko, že americké ministerstvo spravedlnosti skutečně zveřejnilo nějaké dokumenty, byť jen tři a půl milionu, což podle mého názoru stále nestačí, ale dostat se tak daleko stačilo, aby měli pocit, že jsou na správné stopě a že by měli v tomto obvinění pokračovat.
Moderátor: Zatím se jedná o zneužití úřední moci, které podle nás souvisí s e-maily, které si vyměnili Andrew a Epstein. Nejde o širší skandál. Jak velké selhání podle vás představuje to, že nejen Andrew, ale ani žádná z dalších osob zapletených do tohoto skandálu se v Americe nezdá být hnána k odpovědnosti?
Suhas Subramanyam: Je to obrovské selhání naší generální prokurátorky Pam Bondi, ministerstva spravedlnosti a prezidenta, že v kauze Epstein není větší odpovědnost a transparentnost. Budeme v tom pokračovat, protože prezident kvůli této kauze dost trpí. Lidé z jeho vlastní strany mu v této věci už nevěří a mají pocit, že něco skrývá. Ale my budeme v Kongresu i nadále tlačit na odpovědi. A čím více budeme tlačit, tím více výsledků dosáhneme. Dostali jsme se tak daleko díky tomu, že jsme byli neúprosní, a v této neúprosnosti budeme pokračovat.
Moderátor: Není to ale jen ministerstvo spravedlnosti Trumpa, že? Je to i administrativa Bidena, a vlastně i administrativa Obamy. Tyto zločiny se páchají už dlouhá léta.
Suhas Subramanyam: Jde o skandál, který se táhne přes několik administrativ, a to je problém, který podkopává důvěru ve vládu. Lidé nechtějí, aby tito bohatí a mocní lidé unikli trestu díky svým politickým konexím. A tak vidět, jak Andrew Mountbatten-Windsor čelí alespoň nějaké formě spravedlnosti v podobě zatčení, je obrovský průlom myslím, že pro oběti i pro mnoho lidí z řad veřejnosti.
Moderátor: Byl pod tlakem vlády, aby poskytl svědectví vašemu výboru. To se nyní samozřejmě nestane, dokud nebude ukončeno trestní vyšetřování. Jaká je tedy vaše situace?
Suhas Subramanyam: Nejsem si jistý, zda ještě přijde a bude svědčit před výborem. Nechávám si tuto možnost otevřenou.
Moderátor: Nejprve však musí být dokončeno trestní řízení.
Suhas Subramanyam: Možná, ale stále je vítán, aby přišel promluvit s naším výborem, kdykoli bude chtít. Pamatujte, že Andrew Mountbound-Windsor tvrdí, že neudělal nic špatného. V celé této kauze se nedopustil žádného trestného činu. A pokud je tomu tak, skvělým způsobem, jak očistit své jméno, je přijít a promluvit s námi.
Moderátor: Vraťme se k naší korespondentce ve Washingtonu. Slyšeli jsme, jak kongresman řekl, že by stále rád vyslechl Andrewa. Můžete nám poskytnout nějaké pozadí?
Reportérka: Jak jsem říkala, Krishi, je to tady velká novinka, protože to vzniklo tady u zákonodárců, jako je ten, se kterým jste právě mluvil. Tady se vyvíjí tlak a hlasuje se o zveřejnění té dokumentace. Jedna věc, kterou víme, je, že ministerstvo spravedlnosti přesně vědělo, co v těch spisech je. Náměstek ministra spravedlnosti Todd Blanch nám řekl, že je prošli řádek po řádku. Takže věděli o všech usvědčujících nebo potenciálně usvědčujících informacích o Andrewovi, ale i o dalších osobách. A myslím, že to vedlo k frustraci. Vítá se, že se něco děje ve Velké Británii. Ptá se, proč se neděje víc tady v USA. Bývalá kongresmanka Marjorie Taylor Greene zveřejnila na sociálních médiích srovnání, ve kterém píše, že Andrew byl zatčen ve Velké Británii, zatímco v USA nebyl zatčen nikdo v souvislosti s Epsteinem. Minulý týden jsem mluvila s kongresmankami, které byly také členkami tohoto výboru, Jasmine Crockettovou a Melanie Stansburyovou, a říkaly totéž. Dobře pro Spojené království. Proč ne tady v USA? Ale podívejte, myslím, že existuje i frustrace nad tím, kam tyto trestní vyšetřování mohou vést. Jde o informace, které údajně unikly Jeffrey Epsteinovi. Ale máme situaci, kdy máme přes 1 200 přeživších. Jedna z nich, Lisa Phillips, mi minulý týden řekla, že Epstein jí řekl, že Andrew je jediný člověk, který má větší úchylku na mladé dívky než on sám. Andrew samozřejmě popřel jakékoli protiprávní jednání, ale myslím, že se snažím říct, že přeživší chtějí vědět, zda se někdy dočkají spravedlnosti za zneužívání, kterému byli vystaveni.
Moderátor: To byla naše americká redaktorka, a v posledních několika minutách byl Andrew vyfotografován, jak opouští policejní stanici po svém zatčení, takže noc nestráví ve vazbě. Je to necelé tři týdny, co byly zveřejněny další miliony Epsteinových souborů, což vedlo k vyšetřování pochybení ve veřejné funkci ze strany policie Thames Valley. Stejná policie také posuzuje tvrzení, že jedna žena byla prodána za účelem sexu s Andrewem Mountbattenem-Windsorem, ale jiné policejní sbory reagovaly pomaleji po předchozích odhaleních z dokumentů, jak uvádí náš korespondent pro vnitřní záležitosti Simeon Brown.
Reportér: Kdysi bylo nemyslitelné, že by muž narozený jako princ mohl zemřít jako vězeň. Andrew Mountbatten-Windsor bude vyslýchán za sdílení citlivých informací s Jeffreyem Epsteinem. Ale co sexuální zločiny, které Epstein údajně spáchal ve Velké Británii? Podle letových záznamů byla Velká Británie cílem Epsteinova soukromého letadla, takzvaného Lolita Express. Mezi pasažéry letadel provozovaných Epsteinem byly i ženy, které tvrdily, že byly oběťmi vykořisťování. Toto je ukázka desítek cest za tři desetiletí, které zahrnovaly i seznámení Virginie Giffrayové s Andrewem. Dnes její rodina tuto zprávu uvítala a prohlásila, že se jedná o vítězství pro oběti Epsteina. Pro některé je však nepříjemnou skutečností, že Andrew Mountbatten-Windsor není vyšetřován kvůli obviněním, která Virginia Giffrayová a další ženy vznesly u metropolitní policie a která Andrew vždy popíral. Zatímco policie Thames Valley vyšetřuje Andrewa kvůli zneužití úřední moci, metropolitní policie na druhé straně nadále odolává trestnímu vyšetřování obvinění, že Jeffrey Epstein pašoval ženy do této země a že jedna z nich, nebo několik z nich, mělo sex s mužem dříve známým jako princ Andrew.
Je nezbytné, aby policie vyšetřovala každé jednotlivé obvinění týkající se jakékoli formy sexuálního násilí, kde došlo k zneužití moci, nátlaku nebo nechtěnému sexuálnímu kontaktu, ať už vůči dětem nebo dospělým. Je také nezbytné, aby ti, kteří napomáhali utajování a jakékoli formě zneužívání, byli rovněž hnáni k odpovědnosti.
Co by tedy vyšetřování pochybení Andrewa mohlo odhalit o těch, kteří Epsteinovi v Británii napomáhali?
Jen to, abychom si to ujasnili.
Ušli jsme dlouhou cestu. Toto byla akce z roku 2016, kdy Andrew představoval svou iniciativu v paláci. Muž sedící vedle královny je David Stern, ředitel a poradce, kterého Epstein představil v paláci. Byl to Stern, kdo Epsteinovi řekl, že královna Andrewa plně podporuje. A Channel 4 News odhalil e-maily, které dále ilustrují Sternovu roli prostředníka, i poté, co Andrew tvrdil, že přerušil kontakt s Epsteinem. Stern, který měl být poradcem Andrewa, dokonce informoval Epsteina o tom, kde se nachází lord Mandelson. Zde říká, že Mandelson bude v Pekingu a Andrew se vrátí ze Skotska. V roce 2010, když Andrew pozval Sterna na schůzku 7. června, Stern požádal Epsteina o svolení k účasti. V roce 2015, poté, co se Andrew začal veřejně distancovat od Epsteina ve veřejném prohlášení, Epstein požádal Sterna o varování a Stern souhlasil a slíbil, že zkontroluje, kdo prohlášení vydal. V Epsteinových spisech se objevují tisíce e-mailů, v nichž figuruje Stern, který se zatím odmítl vyjádřit, ale vyšetřování může odpovědět na otázky, proč Stern vynášel podrobnosti z paláce, zda jeho role prostředníka byla odsouhlasena Andrewem a čeho dalšího byl Stern svědkem po boku Andrewa. Prozatím jsou první policejní výslechy vedeny s bývalým princem samotným. Po léta odmítal prozradit všechny své styky s Epsteinem. Nyní, když se zdá, že královská výsada byla zrušena, už není volba na něm.
Moderátor: Nyní se k nám připojuje americká právnička Gloria Allred, která zastupovala 27 obětí zneužívání Jeffreyho Epsteina a s níž jsme v posledních několika letech mnohokrát hovořili. Děkujeme, že jste se k nám dnes večer připojila. Co podle vás znamená jeho zatčení pro oběti, i když byl zatčen za zneužití úřední moci, a ne za jiné obvinění?
Gloria Allred: Jak již bylo zdůrazněno bývalým hlavním státním zástupcem, jedná se o zatčení za zločin proti státu. Nejedná se o zatčení za zločiny proti ženám. Nyní tedy čelí trestnímu soudnictví ve Velké Británii. Od roku 2019 jsem ho mnohokrát veřejně vyzývala, pravděpodobně i ve vašem pořadu, aby promluvil s FBI, aby promluvil s Ministerstvem vnitřní bezpečnosti Spojených států, aby pomohl vyšetřovat, co se stalo tolika dětským obětem, které byly sexuálně zneužívané, a dospělým ženám, které byly sexuálně vykořisťované. Nikdy to neudělal. Poskytl pouze rozhovor BBC, nikoli pod přísahou. Neměl žádnou zákonnou povinnost říkat pravdu, což neznamená, že neříkal pravdu, ale já nevím, zda ji říkal. Určitě bychom byli rádi, kdyby byl pod přísahou nebo pod nějakou zákonnou povinností, aby se nedopustil křivé výpovědi. Řekli jsme to, ale mnoho přeživších chce, aby za to nesl následky. Je však zajímavé, že k tomuto zatčení došlo krátce po e-mailech o obviněních, že poskytoval státní tajemství. A přesto stále čekáme, až budou stíhány případné trestné činy proti ženám, pokud nějaké existují.
Moderátor: Teď, zatímco mluvíme, bych chtěl ukázat obrázek Andrewa opouštějícího policejní stanici. Jsem si jistý, že se tento obrázek stane památným a historickým. Necháme ho tam, aby se na něj lidé mohli dívat, zatímco budeme pokračovat v rozhovoru. Není pro vás šokující a alarmující, že zatímco v Británii probíhají tyto procesy, v USA neexistuje téměř žádná odpovědnost?
Gloria Allred: Rozhodně. A já jsem zde, například na CNN, řekl, že když se podíváme na Spojené království a jeho snahy o odpovědnost, tak takhle vypadá demokracie. Ve Spojených státech už demokracii nemáme. Existují obvinění z utajování. Máte tolik miliardářů a slavných mužů, kteří nečelí žádné skutečné odpovědnosti, rozhodně žádné odpovědnosti v trestním soudnictví. Jedinou osobou, která byla souzena a odsouzena, je paní Maxwellová, britská občanka. Spojené království je tedy vzorem. Pro mnoho obětí to není dost rychlé. Opakuji, že nedochází k žádnému stíhání za zločiny proti ženám. Je to však rozhodně více, než vidíme ve Spojených státech. Chválím však mnoho obětí, které se ozývají a dosahují zveřejnění těchto spisů. To je to, co myslíme posílením postavení žen. To je hnutí Me Too. A to je zúčtování
